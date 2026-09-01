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Realizarán trabajos en la cabecera santafesina en el Túnel Subfluvial y piden circular con precaución

Se realizarán trabajos en el Túnel Subfluvial Raúl Uranga - Carlos Sylvestre los días martes 1 y miércoles 2 de septiembre, por lo cual se realizará una reducción de calzada con desvío de tránsito en la recta de Santa Fe, en ambos sentidos de circulación.

1 de Septiembre de 2026
Realizarán trabajos en la cabecera santafesina en el Túnel Subfluvial.
Realizarán trabajos en la cabecera santafesina en el Túnel Subfluvial. Foto: (GPER).

Se realizarán trabajos en el Túnel Subfluvial Raúl Uranga - Carlos Sylvestre los días martes 1 y miércoles 2 de septiembre, por lo cual se realizará una reducción de calzada con desvío de tránsito en la recta de Santa Fe, en ambos sentidos de circulación.

Se realizarán trabajos en el Túnel Subfluvial Raúl Uranga - Carlos Sylvestre los días martes 1 y miércoles 2 de septiembre, por lo cual se realizará una reducción de calzada con desvío de tránsito en la recta de Santa Fe, en ambos sentidos de circulación.

Por lo cual, se solicita a los conductores circular con precaución, atender las indicaciones del personal apostado en el lugar y respetar la señalización transitoria.

Las tareas comprenden el perfilamiento de banquinas y del cantero central en el tramo de recta del lado santafesino. Se trata de una intervención preventiva que permitirá mejorar el drenaje lateral y evitar anegamientos en la calzada ante eventuales precipitaciones, garantizando mejores condiciones de seguridad vial.

 

Para la ejecución de los trabajos se contrató equipamiento especializado de la firma Servicios Pedrin S.A., que incluye motoniveladora, minicargadora y camiones.

Por tal motivo, y a fin de resguardar la seguridad de los usuarios, se realizará una reducción de calzada con desvío de tránsito en la recta de Santa Fe, en ambos sentidos de circulación.

El Túnel Subfluvial agradece la comprensión y colaboración de los usuarios.

Temas:

Túnel Subfluvial Tránsito Santa Fe
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