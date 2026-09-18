Aumentó el desempleo en Paraná y Concordia, las dos localidades entrerrianas relevadas por Indec

El desempleo subió en los dos aglomerados entrerrianos relevados por el Indec durante el segundo trimestre de 2026. La tasa alcanzó el 6,7% en el Gran Paraná y el 6,1% en Concordia.

De acuerdo con el informe Mercado de Trabajo al que accedió APF, la desocupación en el Gran Paraná aumentó 1,1 puntos porcentuales frente al mismo período de 2025. En Concordia, la suba interanual fue de 0,7 puntos.

Los datos correspondieron a los aglomerados urbanos incluidos en la Encuesta Permanente de Hogares y no representaron al conjunto de la provincia.

Diferencias en la tasa de empleo

La tasa de empleo fue del 43,3% en el Gran Paraná, que comprende la capital entrerriana, San Benito, Oro Verde, Colonia Avellaneda y Sauce Montrul. El indicador bajó 0,9 puntos porcentuales respecto del segundo trimestre de 2025.

En Concordia, en cambio, la tasa de empleo aumentó 2,4 puntos en un año: pasó del 37% al 39,4%.

Este indicador representa la proporción de personas ocupadas sobre la población total de cada aglomerado.

Más ocupados buscaron otro trabajo

En el Gran Paraná, el 20,8% de las personas ocupadas buscó activamente otro empleo. La proporción aumentó 5,8 puntos porcentuales frente al mismo trimestre del año anterior.

En Concordia, los ocupados demandantes de empleo representaron el 11,6%, con una suba interanual de 3,3 puntos.

Esta categoría incluye a personas que ya tienen trabajo, pero buscan otra ocupación para sumar ingresos, mejorar sus condiciones laborales o reemplazar su empleo actual.

Cómo evolucionó la subocupación

La tasa de subocupación alcanzó el 15,6% en el Gran Paraná, apenas 0,1 puntos por encima del registro del segundo trimestre de 2025.

Dentro de ese grupo, el 11,1% correspondió a subocupados demandantes: personas que trabajaron menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y buscaron otra actividad.

En Concordia, la subocupación aumentó del 6,3% al 9,1%. Del total registrado en 2026, un 7,7% correspondió a personas que buscaban trabajar más horas.

Los números mostraron una suba interanual del desempleo en ambos aglomerados, aunque la evolución del empleo fue diferente: disminuyó en el Gran Paraná y creció en Concordia.