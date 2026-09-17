Confirmaron un caso de gripe aviar en Buenos Aires y activaron el protocolo sanitario

Un caso de gripe aviar en Buenos Aires fue confirmado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en un predio con aves de traspatio ubicado en Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza. Tras el resultado positivo, el organismo activó el protocolo sanitario para contener el foco y evitar una eventual propagación.

Según lo informado por Clarín, la intervención comenzó luego de que se notificara la mortandad de aves en el establecimiento. Personal del organismo sanitario acudió al lugar para atender la sospecha y realizó la toma de muestras correspondiente, cuyos análisis confirmaron posteriormente la presencia de influenza aviar altamente patógena (IAAP).

Como parte de las medidas de prevención, se estableció un radio de tres kilómetros alrededor del brote. Dentro de esa zona se implementarán acciones de biocontención y un rastrillaje epidemiológico destinado a establecer si existen posibles nexos con otros establecimientos o aves.

El estatus sanitario de Argentina no se modifica

Desde el SENASA aclararon que el episodio no afecta la condición de Argentina como país libre de influenza aviar altamente patógena, debido a que el virus fue encontrado en aves de traspatio y no en una granja comercial.

El país había recuperado a fines de abril su estatus sanitario después de los casos registrados anteriormente en Ranchos, Lobos y Bolívar, también en territorio bonaerense. La condición sanitaria resulta relevante para el comercio internacional de productos provenientes de la cadena avícola.

Las autoridades remarcaron, además, que la enfermedad no se transmite por el consumo de productos aviares, como carne y huevos, por lo que el hallazgo no implica riesgos vinculados con su ingesta.

Recomendaron reforzar la bioseguridad

Ante la detección, el organismo sanitario recomendó a los productores avícolas intensificar las medidas de manejo, higiene y bioseguridad. Entre las principales acciones mencionó controlar el ingreso de personas y vehículos y reforzar la limpieza y desinfección de instalaciones, equipos e insumos.

También aconsejó evitar el contacto de aves silvestres con las unidades productivas. Para quienes poseen aves de traspatio, se pidió mantener en buenas condiciones de higiene las instalaciones, comederos y bebederos, impedir el ingreso de ejemplares silvestres y utilizar ropa exclusiva para las tareas de crianza.

El antecedente de la reapertura de Japón

La confirmación se conoció después de que Japón levantara recientemente la suspensión que pesaba sobre las importaciones de productos avícolas argentinos, tras evaluar la información sanitaria suministrada por el SENASA.

La reapertura de ese mercado había sido posible luego de la restitución del estatus de país libre de gripe aviar en abril. A partir de esa decisión, Argentina retomó negociaciones para comercializar productos aviares y huevos con países que mantienen acuerdos sujetos a esa condición sanitaria.

El nuevo foco de Ezeiza será seguido ahora mediante las medidas de vigilancia epidemiológica y contención implementadas dentro del área preventiva establecida alrededor del predio afectado.