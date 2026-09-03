Paraná capacitó a 100 procuradores externos para actualizar la carga y seguimiento de juicios municipales

La capacitación a procuradores externos de Paraná reunió a 100 abogados y estuvo centrada en la nueva modalidad para registrar movimientos judiciales y constancias de deuda mediante el Sistema Integrado de Administración Tributaria.
La capacitación a procuradores externos de Paraná reunió a 100 abogados con el objetivo de actualizar la modalidad de carga de los movimientos correspondientes a los procesos judiciales municipales. La actividad estuvo especialmente orientada al uso del Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT), donde los profesionales deberán mantener actualizada la información de los expedientes a su cargo.
La jornada se desarrolló este martes en la Sala Mayo y estuvo dirigida a abogados y abogadas noveles inscriptos para ejecutar títulos ejecutivos. Durante el encuentro se explicaron las herramientas disponibles para registrar tanto los avances de las causas como las constancias relacionadas con las deudas reclamadas.
La implementación del sistema forma parte del proceso de modernización administrativa impulsado por la Municipalidad de Paraná y busca contar con información ordenada y actualizada sobre los juicios en trámite. De esta manera, la administración local pretende mejorar el seguimiento de cada expediente y conocer su evolución.
Cómo funcionará la carga digital de los juicios
La capacitación estuvo a cargo de Juan Ignacio Urrutia, coordinador de Apremios y Créditos Fiscales del Municipio, quien explicó el funcionamiento de la plataforma y abordó aspectos vinculados con las responsabilidades que implica la tarea de un procurador fiscal.
El funcionario señaló que la Municipalidad trabaja con procuradores externos mediante un convenio con el Colegio de la Abogacía. Estos profesionales intervienen en los procesos vinculados con la ejecución de títulos municipales y cuentan ahora con herramientas específicas para informar digitalmente los movimientos realizados.
Como parte de esta modalidad, cada procurador recibió un usuario individual para ingresar al sistema, lo que le permite registrar las novedades relacionadas con los expedientes judiciales que tiene asignados.
“El Municipio avanzó con la implementación de herramientas digitales para que los abogados pudieran cargar información vinculada con los procesos judiciales a su cargo”, explicó Urrutia.
Buscan mantener actualizada la información
Uno de los objetivos centrales de la jornada fue reforzar entre los profesionales la importancia de realizar una carga ágil de cada novedad producida durante la tramitación de los procesos.
La actualización permite que el Municipio disponga de información sobre el estado de los expedientes sin depender exclusivamente de mecanismos externos de consulta y facilita el seguimiento administrativo de los títulos cuya ejecución fue encomendada a los procuradores.
La herramienta también apunta a ordenar la información relacionada con las constancias de deuda y los diferentes movimientos que se produzcan durante el desarrollo de los juicios.
En ese sentido, la capacitación no estuvo limitada al funcionamiento técnico del SIAT, sino que también incluyó lineamientos vinculados con el trabajo que realizan los procuradores fiscales y la responsabilidad de mantener correctamente registrada la evolución de cada proceso.
Digitalización de los procesos municipales
La incorporación de esta modalidad se enmarca en la estrategia de modernización que desarrolla la Municipalidad de Paraná para avanzar en la utilización de herramientas digitales dentro de diferentes procedimientos administrativos.
En el caso de los apremios y créditos fiscales, el sistema busca integrar la información generada por los abogados externos con los registros municipales, de manera que los movimientos judiciales puedan ser incorporados de forma más rápida.
Con la capacitación de los 100 profesionales, el Municipio pretende consolidar esta modalidad y mejorar el seguimiento de los procesos judiciales relacionados con deudas municipales.
La actualización permanente de los expedientes mediante el SIAT será así uno de los ejes del trabajo de los procuradores externos, dentro de un esquema que apunta a digitalizar, ordenar y agilizar la gestión de los juicios municipales.