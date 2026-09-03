El frío avanza a paso firme y se sentirá con fuerza el fin de semana

Pronóstico. Septiembre dice presente, pero el aire de características antárticas vuelve a instalarse sobre toda la República Argentina.

Tras el cese del alerta amarilla por tormentas que regía para siete departamentos de Entre Ríos y otras regiones del país, poco a poco la atmósfera se irá estabilizando.

Para lo que resta de esta semana la atmósfera sobre Argentina tiene claras intenciones de asemejarse más a julio que a septiembre y llega un nuevo refuerzo de aire muy frío que va a recorrer todo el territorio nacional. El foco estará puesto en este nuevo pulso de aire antártico, y en la inestabilidad sobre algunas provincias que dejarán nevadas tardías en zonas altas donde no es tan frecuente que ocurra.

El viento del sur domina Argentina

Durante la mañana de este jueves, el tiempo permaneció inestable sobre la franja del norte bonaerense, Entre Ríos, sur de Santa Fe y de Corrientes.

A medida que el frente frío avance durante la tarde hacia latitudes más bajas, la masa de aire relativamente más fría cubrirá por completo el país, desplazando el ambiente que hasta ese entonces resultaba relativamente más cálido/caluroso del centro y norte argentino, generando el correspondiente descenso térmico.

Esta masa de aire de características antárticas tiene como objetivo final instalarse en cada rincón del país antes de que termine el primer fin de semana de septiembre.

En la Patagonia, los registros térmicos comenzarán a desplomarse este viernes 3, con 0 °C en varias localidades, en combinación con el ambiente ventoso (ráfagas de hasta 80 km/h, en el caso de Santa Cruz y Chubut), dejarán una sensación térmica extremadamente gélida. Las nevadas regresan a Tierra del Fuego y Santa Cruz, al igual que en zonas altas de Chubut y Río Negro, indica el sitio Meteored.

El sol vuelve con fuerza en Cuyo y la Región Pampeana, que a pesar de mantener viento del sur, ayudará a elevar la temperatura por la tarde hacia valores templados. En el caso del AMBA, el viento pampero dirá presente generando ambiente más seco con escasa nubosidad.

Hacia la noche del viernes se espera un descenso de la temperatura marcado para la franja central, tiempo inestable con nubarrones y algunas precipitaciones para el sur bonaerense, debido al ingreso del aire frío desde el sur que inestabilizará nuevamente la masa de aire.

El norte del país con tiempo inestable, algunas precipitaciones aisladas en el este de Salta y Jujuy; chaparrones y algunas tormentas sobre: Misiones, Formosa, Chaco y el norte de Corrientes.

Fin de semana "antártico" en todo el país

El sábado 5, con el dominio de altas presiones sobre la Patagonia y el aire antártico ya bien instalado, la característica destacada será la formación de fuertes heladas, mientras que algunas zonas altas de la estepa pueden alcanzar marcas de unos extremos -13 °C.

Se esperan algunas nevadas en el norte patagónico y Cuyo este sábado, se destaca el noroeste y centro-oeste de Neuquén, con acumulados de hasta 30 cm y en alerta meteorológica para la madrugada del sábado.

El aire helado del sur bañará Cuyo y la región Pampeana, generando un descenso térmico marcado con el avance de las horas del sábado. Es probables que el ingreso de este aire frío desde el mar (desde la dirección sur), deje sobre la provincia de Buenos Aires chaparrones o lluvias aisladas avanzando de sur a norte este día, atravesando el área bonaerense.

No se descarta algún chaparrón de nieve en las zonas alta del sur bonaerense, si bien en esa zona las nevadas no son tan frecuentes, suelen ocurrir durante algunos impacto de frentes polares; de todas maneras, el hecho de que en esta oportunidad ocurra en septiembre y no en las semanas centrales del invierno merece una mención destacada.

Entre la noche del sábado 4 y la mañana del domingo 6, será el momento más helado de todo el fin de semana para el centro del país. Las sierras cordobesas y puntanas con ambiente ventoso, frío e inestable, no descarta la presencia de algunas nevadas aisladas este sábado, con temperaturas varios grados por debajo de 0 °C en la mañana del domingo.

El norte del país también recibirá el impacto antártico, las mínimas incluso por debajo de los -10 °C en la cordillera del NOA, sin descartar algunas nevadas en zonas altas de Catamarca, Salta y Tucumán, como por ejemplo Tafí del Valle entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. El NEA también recibe la invasión de aire muy frío con mínimas de hasta 6 °C en el norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones, con tiempo estable y heladas.

Mínima de 3 grados en Paraná y la región

Según el Servicio Meteorológico Nacional, para la ciudad de Paraná y la zona, se anticipa para este viernes una jornada sin lluvias, con 9 grados de mínima y 18 grados de máxima. Durante el día se espera la presencia del sol, mientras que hacia la noche aumentará la nubosidad.

El descenso térmico continuará durante el sábado 5, cuando la temperatura mínima llegue a 8 grados y la máxima a 16 grados. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en 0%.

El domingo 6 será la jornada más fría del período mostrado en el pronóstico, con una mínima de 3 grados y una máxima de 14 grados. Se espera cielo con nubosidad variable.

Cómo seguirá el tiempo la próxima semana

Para el lunes 7 se anticipan 5 grados de mínima y 16 grados de máxima, sin probabilidades de precipitaciones. El cielo se presentará con momentos de sol y sectores parcialmente nublados.

El martes 8 tendrá una mínima de 7 grados y una máxima de 16 grados, también con 0% de probabilidad de lluvias.

Finalmente, para el miércoles 9 se esperan 11 grados de mínima y 17 grados de máxima, sin precipitaciones previstas. De esta manera, el período mostrado anticipa un marcado descenso de las temperaturas durante el fin de semana y una recuperación gradual hacia mediados de la próxima semana.