PNC de ANSES: cuánto cobrarán las Pensiones No Contributivas en octubre de 2026

Las PNC de ANSES en octubre de 2026 tendrán un aumento del 1,7%. Con el bono previsional de $70.000, las pensiones por invalidez o vejez llegarán a $375.143,98, mientras que las Madres de 7 hijos cobrarán $505.919,96.
Las PNC de ANSES en octubre de 2026 tendrán un incremento del 1,7% en sus haberes, correspondiente a la actualización mensual vinculada con la inflación. A ese monto se sumará, para los beneficiarios alcanzados, el bono previsional extraordinario de $70.000.
Con la actualización, los titulares de Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez tendrán un haber de $305.143,98. Al incorporar el refuerzo de $70.000, el ingreso total previsto para octubre alcanzará los $375.143,98.
Por su parte, las titulares de la Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos percibirán un haber de $435.919,96. Con el bono extraordinario, el monto final ascenderá a $505.919,96 durante el décimo mes del año.
Cuánto cobran las PNC de ANSES en octubre
Las Pensiones No Contributivas están destinadas a diferentes grupos que cumplen con los requisitos establecidos para cada prestación. Los importes varían según el tipo de pensión, por lo que el monto final no será igual para todos los beneficiarios.
En el caso de las PNC por invalidez o vejez, el haber será de $305.143,98. Con los $70.000 correspondientes al bono previsional, el total a cobrar será de $375.143,98.
Para las PNC para Madres de 7 hijos, en tanto, el haber llegará a $435.919,96. Al sumar el refuerzo extraordinario de $70.000, el ingreso total previsto será de $505.919,96.
Cómo se paga el bono previsional de $70.000
El bono extraordinario se acredita automáticamente junto con el haber mensual, por lo que quienes cumplan las condiciones para recibirlo no deben efectuar un trámite adicional para acceder al refuerzo.
El monto máximo del bono será nuevamente de $70.000 y estará dirigido principalmente a los titulares de Pensiones No Contributivas, jubilados que perciben el haber mínimo y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
En los casos de prestaciones que superen el haber mínimo, el refuerzo puede abonarse de manera proporcional hasta alcanzar el límite establecido. Por ese motivo, el importe adicional que reciba cada beneficiario dependerá de su haber previsional.
Por qué las Pensiones No Contributivas aumentan 1,7%
El incremento del 1,7% que se aplicará en octubre responde al mecanismo de movilidad mensual de las prestaciones previsionales, que toma como referencia la evolución de los precios.
La actualización impacta sobre el haber mensual y luego se incorpora, cuando corresponde, el bono extraordinario. De esta manera, ambos conceptos deben diferenciarse al momento de conocer cuánto dinero recibirá efectivamente cada titular.
En el caso de las pensiones por invalidez o vejez, por ejemplo, los $375.143,98 que se cobrarán en total se componen de un haber actualizado de $305.143,98 y el bono de $70.000.
Los montos que cobrarán los beneficiarios
De acuerdo con los valores previstos para octubre, las PNC por invalidez o vejez tendrán un monto final de $375.143,98, contemplando el haber mensual y el refuerzo previsional.
Las Madres de 7 hijos, en tanto, alcanzarán un ingreso total de $505.919,96, también considerando los $70.000 adicionales.