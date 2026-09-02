Relocalización de la planta de hidrógeno tras reclamo de Entre Ríos: “compatibiliza la industria con el turismo”

El canciller uruguayo comunicó oficialmente la decisión a su par argentino. “El Gobierno entrerriano había advertido que la ubicación prevista frente a Colón afectaría su paisaje y su actividad turística, aunque siempre respaldó la inversión y la generación de empleo”, señaló en un comunicado el gobierno provincial.

El Gobierno de Uruguay confirmó que relocalizará la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF Global proyecta construir en Paysandú, “en respuesta a los planteos realizados por el Gobierno de Entre Ríos y las autoridades de Colón para evitar su impacto sobre uno de los principales destinos turísticos de la provincia”, indicaron desde la provincia de Entre Ríos.

La decisión fue comunicada este miércoles por el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, a su par argentino, Pablo Quirno, durante un encuentro realizado en Montevideo.

“El presidente de la República nos dio instrucciones precisas para relocalizar esa planta”, afirmó Lubetkin. El funcionario explicó que Uruguay recibió solicitudes de la Cancillería argentina y de las autoridades de Entre Ríos y Colón para evitar la contaminación que provocaría el emplazamiento originalmente elegido.

El gobernador Rogelio Frigerio había planteado en distintas instancias que Entre Ríos no se oponía a la inversión ni a la generación de empleo en Uruguay, sino a que un complejo industrial de semejante magnitud fuera construido frente a las playas y la zona turística de Colón.

“Se puede compatibilizar la industria con el turismo, siempre que se haga de manera ordenada y planificada y no se instalen industrias frente a las playas más concurridas de nuestra provincia”, había expresado el mandatario al conocerse la posibilidad del traslado.

El proyecto de HIF Global contempla una inversión total estimada en 5.385 millones de dólares y la producción de hasta 876.000 toneladas anuales de metanol elaborado a partir de hidrógeno verde. La ubicación original estaba prevista a unos 15 kilómetros de Paysandú y a tres kilómetros de la costa de Colón.

Aunque todavía no se comunicó oficialmente el nuevo emplazamiento, las autoridades uruguayas evalúan instalar el complejo en un predio de la petrolera estatal Ancap, dentro de una zona industrial de Paysandú y alejado del punto inicialmente proyectado.

“La confirmación permite compatibilizar la inversión y la creación de empleo en Uruguay con la defensa del paisaje, el ambiente y la actividad turística de la costa entrerriana”, señaló el gobierno provincial de Entre Ríos tras el anuncio de ambos cancilleres sobre la relocalización de la planta de HIF.