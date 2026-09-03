Plan provincial de desarrollo deportivo: “Es una prioridad absoluta”, reafirmó Colello

REDACCIÓN ELONCE
El Gobierno de Entre Ríos presentó un paquete de medidas para fortalecer el desarrollo deportivo provincial e informó sobre la sanción de la Ley de Mecenazgo Deportivo. El plan integral incluye beneficios impositivos, subsidios energéticos, entre otros.
El Gobierno de Entre Ríos presentó un paquete de medidas para fortalecer el desarrollo deportivo provincial e informó sobre la sanción de la Ley de Mecenazgo Deportivo. El plan integral incluye beneficios impositivos, subsidios energéticos, provisión de equipamiento e inversiones millonarias en seguros y becas.
El secretario general de Gobernación, Mauricio Colello, brindó una conferencia de prensa junto al secretario de Deportes, Sebastián Uranga, en la que expuso el conjunto de herramientas impulsadas por el Gobierno provincial para acompañar al sector deportivo de Entre Ríos y se refirió a la reciente aprobación en la Legislatura de la Ley de Mecenazgo Deportivo.
Al inicio de la presentación, el funcionario contextualizó la relevancia de la actividad deportiva al mencionar el retiro del futbolista Lionel Messi ocurrido a principios de semana. Durante su alocución, Colello recordó su paso inicial por la Escuela de Fútbol Infantil "Malvinas Argentinas" del Club Atlético Newell's Old Boys, institución a la que también asistió el capitán argentino en su infancia. Asimismo, repasó a diversos deportistas destacados surgidos de la provincia, entre los que citó a Marcos Senesi, Lisandro Martínez, Gabriel Heinze, Roberto Ayala y Roque Alfaro, sumado a la trayectoria en el básquetbol nacional del propio Sebastián Uranga.
En relación con el rol del Estado, el secretario general de Gobernación afirmó: "No importa el lugar en donde nazcas, en Entre Ríos verdaderamente hay mucho potencial en materia deportiva y lo que necesita ese potencial es un Estado que acompañe y que les brinde las herramientas para poder explotarse". En ese sentido, explicó que la política del área busca estructurar un plan enfocado en la construcción de una sociedad con valores y hábitos saludables.
Entre las acciones de gestión, Colello remarcó en primer término el relanzamiento del Consejo Provincial del Deporte (Coprode), un espacio de decisión interinstitucional que convoca a clubes, federaciones, ligas, municipios y al gobierno provincial. Como resultado del diálogo con las entidades, repasó las medidas implementadas para amortiguar la coyuntura económica, destacando el esquema de subsidios al consumo de energía eléctrica. Según precisó el funcionario, el 30% de los clubes de la provincia no abona la tarifa de luz eléctrica por registrar un consumo inferior a los 670 kW, mientras que aquellas instituciones que superan ese nivel acceden a una bonificación de hasta el 45% en el excedente de la factura, sujeta a la firma de convenios de colaboración con el Consejo General de Educación (CGE).
A su vez, indicó que la Provincia garantiza un seguro universal para todos los deportistas de Entre Ríos a través de una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos. También hizo referencia a la atendida demanda de los clubes respecto a la reducción en los costos de los operativos de seguridad para eventos deportivos.
En cuanto a los programas de fomento presupuestario, el funcionario citó la asignación de casi 1.000 millones de pesos gestionados conjuntamente entre la Secretaría de Deportes y el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) para las becas deportivas. A esto sumó la creación de "Ganá tu club", un sistema de rifas inspirado en una experiencia de la provincia de Córdoba donde el 60% de lo recaudado por cada billete vendido queda directamente en arcas de la institución elegida por el comprador.
Por otra parte, Colello dio detalles de un proyecto elaborado en conjunto con CTM y CGE para la provisión de kits de herramientas deportivas destinados a 147 establecimientos educativos de la provincia, abarcando dentro de esta nómina a la totalidad de las escuelas de educación integral para personas con discapacidad.
Respecto a la Ley de Mecenazgo Deportivo, aprobada recientemente en el ámbito legislativo, el secretario remarcó que la normativa otorga un beneficio impositivo de hasta el 12% en la exención del impuesto a los Ingresos Brutos para personas físicas o jurídicas que realicen aportes de financiamiento a clubes, ligas, federaciones o atletas individuales. "La Ley de Mecenazgo Deportivo incorpora además la creación de un fondo solidario diseñado para compensar las diferencias entre instituciones y garantizar la equidad territorial en la distribución de los fondos recaudados en toda la provincia", fundamentó Colello.
Finalmente, el funcionario detalló el trabajo conjunto entre las áreas de turismo y deporte para posicionar a la provincia mediante la realización de eventos de gran escala. Entre ellos mencionó la competencia Ironman realizada en Gualeguaychú, el retorno del Turismo Carretera a la ciudad de Paraná y la confirmación de la provincia como subsede de los Juegos ODESUR. En el cierre de su intervención, Colello sostuvo que las partidas e inversiones aprobadas por la gestión del gobernador forman parte de un presupuesto prioritario para potenciar a los deportistas y entidades entrerrianas en el contexto actual de recaudación.