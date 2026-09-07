Créditos IAPV: el sector inmobiliario los considera un gran punto de partida para dinamizar la actividad

Los Créditos IAPV destinados a agentes públicos fueron considerados por referentes del sector inmobiliario entrerriano como un punto de partida para ampliar el acceso a la vivienda y generar mayor movimiento en la compraventa de propiedades. La expectativa está centrada especialmente en familias con capacidad para afrontar una cuota, pero que hasta ahora no contaban con financiamiento suficiente.

El Beneficio Hipotecario para Agentes Públicos surgió de la articulación entre el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y Banco Entre Ríos. La línea contempla hasta 50.000 UVA, con un límite inicial de 100 millones de pesos, y permite financiar hasta el 75% del valor de la propiedad, con un plazo máximo de 20 años.

La tasa establecida es UVA más 6% anual e incluye un subsidio de dos puntos aportado por el IAPV. Sin embargo, la inscripción ante el organismo provincial constituye solamente una primera instancia: las condiciones definitivas y el monto que recibirá cada solicitante estarán sujetos al análisis crediticio realizado por la entidad bancaria.

Una demanda que podría incorporarse al mercado

Desde el sector inmobiliario señalaron que uno de los principales efectos de la propuesta sería incorporar compradores que durante años permanecieron fuera del mercado. “Esta línea incorpora al mercado a familias que hasta ahora podían sostener una cuota, pero no contaban con una herramienta de financiamiento que les permitiera concretar la compra”, destacó Julieta Gross, broker de RE/MAX Por Más en Entre Ríos.

Para la especialista, el nuevo esquema significa “ampliar la demanda y transformar una intención postergada en una posibilidad real”. La posibilidad de financiar hasta tres cuartas partes del inmueble también podría ampliar el universo de viviendas a las que pueden aspirar los beneficiarios.

Según los operadores inmobiliarios, los montos contemplados resultan compatibles con distintas alternativas de viviendas terminadas tanto en Paraná como en otras localidades entrerrianas. De todos modos, cada operación estará condicionada por variables como los ingresos del solicitante, su ahorro previo, la evaluación bancaria y la tasación de la propiedad.

El crédito como puente hacia la vivienda propia

“Hay muchas personas que nunca evaluaron seriamente la posibilidad de comprar porque durante años el mercado funcionó prácticamente al contado. Esta herramienta abre el juego y vuelve a colocar al crédito hipotecario como un puente posible entre el alquiler y la vivienda propia”, sostuvo Gross.

La expectativa del sector no está limitada a la operación inicial. Una compraventa financiada puede derivar en nuevos movimientos si quien vende utiliza el dinero obtenido para comprar otra propiedad, iniciar una construcción, realizar ampliaciones o concretar una inversión diferente.

“El crédito genera un círculo virtuoso. Quien compra moviliza una propiedad; quien vende puede reinvertir, construir o adquirir otra; y así comienzan a encadenarse operaciones que aportan liquidez al mercado”, explicó la referente inmobiliaria.

El posible impacto sobre otras actividades

Como antecedente, desde el sector destacaron la recuperación que tuvo el financiamiento hipotecario a nivel nacional durante 2025. En ese período, la relación entre hipotecas y escrituras superó el 15%, duplicó el promedio registrado durante los cinco años anteriores y alcanzó su mayor nivel desde 2018.

Los operadores también pusieron el foco en las actividades económicas que intervienen alrededor de una compraventa. Corredores inmobiliarios, tasadores, escribanos, agrimensores, gestores y aseguradoras forman parte de los servicios que pueden verse involucrados cuando se concreta una operación.

A ese movimiento se agregan las inversiones posteriores que suelen acompañar la adquisición de una vivienda, como refacciones, pintura, instalaciones, muebles, electrodomésticos y mudanzas. “No se moviliza solamente una propiedad: se activa una cadena completa de servicios”, afirmó Gross al describir el posible efecto de la herramienta.

El desafío de acompañar a nuevos compradores

La incorporación de familias que nunca realizaron una operación hipotecaria también representa un desafío para los profesionales inmobiliarios. El proceso exige conocer las condiciones del préstamo, identificar inmuebles aptos para crédito y contemplar los distintos pasos necesarios hasta concretar la escritura.

“Tenemos la responsabilidad de asesorar a los potenciales compradores, ayudarlos a entender cada etapa, encontrar soluciones y alternativas, identificar propiedades aptas para crédito y acompañarlos hasta la concreción de la operación”, señaló Gross.

La broker consideró que “la claridad y el asesoramiento profesional serán fundamentales para convertir esta oportunidad en compraventas efectivas”. De esta manera, el sector depositó expectativas en el nuevo financiamiento, aunque su impacto efectivo dependerá de cuántos inscriptos superen la evaluación bancaria y finalmente puedan acceder al préstamo.

Cómo continúa el trámite después de la inscripción

La inscripción ante el IAPV permite verificar inicialmente que los interesados cumplan los requisitos establecidos para acceder al beneficio. Superar esa instancia, sin embargo, no significa que el préstamo hipotecario haya sido aprobado.

Posteriormente, Banco Entre Ríos realiza el análisis crediticio habitual de cada solicitante. La entidad determina si la persona reúne las condiciones para recibir el préstamo y establece el monto que podrá otorgarle según su situación económica y capacidad de pago.

Así, el alcance definitivo de los Créditos IAPV comenzará a observarse a medida que los beneficiarios avancen hacia la aprobación bancaria y las operaciones inmobiliarias. Para el sector, la reaparición de herramientas hipotecarias representa una oportunidad para sumar demanda y generar un movimiento que pueda extenderse a diferentes actividades relacionadas con la vivienda.