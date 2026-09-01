Paro y movilización de trabajadores viales contra los consorcios camineros

Los trabajadores viales de Entre Ríos realizaron un paro y una movilización contra el proyecto de consorcios camineros este martes en Paraná. Convocados por el Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (SOEVER), marcharon hacia la zona de Casa de Gobierno y la Legislatura provincial.

La protesta comenzó en inmediaciones de calle San Juan y continuó por Andrés Pazos, en pleno centro de la capital entrerriana. La medida de fuerza es la primera en realizarse luego de 40 años, fue dispuesta por 24 horas y provocó interrupciones momentáneas en el tránsito durante el desplazamiento de los manifestantes.

Federico Colominas, secretario general de SOEVER, explicó a Elonce los motivos de la protesta. "Los trabajadores viales hemos tomado una medida de fuerza ante el avance del Gobierno provincial sobre Vialidad Provincial, hoy con el tratamiento de la ley de consorcios camineros", expresó. Según sostuvo, la iniciativa "afecta directamente la estructura de Vialidad, los recursos y el patrimonio de todos los entrerrianos".

Cuestionamientos al proyecto de consorcios camineros

Desde el gremio consideran que la propuesta impulsaría un esquema paralelo al actual funcionamiento de la Dirección Provincial de Vialidad. "Entendemos que se está creando una estructura paralela a Vialidad, donde los consorcios camineros van a trabajar con un procedimiento distinto y con menor control", manifestó Colominas.

Además, cuestionó la posibilidad de que los consorcios puedan contratar a terceros para ejecutar determinadas tareas. "Van a poder subcontratar, lo que entendemos que es una tercerización en cadena", advirtió el dirigente durante la movilización.

Colominas también señaló que, según la interpretación del sindicato, los consorcios podrían recibir recursos, maquinaria y personal de Vialidad Provincial. "Van a poder recibir no solo los recursos de Vialidad, sino maquinaria y personal para también trabajar en propiedades privadas, lo cual afecta los recursos públicos", afirmó.

Movilización hacia la Legislatura

SOEVER informó que actualmente cuenta con unos 2.000 afiliados y que la protesta fue convocada inicialmente solo para esta jornada. Los manifestantes avanzaron por el casco céntrico de Paraná con destino a la Legislatura.

"Ahora nos vamos a Casa de Gobierno a la espera del tratamiento de la ley", indicó Colominas sobre el recorrido de la movilización.

El sindicato permanecerá atento al tratamiento legislativo del proyecto y mantiene sus cuestionamientos a una iniciativa que, según sostiene, podría debilitar la estructura y las funciones que actualmente desempeña Vialidad Provincial.