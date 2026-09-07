Destinarán más de $100 millones a la recuperación del Centro Cívico Provincial de Concordia

El Gobierno de Entre Ríos proyecta una intervención integral en el Centro Cívico Provincial de Concordia, ubicado en el sector delimitado por las calles Hipólito Yrigoyen, Buenos Aires y Roque Sáenz Peña. El presupuesto oficial asciende a $109 millones y la superficie alcanzada será de 3.402 metros cuadrados.

La obra tendrá un plazo previsto de 180 días corridos y será ejecutada a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura. La apertura de sobres para conocer las empresas interesadas se realizará el jueves 10 de septiembre, a las 10, en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones.

En el inmueble funcionan distintas reparticiones provinciales que reciben diariamente a vecinos de la ciudad, entre ellas el Registro Civil, el Registro de la Propiedad, la Dirección Provincial de Trabajo, la Caja de Jubilaciones y Pensiones y el Museo Provincial de la Imagen.

Qué trabajos están previstos

El proyecto contempla intervenciones sobre distintos problemas edilicios detectados en el Centro Cívico Provincial de Concordia. Los trabajos alcanzarán cubiertas, instalaciones eléctricas y sanitarias, cielorrasos, revoques, pisos y sistemas de iluminación.

También se prevé impermeabilizar y reparar techos y canaletas, reemplazar chapas deterioradas y colocar nuevos artefactos de iluminación. En los sanitarios se realizarán mejoras y se incorporarán griferías y equipamiento.

Centro Cívico Provincial de Concordia.

Otro de los puntos incluidos será la puesta en funcionamiento de ascensores y la instalación de bombas sumergibles. Además, se repararán sectores deteriorados del edificio para mejorar las condiciones generales de uso.

Dos edificios y varias dependencias

El Centro Cívico Provincial de Concordia está integrado por dos edificios conectados por una calle peatonal interior. Cada uno concentra diferentes organismos y áreas de atención al público.

En el denominado Edificio 1 funciona el Registro Civil, con salas de espera, oficinas, espacios de atención y un archivo ubicado en el subsuelo. Allí también tiene sede la Zonal Concordia de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones.

En el Edificio 2 se encuentran, entre otras dependencias, el Registro de la Propiedad, el Museo Provincial de la Imagen, la Dirección Provincial de Trabajo y la Caja de Jubilaciones y Pensiones.