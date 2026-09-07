Importaciones de carne vacuna se duplicarán en 2026 y crecerán más el próximo año

Las importaciones de carne vacuna en Argentina alcanzarían las 50.000 toneladas durante 2026, más del doble de las 24.000 toneladas registradas en 2025, según las proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). El organismo anticipó que el ingreso de productos extranjeros seguirá creciendo y llegará a un récord de 70.000 toneladas en 2027.

El fenómeno se aceleró desde finales de 2025, cuando aumentó el ingreso de cortes enfriados de mayor valor procedentes principalmente de Brasil, además de Paraguay y Uruguay. En algunos casos, esos productos se comercializan a precios entre 25% y 35% inferiores a los de cortes argentinos comparables.

Para el USDA, la carne importada comenzó a integrarse de manera permanente a la estructura del mercado local. “Las importaciones pueden abastecer el mercado interno y liberar carne vacuna argentina para los mercados de exportación”, explicó el informe.

Los cortes importados que llegan al mercado

La mayor parte de las importaciones continúa integrada por cortes congelados destinados al uso industrial, principalmente recortes empleados para elaborar hamburguesas y salchichas. Sin embargo, desde finales del año pasado creció con fuerza el ingreso de carne enfriada destinada al comercio minorista y al sector gastronómico, publicó Bichos de Campo.

Entre los principales productos importados figuran lomo, nalga, cuadrada, colita de cuadril, bola de lomo y aguja. Estos cortes son adquiridos por grandes frigoríficos y cadenas de supermercados, algunas de las cuales cuentan con plantas de procesamiento propias.

También comenzó a observarse la comercialización de asado de tira importado, uno de los cortes más demandados para las parrilladas. Según el reporte, algunos supermercados lo ofrecen a valores entre 25% y 35% menores que los productos nacionales equivalentes.

Proyectan un récord de importaciones para 2027

El USDA proyectó que durante 2027 Argentina importará alrededor de 70.000 toneladas de carne vacuna equivalente res con hueso, el volumen más elevado de la serie histórica.

Si el pronóstico se cumple, esa cantidad representará aproximadamente 1,5 kilos por habitante dentro del consumo interno. El organismo destacó que, antes de 2018, las importaciones argentinas de carne vacuna eran prácticamente insignificantes.

El crecimiento también fue relacionado con los cambios en los hábitos alimentarios. La expansión del consumo de hamburguesas alentó a varios frigoríficos a importar recortes congelados para utilizarlos como materia prima en productos procesados.

Menor consumo de carne vacuna

El avance de la carne importada se produce mientras disminuye el consumo interno de productos nacionales. Para 2026, el USDA estimó una demanda doméstica de 2,28 millones de toneladas, frente a las 2,396 millones de toneladas de 2025.

El consumo de carne vacuna por habitante bajaría de 50,6 kilos en 2025 a 47,4 kilos durante 2026. Al mismo tiempo, el pollo se ubicaría en 46,7 kilos por persona, prácticamente al mismo nivel que la carne bovina, mientras que el cerdo alcanzaría los 19,6 kilos.

El informe señaló que el precio minorista del cerdo ronda la mitad del correspondiente a la carne vacuna, mientras que el pollo cuesta aproximadamente una tercera parte. Esa diferencia favoreció la sustitución de productos dentro de los hogares.

Menos faena, pero animales más pesados

La expansión de las importaciones ocurre en medio de una etapa de reconstrucción del rodeo bovino. El USDA proyectó una faena de 12,7 millones de animales en 2026, por debajo de los 13,6 millones de 2025.

La producción, sin embargo, no tendría una reducción equivalente. Alcanzaría los 3,05 millones de toneladas, frente a los 3,145 millones del año pasado, debido al aumento del peso de los animales enviados a los frigoríficos.

El peso promedio de la res llegó a un récord de 244 kilos en julio. Además, la ocupación de los establecimientos de engorde a corral medianos y grandes alcanzó el 76%, unos seis puntos porcentuales más que un año atrás.