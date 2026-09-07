Apuestas online: el Mundial las disparó, la recaudación creció 40% y alertan por el acceso de menores

Las apuestas online registraron un fuerte crecimiento durante 2026 y la recaudación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) vinculada con esta actividad acumuló una suba interanual del 40% durante los primeros siete meses del año.

El dato surgió de un informe elaborado por la consultora Analytica, que identificó a junio y julio como los meses de mayor incremento. La aceleración coincidió con la disputa del Mundial de Fútbol en Estados Unidos, Canadá y México.

El torneo generó una expansión de las apuestas realizadas tanto en plataformas comerciales como en prodes y modalidades informales entre amigos, familiares y conocidos. Los especialistas señalaron que la competencia funcionó como una puerta de entrada para nuevos apostadores.

Uno de cada tres argentinos realizó apuestas

Otro estudio, desarrollado por Voices! Research & Consultancy, determinó que uno de cada tres argentinos participó de prodes, apuestas sociales, informales o comerciales durante el Mundial.

Entre quienes apostaron dinero, seis de cada diez fueron hombres y la mitad tenía entre 18 y 29 años, según los resultados del relevamiento difundidos por la Agencia Noticias Argentinas.

El fenómeno podría continuar más allá de la competencia deportiva: el 46% de quienes arriesgaron dinero manifestó que probablemente seguiría apostando durante los próximos meses.

Preocupación por el acceso de los menores

Los informes también advirtieron sobre la relación entre el comportamiento de los adultos y la participación de niños y adolescentes. Cuando una persona mayor apuesta dinero real, aumentó considerablemente la posibilidad de que los menores de su entorno también accedieran a estas prácticas.

En ese contexto, el Mundial habría facilitado el acercamiento de los más jóvenes a las apuestas online mediante aplicaciones, sitios web y circuitos informales. La exposición constante a publicidades, promociones y contenidos relacionados con el torneo profundizó el riesgo.

Los especialistas alertaron que la continuidad del crecimiento podría traducirse en una mayor recaudación tributaria, pero también en un aumento de los casos de juego problemático, endeudamiento y pérdida de control sobre las apuestas.

Cómo se aplica el impuesto a las apuestas online

La Ley 27.346 estableció un impuesto indirecto para las apuestas y los juegos de azar realizados en el país mediante plataformas digitales. La normativa comprendió las operaciones efectuadas desde computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos conectados a internet.

El gravamen se calculó sobre el valor neto de los depósitos efectuados por los usuarios en sus cuentas de juego. La alícuota general quedó fijada en el 5%, aunque pudo reducirse al 2,5% para operadores con inversiones genuinas vinculadas con la actividad en el país.

En tanto, la tasa se elevó al 10% cuando intervino un operador extranjero y al 15% si la empresa estaba radicada en una jurisdicción no cooperante o de baja tributación. La normativa también creó un registro destinado al control y fiscalización de las plataformas, según consta en la Ley 27.346 publicada por ARCA