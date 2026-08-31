Viales convocaron a un paro provincial y movilización: será el primero en 40 años

El paro de trabajadores viales en Entre Ríos será este martes 1º de septiembre durante 24 horas. Soever movilizará a la Legislatura contra el proyecto de Consorcios Camineros y denunció medidas que, según el gremio, debilitan a Vialidad Provincial.
El paro de trabajadores viales en Entre Ríos comenzará este martes 1º de septiembre a las 6 y se extenderá durante 24 horas, acompañado por una movilización frente a la Legislatura provincial, en Paraná. La medida fue convocada por el Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) ante el tratamiento del proyecto de Ley de Consorcios Camineros y será, según informó la organización, su primera huelga general en cuatro décadas.
La resolución fue adoptada por la Comisión Directiva Central y alcanzará a los trabajadores viales de toda la provincia. Además del cese de actividades, está prevista una concentración en la sede del sindicato y una posterior movilización hacia la Legislatura para manifestar el rechazo a la iniciativa vinculada con la conservación de caminos, según confirmaron en un comunicado enviado a este medio.
Desde Soever aclararon que el conflicto no se limitó al proyecto de Consorcios Camineros. El gremio enumeró entre sus cuestionamientos la modificación de la Ley Provincial Nº 6.351 de Obras Públicas, la contratación de consultoras para desarrollar proyectos y tareas técnicas, el cierre o debilitamiento de estructuras zonales y los cambios que afectan el régimen previsional de los trabajadores.
Soever denunció un “proceso de vaciamiento”
“Estamos frente a un proceso de vaciamiento de Vialidad Provincial. No se trata solamente de una ley. Se trata de una serie de decisiones que, tomadas en su conjunto, pueden reducir la capacidad del Estado para planificar, proyectar, ejecutar, conservar, mantener y controlar su propia red vial”, sostuvo el sindicato al fundamentar la medida.
Para la organización gremial, la Dirección Provincial de Vialidad constituye un organismo estratégico cuyo funcionamiento trasciende la situación laboral de sus empleados. En ese sentido, remarcó su incidencia sobre la producción, la integración territorial, la seguridad vial y la conectividad de las distintas comunidades entrerrianas.
“La existencia de una Vialidad fuerte no es solo una cuestión laboral. Es una necesidad para toda la provincia. Sin trabajadores, sin maquinaria, sin talleres, sin canteras, sin zonales y sin presencia territorial, Entre Ríos pierde capacidad de respuesta en sus caminos”, afirmaron desde Soever.
El rechazo al proyecto de Consorcios Camineros
Uno de los principales puntos de conflicto fue el proyecto de Consorcios Camineros que se encuentra en la agenda legislativa. Según la interpretación del sindicato, su implementación podría derivar en la transferencia, fragmentación o tercerización de tareas que actualmente corresponden a la Dirección Provincial de Vialidad.
Desde la organización aclararon que no rechazan modificaciones destinadas a mejorar el estado de los caminos, sino aquellas que, según consideran, puedan quitar funciones al organismo. “No estamos en contra de mejorar la conservación de los caminos. Estamos en contra de que, con la excusa de mejorar los caminos, se sustituya, fragmente o vacíe a Vialidad”, manifestaron.
“La respuesta no puede ser debilitar el organismo estatal especializado. La respuesta tiene que ser fortalecerlo”, agregaron. Con ese argumento, el gremio planteó que cualquier modificación del sistema de mantenimiento vial debería preservar la capacidad operativa y técnica de la repartición provincial.
Cuestionamientos por tercerizaciones y consultoras
Otro de los puntos incorporados al reclamo fue la modificación de la Ley Provincial Nº 6.351 de Obras Públicas. Para Soever, cualquier reforma en esa materia debe garantizar la planificación estatal, la transparencia, el control técnico y presupuestario y la fiscalización de los recursos públicos.
El sindicato también manifestó su rechazo al avance de consultoras externas en proyectos, estudios y trabajos técnicos que históricamente fueron desarrollados dentro de Vialidad. De acuerdo con la postura gremial, trasladar esas competencias hacia terceros implicaría una pérdida de experiencia, conocimiento y capacidad profesional acumulada por el organismo.
A esos planteos se sumó la preocupación por el cierre o debilitamiento de estructuras zonales. Soever consideró que esas dependencias resultan fundamentales porque concentran trabajadores, maquinaria, talleres e infraestructura y permiten mantener capacidad de intervención directa sobre la red vial en diferentes puntos de Entre Ríos.
Movilización frente a la Legislatura
La protesta incluirá una concentración de trabajadores en la sede sindical y una movilización hacia la Legislatura entrerriana. Allí buscarán expresar públicamente el rechazo al proyecto de Consorcios Camineros y a las medidas que, desde la perspectiva de Soever, impliquen “debilitamiento, vaciamiento, tercerización o sustitución” de funciones de Vialidad Provincial.
La conducción sindical explicó que la convocatoria fue definida ante la proximidad del tratamiento legislativo y en ejercicio de las facultades estatutarias de la Comisión Directiva Central. Asimismo, indicó que la protesta cuenta con el acompañamiento de las comisiones ejecutivas de las diferentes seccionales mediante el Plan de Acción de Soever.
La característica que el gremio presentó como histórica es que se tratará del primer paro general convocado por la organización en 40 años. Ese antecedente fue utilizado para dimensionar el nivel de preocupación existente dentro del sindicato frente a las transformaciones que considera que atraviesa el organismo vial.
“Queremos una Vialidad pública y fuerte”
Desde Soever insistieron en que la protesta tendrá como objetivo defender tanto las condiciones laborales y previsionales de los trabajadores como la continuidad de las competencias operativas de la Dirección Provincial de Vialidad.
“Esta medida es en defensa de los trabajadores viales, de sus derechos laborales y previsionales, de la fuente de trabajo y, fundamentalmente, de la existencia de Vialidad Provincial como organismo público”, expresaron desde la organización.
Finalmente, sintetizaron la posición que llevarán a la movilización: “No queremos una Vialidad reducida a controlar lo que hacen otros. Queremos una Vialidad pública, fuerte, profesionalizada, con trabajadores, maquinaria propia, zonales fortalecidas y capacidad real para ejecutar”.