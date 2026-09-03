Renovaron el alerta por tormentas para siete departamentos: cómo estará el tiempo en Paraná

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarillo por tormentas para siete departamentos de Entre Ríos, ante la posibilidad de fenómenos de variada intensidad durante este jueves. La advertencia comprende a Gualeguay, Victoria, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

De acuerdo con el reporte meteorológico, el área alcanzada por el alerta será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Además, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

El nivel amarillo del Sistema de Alerta Temprana significa que pueden registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas, según la definición del organismo nacional.

Alerta por tormentas en siete departamentos

La advertencia meteorológica alcanza al sector sur y sudeste de Entre Ríos. Los departamentos comprendidos son Gualeguay, Victoria, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.

La actualización mantiene la atención sobre la posibilidad de tormentas durante las próximas horas. El SMN contempla dentro de sus alertas por tormentas fenómenos que pueden presentarse de manera localizada, por lo que las condiciones pueden variar considerablemente entre una zona y otra.

Cómo estará el tiempo este jueves en Paraná

Mientras el alerta se concentra sobre siete departamentos, Paraná no aparece incluida en la advertencia mencionada. Según el pronóstico del SMN, la capital entrerriana tendrá una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 21 grados.

Durante la mañana se prevé cielo mayormente nublado, mientras que para la tarde aparece probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%, con condiciones de inestabilidad. Para ese período también se anuncian ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Hacia la noche, en tanto, las condiciones tenderían a mejorar: la probabilidad de precipitaciones bajará a 0% y la temperatura rondará los 14 grados. El viento irá perdiendo intensidad con el transcurso de las horas.

Descenso de temperatura desde el viernes

Para el viernes 4, el SMN anticipa un marcado descenso térmico. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 18, con cielo entre despejado y parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones durante la jornada.

El sábado 5 será todavía más frío: se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 16, sin lluvias previstas. El cielo se presentará entre parcialmente y algo nublado.

El descenso se profundizará durante el domingo 6, cuando el termómetro podría marcar apenas 3 grados de mínima y 12 de máxima. La probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula, entre 0% y 10% durante parte de la jornada.

Qué anticipa el pronóstico para la próxima semana

El comienzo de la próxima semana continuará con temperaturas bajas. Para el lunes 7 se pronostican 3 grados de mínima y 14 de máxima, sin precipitaciones y con cielo parcialmente nublado.

El martes 8 comenzaría una recuperación gradual, con valores previstos de 7 a 16 grados, mientras que para el miércoles 9 el SMN anticipa una mínima de 11 grados y una máxima de 17, también sin lluvias.