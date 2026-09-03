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Invitan a instituciones educativas a coordinar visitas al Observatorio Oro Verde

El Observatorio Oro Verde invita a escuelas, colegios e instituciones educativas de la ciudad y la región a coordinar visitas para que sus estudiantes puedan conocer sus instalaciones y participar de una experiencia de acercamiento a la astronomía.

3 de Septiembre de 2026
Observatorio Oro Verde
Observatorio Oro Verde

El Observatorio Oro Verde invita a escuelas, colegios e instituciones educativas de la ciudad y la región a coordinar visitas para que sus estudiantes puedan conocer sus instalaciones y participar de una experiencia de acercamiento a la astronomía.

El Observatorio Oro Verde invita a escuelas, colegios e instituciones educativas de la ciudad y la región a coordinar visitas para que sus estudiantes puedan conocer sus instalaciones y participar de una experiencia de acercamiento a la astronomía, la observación del cielo y la divulgación científica.

 

La propuesta está orientada a grupos educativos interesados en complementar sus contenidos escolares con una actividad vivencial, en contacto directo con instrumentos de observación y con un espacio dedicado al estudio y la difusión de la astronomía.

 

Durante las visitas, las instituciones podrán recorrer el observatorio, conocer parte del trabajo que allí se realiza y participar de actividades pensadas para despertar la curiosidad, la pregunta y el interés por la ciencia en estudiantes de distintas edades.

 

Desde el Observatorio destacan que aprender también implica observar, preguntar y maravillarse. En ese sentido, la invitación busca acercar la astronomía a nuevas comunidades educativas y fortalecer el vínculo entre la institución y las escuelas de Oro Verde, Paraná y localidades cercanas.

 

Directivos, docentes y responsables de instituciones educativas que deseen solicitar más información o coordinar una fecha de visita pueden comunicarse por correo electrónico a aea.departamentoeducacion@gmail.com

 

La actividad es arancelada y requiere coordinación previa.

 

Temas:

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