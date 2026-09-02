Hombre hallado muerto en Paraná: estiman que fue por causas naturales

El hombre que fue hallado sin vida durante la noche de este martes en una vivienda de Paraná fue identificado como Miguel Ángel Flores, de 82 años, y las primeras estimaciones indican que su fallecimiento habría ocurrido por causas naturales, según supo Elonce. De todos modos, se dispuso una autopsia para establecer fehacientemente el motivo del deceso.

El cuerpo había sido localizado en una casa de calle Duportal al 700, luego de que un vecino alertara a la Policía por los fuertes olores que provenían del inmueble. El hombre residía solo y, según se pudo establecer, hacía tiempo que no era visto en el lugar.

Personal de la Comisaría Sexta intervino ante el aviso y entrevistó al vecino que había realizado el llamado. El hombre manifestó que hacía un tiempo no veía al propietario de la vivienda y que desde el domicilio emanaba un intenso olor.

Cómo encontraron el cuerpo

Ante la situación, los efectivos se acercaron al inmueble y comprobaron que la puerta se encontraba abierta y sin medidas de seguridad. Al ingresar para verificar qué había ocurrido, encontraron a Flores sin vida en el interior de la vivienda.

Posteriormente tomó intervención el médico policial de turno. Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, en un primer momento no pudo establecerse con precisión la causa del fallecimiento.

No obstante, de acuerdo con los primeros elementos recabados en la investigación, se estimó que la muerte habría sido por causas naturales. No se informaron inicialmente indicios que permitieran sostener otra hipótesis.

Durante las actuaciones, los investigadores lograron localizar a un hijo del fallecido, un hombre de 50 años. Según se indicó, hacía aproximadamente un mes que no mantenía contacto con su padre.

La Fiscalía interviniente fue puesta en conocimiento del hallazgo y ordenó la participación del médico policial y de personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes dentro de la vivienda.

Finalmente, se dispuso el traslado del cuerpo de Miguel Ángel Flores a la Morgue Judicial de Oro Verde para la realización de la autopsia. El estudio permitirá determinar oficialmente la causa del fallecimiento y confirmar o descartar la hipótesis inicial de una muerte natural.