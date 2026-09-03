Invertirán $369 millones para refaccionar la Escuela Santa Fe de Paraná

La intervención posibilitará recuperar distintos sectores del edificio ubicado en calle Cura Álvarez 774 y optimizar los espacios destinados al desarrollo de las actividades educativas de más de 380 estudiantes que concurren diariamente al establecimiento.
El Gobierno de Entre Ríos realizó la apertura de sobres para refaccionar la escuela Provincia de Santa Fe, ubicada en Paraná. La obra cuenta con un presupuesto oficial de 369 millones de pesos, un plazo de 180 días y beneficiará a más de 380 estudiantes. Diez empresas presentaron sus ofertas.
El proyecto es llevado adelante por el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, organismo que realizó la apertura de sobres de la licitación pública número 07/26 para la ejecución de reparaciones en la escuela Nº 11 Provincia de Santa Fe, ubicada en la capital provincial. La intervención posibilitará recuperar distintos sectores del edificio ubicado en calle Cura Álvarez 774 y optimizar los espacios destinados al desarrollo de las actividades educativas de más de 380 estudiantes que concurren diariamente al establecimiento.
La obra cuenta con un presupuesto oficial de 369 millones de pesos y un plazo de ejecución de 180 días corridos. En el marco del proceso licitatorio se presentaron 10 firmas oferentes: Cemyc S.R.L., Peterson Orlando José María, Calaco Construcciones S.R.L., Sustenta S.R.L., Antolín Fernández S.A., Fiore Martín Miguel, Domínguez Arturo Gustavo, Cimbra Constructora S.A., Del Tala S.A. y Lozza S.A.S.
Respecto a la apertura de ofertas, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la importancia de la inversión estatal en los edificios escolares. "Cada obra que se lleva adelante en materia de infraestructura educativa representa una decisión concreta de mejorar las condiciones en las que los entrerrianos se forman y desarrollan sus actividades. En esta escuela de Paraná, que presenta distintas patologías edilicias, vamos a dar respuesta a necesidades concretas para recuperar espacios, fortalecer la seguridad y hacer posibles condiciones adecuadas para su correcto funcionamiento", sostuvo el funcionario.
El detalle de las obras
Los trabajos proyectados abarcan la resolución de diversos problemas edilicios, entre ellos los inconvenientes ocasionados por filtraciones en el sistema de desagües pluviales que afectaron el ingreso y la vereda. Asimismo, las tareas incluyen la reparación de sanitarios en la planta alta, el recambio de aberturas, la adecuación de la instalación eléctrica, el tratamiento de fisuras y rajaduras, el reemplazo de cielorrasos y la pintura de los sectores intervenidos. En materia de cubiertas, se contempla el retiro de la membrana existente, la corrección de pendientes, el acondicionamiento de desagües y la colocación de una nueva capa impermeabilizante, junto con el recalce estructural en el acceso, el cambio de pisos, el recambio de rejillas y mejoras generales en el patio.
Del acto de apertura de sobres participaron la directora de Arquitectura y Construcciones, Claudia Benavento; el director de la Unidad de Proyectos Generales, Diego Romero; la directora departamental de Escuelas, Silvia Faure; el coordinador provincial de la Dirección Departamental de Escuelas del Consejo General de Educación (CGE), Sebastián Benedetti; la directora del establecimiento educativo, Paola Jacob; y representantes de las empresas firmas participantes del cotejo.