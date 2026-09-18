Banco Central: las reservas marcaron su nivel más bajo desde fines de agosto

Las reservas brutas del Banco Central cayeron US$184 millones durante la jornada del jueves 17 de septiembre y terminaron ubicándose en US$49.816 millones. De esta manera, el stock alcanzó su nivel más bajo en lo que va del mes y quedó por debajo de los US$50.000 millones.

El registro representa además el menor nivel desde el 31 de agosto. Las reservas internacionales son informadas diariamente por el BCRA con carácter provisorio y pueden modificarse posteriormente por cuestiones de valuación, de acuerdo con la metodología del organismo.

En paralelo, la autoridad monetaria terminó la rueda con compras netas por apenas US$9 millones en el Mercado Libre de Cambios. Con ese resultado, el saldo acumulado durante septiembre llegó a US$213 millones, mientras que en todo 2026 las adquisiciones netas alcanzan los US$14.262 millones.

Bajó el ritmo de compra de divisas

El ritmo diario de acumulación del Banco Central se redujo de manera considerable durante septiembre. El promedio se ubica actualmente alrededor de los US$10 millones por jornada, en un escenario de menor disponibilidad estacional de divisas.

La cifra contrasta con los registros de los meses anteriores. En agosto, el promedio diario había sido de US$38 millones; en julio, de US$103 millones; en junio, de US$68 millones; y en mayo había llegado a US$137 millones.

El movimiento de las reservas no depende exclusivamente de las compras o ventas que realiza el BCRA en el mercado cambiario. También inciden pagos, movimientos bancarios, cotizaciones de activos y otras variaciones que afectan el valor diario del stock bruto.

El dólar mayorista terminó en $1.510

Mientras las reservas retrocedieron, el dólar mayorista cerró la jornada en $1.510, con una baja de $3,50 respecto de la referencia previa. Ese valor se mantuvo ampliamente por debajo del límite superior del esquema cambiario vigente.

Para el jueves 17 de septiembre, el techo de la banda establecida por el Banco Central se encontraba en $1.902,19 por dólar, mientras que el límite inferior era de $730,97.

En el mercado minorista, la cotización llegó a $1.535 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio informado entre entidades financieras se ubicó en torno a $1.532,50. En los segmentos paralelos, el dólar blue cerró en $1.555.

Las proyecciones cambiarias para 2027

La evolución del mercado se produce mientras el Gobierno comenzó a discutir en el Congreso el Presupuesto 2027. El proyecto utiliza como referencia un dólar de $1.600 para diciembre de 2026 y de $1.847,60 para el cierre del próximo año.

Ese recorrido supondría un aumento nominal cercano al 15,5% durante 2027. El escenario oficial también contempla una inflación interanual del 29% para diciembre de este año y del 18% para fines del próximo, además de un crecimiento económico del 4% en 2027.

Con ese telón de fondo, el nivel de reservas y la capacidad del Banco Central para sostener la compra de divisas continuarán siendo dos variables seguidas por el mercado. Después de la caída del jueves, el stock bruto quedó en US$49.816 millones y septiembre mantiene por ahora un ritmo de acumulación inferior al de los meses previos.