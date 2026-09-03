Milei viaja a Chile y luego hablará en cadena nacional

El presidente Javier Milei hablará este jueves a las 21 en cadena nacional sobre Malvinas, luego de las declaraciones de Donald Trump acerca de una eventual revisión de la posición estadounidense respecto de la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. Antes del mensaje, el mandatario viajará a Chile y regresará al país durante la tarde.

Milei partirá temprano hacia Santiago para participar del Foro Madrid y mantener una reunión con el presidente chileno, José Antonio Kast. A su regreso, tiene previsto grabar alrededor de las 17 el mensaje que será transmitido durante la noche.

La cadena nacional fue anunciada el martes, luego de que Trump sorprendiera al referirse a la posición que mantiene Estados Unidos sobre las Islas Malvinas. Consultado en la Casa Blanca acerca de una eventual revisión de esa política, el mandatario norteamericano afirmó: “Siempre la reviso. Es así con todas las posiciones. Esa es solo una de muchas”.

Expectativa por el anuncio sobre Malvinas

Las palabras de Trump generaron repercusiones debido a la histórica postura estadounidense frente a la disputa. Washington ha evitado reconocer formalmente la soberanía de alguna de las partes sobre el archipiélago, aunque durante la Guerra de Malvinas de 1982 el gobierno de Ronald Reagan terminó respaldando al Reino Unido.

En el Gobierno argentino existe hermetismo sobre el contenido del discurso. Entre las hipótesis que circulan aparece la posibilidad de que Milei plantee algún tipo de participación o mediación de Trump para intentar que el Reino Unido acceda a retomar conversaciones con Argentina sobre la soberanía de las islas. Hasta el momento, esa alternativa no fue confirmada oficialmente.

Argentina sostiene su reclamo en diferentes ámbitos internacionales, especialmente ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas. El Reino Unido, en tanto, rechaza discutir la soberanía y apela al principio de autodeterminación de los habitantes de las islas, argumento que el Estado argentino no reconoce.

Las versiones que circulan antes del discurso

Otra de las versiones está relacionada con la proyectada base naval integrada próxima a Ushuaia y una eventual participación de Estados Unidos. Altos funcionarios y autoridades militares norteamericanas visitaron la zona durante los últimos años, en un contexto de creciente interés estratégico de Washington por el Atlántico Sur.

También se especula con posibles definiciones vinculadas a las empresas que desarrollan actividades hidrocarburíferas en Malvinas. Entre ellas se encuentran Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper, del Reino Unido, que anunciaron proyectos para avanzar con la extracción de petróleo en el archipiélago a partir de 2028.

Argentina ya cuenta con legislación que contempla sanciones y restricciones para compañías que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización nacional en las áreas marítimas bajo disputa. Otra posibilidad sería utilizar esas restricciones dentro de una eventual negociación diplomática con Londres. Por ahora, ninguna de estas alternativas fue anunciada oficialmente.

El propio Presidente alimentó la expectativa al referirse el martes a las declaraciones de su par estadounidense. “Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, sostuvo Milei. El canciller Pablo Quirno también habló este miércoles sobre el escenario abierto a partir de las palabras de Trump. Ante una consulta periodística sobre las posibilidades de avanzar en el reclamo argentino, respondió: “Siempre hay chances, siempre estamos más cerca”.

El Atlántico Sur y los intereses de Estados Unidos

Las declaraciones de Trump, sin embargo, no implican hasta el momento un respaldo formal de Estados Unidos a la posición argentina. La región tiene una creciente importancia estratégica para Washington por cuestiones energéticas, militares y geopolíticas.

Uno de los factores es el avance de proyectos para explotar hidrocarburos alrededor de las Malvinas. A eso se suma la importancia de las rutas marítimas del Atlántico Sur, el Estrecho de Magallanes y el Pasaje de Drake, además de su proximidad con la Antártida.

En ese escenario también aparece la competencia entre Estados Unidos y China. Washington busca reforzar su presencia en una región en la que Beijing incrementó durante los últimos años su influencia mediante inversiones y acuerdos. Las futuras discusiones relacionadas con el Tratado Antártico agregan otro componente estratégico.

El histórico reclamo argentino por Malvinas

Argentina reclama al Reino Unido la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, luego de la ocupación británica de 1833.

El conflicto alcanzó su punto más dramático en 1982, cuando ambos países se enfrentaron militarmente durante 74 días. Tras la guerra, Argentina retomó la vía diplomática y desde entonces sostiene su reclamo en organismos internacionales. (Clarín)