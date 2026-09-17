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Economía Subió la informalidad laboral, según el INDEC

El desempleo subió al 7,9% en el segundo trimestre del año, el nivel más alto desde 2021

Hubo más gente que buscó trabajo y aumentó la informalidad. En aglomerados del interior, las tasas de desocupación y de subocupación demandante, presentan un aumento estadísticamente significativo.

17 de Septiembre de 2026
Subió la informalidad laboral, según el INDEC.
Subió la informalidad laboral, según el INDEC. Foto: (Archivo).

Hubo más gente que buscó trabajo y aumentó la informalidad. En aglomerados del interior, las tasas de desocupación y de subocupación demandante, presentan un aumento estadísticamente significativo.

Según el Indec, la tasa de desempleo subió al 7,9% en el segundo trimestre de este año en el marco de un alza significativa de la gente que busca trabajo.

Así, se incrementó 0,3 puntos con relación al mismo período de 2025 y 0,1 puntos respecto de primer trimestre de este año.

 

En el segundo trimestre de 2026, la tasa de actividad (TA) –que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población– alcanzó el 48,9%.

La tasa de empleo (TE) –que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total– se ubicó en 45,0%.

Y la tasa de desocupación (TD) –personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA– se ubicó en 7,9%.

Las tasas de empleo y desocupación no registraron variaciones significativas respecto al mismo período del año anterior, según el INDEC.

 

La tasa de actividad (48,9%) registró una suba estadísticamente significativa de 0,8 p.p. respecto al mismo trimestre de 2025.

La informalidad en el empleo presentó un aumento estadísticamente significativo de 1,0 p.p. con respecto al mismo trimestre del año anterior.

En aglomerados del interior, las tasas de desocupación y de subocupación demandante presentan un aumento estadísticamente significativo de 1,3 p.p. y de 0,9 p.p., y se sitúan en 7,6% y 9,1%, respectivamente.

La proporción de trabajadores cuenta propia dentro de los informales aumentó 3,0 p.p. (de 34,3% a 37,3%).

Temas:

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