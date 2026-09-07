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Feria solidaria del Club de Leones Paraná Centro ofrece ropa desde $3.000

La institución realiza una liquidación de invierno este lunes y martes, de 9 a 18 horas, en calle Pellegrini 547. Hay prendas para bebés, niños y adultos, además de abrigos y ropa para la próxima temporada. Lo recaudado permite sostener diferentes acciones solidarias.

7 de Septiembre de 2026
Feria del Club de Leones Paraná Centro ofrece ropa desde $3.000.
Feria del Club de Leones Paraná Centro ofrece ropa desde $3.000. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

La institución realiza una liquidación de invierno este lunes y martes, de 9 a 18 horas, en calle Pellegrini 547. Hay prendas para bebés, niños y adultos, además de abrigos y ropa para la próxima temporada. Lo recaudado permite sostener diferentes acciones solidarias.

La feria solidaria del Club de Leones Paraná Centro abrió sus puertas con una liquidación de invierno que ofrece prendas desde los $3.000. La propuesta se desarrolla este lunes y martes, de 9 a 18 horas, en la sede ubicada en Pellegrini 547, con opciones para todas las edades.

 

Lita Peñalba, presidenta de la institución, explicó a Elonce que la iniciativa busca recaudar fondos para continuar con las distintas acciones comunitarias. "Invitamos a todos aquellos que quieran colaborar. Hay mucha variedad de prendas de bebés, niños y adultos; hay para todos los gustos", destacó.

 

Los valores comienzan en $3.000 y también hay alternativas por $5.000, $6.000 y $7.000. Además, detalló que pueden encontrarse abrigos de invierno y prendas correspondientes a las temporadas de primavera y verano. Las compras pueden abonarse en efectivo o mediante transferencia.

 

(Elonce)
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Las acciones solidarias del Club de Leones

 

Aída Alfaro, referente de la entidad, destacó que la recaudación resulta especialmente importante ante el incremento de las necesidades que reciben diariamente. "Estamos pasando un momento donde hay mucha necesidad y nosotros tratamos de cumplir en lo que podemos", manifestó.

 

Entre las acciones que desarrolla el Club de Leones Paraná Centro se encuentra la entrega de anteojos para personas sin obra social, alimentos, pañales y elementos ortopédicos. También llevan adelante campañas para conseguir medicamentos que posteriormente son distribuidos entre diferentes centros sanitarios.

 

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"Conseguimos medicamentos y los llevamos a los centros de salud", señaló Alfaro. Según detalló, recientemente realizaron entregas en San Benito, Colonia Avellaneda y el Centro de Salud Ramón Carrillo, con cajas que contienen distintos tipos de medicamentos.

 

Preparan una campaña de donación de sangre

 

La institución también colabora con la Asociación Arco Iris y su nueva casa destinada a niños con enfermedades oncológicas y sus familiares, ubicada en calle Hipólito Yrigoyen. Recientemente, el Club de Leones donó un matafuego para las instalaciones.

 

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Además, preparan una nueva campaña de donación de sangre para el próximo 25 de septiembre, desde las 7 horas, en Pellegrini 547, en coordinación con el servicio de Hemoterapia del Hospital Materno Infantil San Roque.

 

"Diariamente hay niños que necesitan transfusiones de sangre. Pedimos colaboración a la gente que pueda hacerlo y que nos ayude", expresó Alfaro. Mientras tanto, la feria americana continuará durante dos jornadas como una oportunidad para acceder a ropa a precios económicos y, al mismo tiempo, colaborar con las iniciativas solidarias de la institución.

 

El Club de Leones Paraná Centro realiza una feria solidaria

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