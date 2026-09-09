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Economía Comercio exterior

Japón reabrió el mercado para la carne aviar y los ovoproductos argentinos

Japón levantó la suspensión sobre las importaciones de carne aviar y ovoproductos de Argentina. La medida alcanzó a las aves faenadas y los huevos producidos desde el 8 de septiembre de 2026.

9 de Septiembre de 2026
Se levantó la suspensión de importación.
Se levantó la suspensión de importación.

Japón levantó la suspensión sobre las importaciones de carne aviar y ovoproductos de Argentina. La medida alcanzó a las aves faenadas y los huevos producidos desde el 8 de septiembre de 2026.

Japón reabrió el mercado para la carne aviar y los ovoproductos argentinos, luego de levantar la suspensión que regía sobre las importaciones provenientes del país. La decisión fue comunicada por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca japonés (MAFF).

 

La medida comprendió la carne aviar y sus derivados provenientes de aves faenadas a partir del 8 de septiembre de 2026. También alcanzó a los ovoproductos elaborados con huevos puestos desde esa misma fecha.

Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la decisión se adoptó después de que las autoridades japonesas evaluaran la información sanitaria proporcionada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

 

Nuevos certificados sanitarios

 

Para formalizar la reapertura del mercado, las autoridades sanitarias de Argentina y Japón acordaron nuevos modelos de Certificados Veterinarios Internacionales (CVI), requeridos para respaldar las condiciones sanitarias de los productos exportados.

Además, se estableció un período de transición de dos meses. Durante ese plazo, los exportadores podrán continuar utilizando los certificados que estaban vigentes antes de la modificación.

Una vez concluida la etapa transitoria, los envíos deberán realizarse exclusivamente con los nuevos formatos acordados entre el MAFF y el Senasa. El cumplimiento de esta documentación será obligatorio para el ingreso de los productos al mercado japonés.

 

La relevancia del mercado japonés

 

Japón mantiene una demanda considerable de productos avícolas. Durante 2025, sus importaciones desde distintos países alcanzaron aproximadamente 1.400 millones de dólares en carne aviar y 117 millones de dólares en huevos y derivados, de acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno argentino.

El país asiático también figura entre los principales destinos internacionales de los huevos y ovoproductos argentinos. La reapertura permitirá que las empresas nacionales retomen los envíos que habían quedado alcanzados por la suspensión.

La Secretaría de Agricultura calificó la decisión como un “avance significativo para la cadena avícola nacional” y sostuvo que permitirá ampliar las oportunidades comerciales del sector.

 

Evaluación de la información sanitaria

 

La habilitación se concretó después de un intercambio técnico entre el MAFF y el Senasa. Durante ese proceso, las autoridades japonesas analizaron los datos remitidos por el organismo sanitario argentino sobre las condiciones de producción y la inocuidad de los alimentos.

Desde el Gobierno nacional señalaron que la reapertura “fortalece la inserción” de la producción avícola argentina en los mercados internacionales. El efecto comercial dependerá ahora de la capacidad de las empresas para retomar los embarques y competir con otros proveedores.

Temas:

Japón carne aviar ovoproductos exportaciones argentinas Senasa MAFF industria avícola
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