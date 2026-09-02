Olivia celebra sus 99 años rodeada de su familia y compartió el secreto de su vitalidad

REDACCIÓN ELONCE
Olivia celebra sus 99 años en Paraná acompañada por sus seres queridos. Oriunda de Nogoyá y antigua propietaria del Comedor La Ruta, compartió con Elonce recuerdos de su vida, su rutina y su pasión por las flores.
Olivia celebra sus 99 años este miércoles en Paraná, rodeada del afecto de su familia y con recuerdos de una extensa vida que comenzó en Nogoyá y continuó en la capital entrerriana. Junto a su hermana, dos de sus hijos, un nieto, una prima y una sobrina, disfrutó de una jornada especial y expresó a Elonce: “La estoy pasando hermoso”.
Con una sonrisa, Olivia contó algunos detalles de su vida cotidiana. Entre ellos, reveló que no tiene apuro para comenzar sus mañanas: “Siempre me levanto a las 9:30 o a las 10:00 horas”, expresó. Además, contó que disfruta especialmente del calor y que las flores constituyen una de sus grandes pasiones.
Su rutina incluye diferentes actividades que le permiten mantenerse activa. Una mujer que la acompaña diariamente relató a Elonce: “Ella comienza su jornada con el desayuno, la medicación, un poco de ejercicio con la kinesióloga, caminar, sale a tomar sol al patio o a la puerta de su casa”.
De Nogoyá a una nueva vida en Paraná
Olivia nació en Nogoyá, localidad donde también se casó. Allí conoció a quien posteriormente se convertiría en su esposo mientras se encontraban en un comercio. Con el paso de los años, ambos decidieron instalarse en Paraná y comenzar una nueva etapa de sus vidas.
En la capital entrerriana formaron su familia. Olivia tuvo tres hijos y actualmente cuenta con seis nietos, que forman parte de una historia familiar que este miércoles tuvo como protagonista la celebración de sus 99 años.
Uno de los capítulos que recuerda especialmente está relacionado con el trabajo. Junto con su esposo estuvo al frente del reconocido Comedor La Ruta, un restaurante que ocupó un lugar importante durante aquellos años y al que dedicaron buena parte de sus jornadas.
Los recuerdos del Comedor La Ruta
Al rememorar aquella etapa, Olivia destacó la atención que brindaban y especialmente la comida que ofrecían a quienes llegaban al establecimiento. “Trabajábamos bien, dábamos bien de comer. Teníamos buen cocinero, buen parrillero”, sostuvo.
El restaurante constituyó así una parte significativa de su historia junto a su esposo, mientras desarrollaban su vida familiar en Paraná después de haberse trasladado desde Nogoyá.
A los 99 años, Olivia mantiene sus rutinas, disfruta del sol, las flores y los momentos compartidos con sus seres queridos. Este miércoles, la celebración volvió a reunir a distintas generaciones de la familia para acompañarla en un nuevo cumpleaños y escuchar las historias que conserva de casi un siglo de vida.