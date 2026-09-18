Choque frontal en Ruta 12: confirman qué conductor invadió el carril e investigan si se habría dormido o descompensado

La Policía de Corrientes descartó que uno de los conductores involucrados en el choque frontal en Ruta 12 hubiera evadido un control antes del impacto. La tragedia ocurrió este jueves, alrededor de las 13:10, en el kilómetro 1.225, cerca de Villa Olivari, y provocó la muerte de tres personas.

En el siniestro estuvieron involucrados un Chevrolet Meriva, conducido por Rafael Domínguez, de 79 años y oriundo de Berón de Astrada, y un Chevrolet Cruze en el que viajaban los entrerrianos Diego Almada, de 45 años y oriundo de Cerrito, y Milagros Agustina Marioni, de 26 años y domiciliada en Hernandarias.

Los tres ocupantes quedaron atrapados dentro de los vehículos y fallecieron antes de poder recibir asistencia médica. Bomberos de la zona trabajaron en la extracción de los cuerpos, mientras la Policía desvió el tránsito y los peritos realizaron las primeras diligencias.

Descartaron una fuga de un control

El comisario inspector Ariel Romero, del área de Relaciones Institucionales de la Policía de Corrientes, desmintió en diálogo con Elonce las versiones que indicaban que el conductor del Meriva había eludido un control vial.

“Quiero desmentir esa situación. Hice las averiguaciones del caso y desde la Unidad Regional confirmaron que no se había registrado un procedimiento de esas características”, afirmó.

El funcionario señaló que tampoco existían antecedentes de una intervención similar por parte de otra fuerza de seguridad. “Queda descartada de plano esa situación”, remarcó ante la consulta sobre las publicaciones difundidas por distintos medios.

Tragedia sobre la Ruta 12: dos víctimas eran entrerrianas.-

El Meriva habría cruzado de carril

De acuerdo con las primeras observaciones realizadas en el lugar, el Chevrolet Meriva habría invadido el carril por el que circulaba el Cruze. Esa hipótesis surgió de las huellas y otros indicios encontrados sobre la calzada.

Romero aclaró que todavía se investigaban las razones por las cuales el vehículo conducido por Domínguez habría cambiado de carril. Entre las posibilidades analizadas se encontraban que el conductor haya sufrido una descompensación de salud propia de su edad o que se hubiera dormido.

“Eso es lo que se presupone a través de los peritos. Uno de los vehículos habría cruzado de carril, pero se están investigando las razones”, explicó.

Esas circunstancias no habían sido confirmadas y continuaban bajo análisis de los especialistas y de la Fiscalía interviniente.

El operativo tras el impacto

La Comisaría de Villa Olivari recibió el primer aviso sobre una colisión frontal entre dos vehículos y envió personal al lugar. Al arribar, los agentes encontraron a los tres ocupantes sin vida dentro de los habitáculos.

Personal médico acudió al sector, aunque no pudo brindar asistencia debido a la gravedad de las lesiones. Bomberos locales realizaron posteriormente la extracción de los cuerpos, una vez concluidas las tareas periciales.

Las víctimas fueron trasladadas a la morgue del hospital de Ituzaingó. La Policía también inició las comunicaciones con sus familiares para informarles lo ocurrido.

La investigación continuó con pericias sobre ambos automóviles, el análisis de las marcas encontradas en la ruta y otras medidas destinadas a establecer la mecánica del choque.

Choque frontal en Ruta 12: descartaron que un conductor evadiera un control

Dolor en dos localidades entrerrianas

La muerte de Almada y Marioni provocó conmoción en Cerrito y Hernandarias, las localidades donde residían. Familiares, amigos e instituciones expresaron su pesar por la tragedia.

La Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Uader declaró duelo institucional en la Sede Paraná por el fallecimiento de Marioni, quien era estudiante de la Licenciatura en Enfermería.

Las actividades académicas y las mesas de exámenes previstas para este viernes fueron suspendidas y serán reprogramadas.