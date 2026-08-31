Emergencia por violencia de género: registraron 176 femicidios en Argentina en lo que va del año

La organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) registró 176 femicidios en Argentina entre el 1º de enero y el 31 de agosto, de acuerdo con su último relevamiento. La entidad advirtió que se produjo un femicidio cada 33 horas y que la cantidad de víctimas ya supera la registrada durante el mismo período del año pasado.

Los datos corresponden al Observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos” de Mumalá. Según el informe, solamente el 11% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor.

Entre quienes sí habían realizado una denuncia, el 75% tenía una orden de restricción contra el agresor y el 12% contaba con botón antipánico, cifras sobre las que la organización reclamó reforzar el acompañamiento y seguimiento de las situaciones de violencia.

Armas de fuego, la modalidad más registrada

De acuerdo con el relevamiento, las armas de fuego fueron utilizadas en el 32% de los femicidios, mientras que las armas blancas representaron el 24% de los casos.

Otras modalidades registradas fueron la asfixia, con el 13%, y los golpes, con el 11%. La edad promedio de las víctimas fue de 39 años, mientras que la de los femicidas se ubicó en 41 años.

Entre las víctimas se contabilizaron 16 niñas y adolescentes y 17 adultas mayores. El informe también expuso las consecuencias familiares de estos crímenes: 132 niños, niñas y adolescentes quedaron sin sus madres.

El 67% ocurrió en viviendas

El hogar continúa apareciendo como el principal escenario de los femicidios relevados. Según Mumalá, el 67% de los hechos fue cometido en la vivienda de la víctima o en una casa compartida con el agresor.

Otro 14% ocurrió en la vía pública, un porcentaje que la organización calificó como preocupante.

Por provincias, Santiago del Estero registró una tasa de 1,7 femicidios, Santa Fe de 1,6 y Catamarca de 1,4, ubicándose como las jurisdicciones con los indicadores más elevados de acuerdo con el relevamiento.

Casi 600 intentos de femicidio

Además de las víctimas fatales, el Observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos” contabilizó 598 intentos de femicidio entre enero y agosto.

Dentro de los 176 casos incluidos por Mumalá bajo la categoría de femi(ni)cidios, 127 corresponden a femicidios directos; 15 a femicidios vinculados de niños y varones; ocho a trans/travesticidios; 17 a feminicidios en contexto de narcotráfico y crimen organizado; y nueve a suicidios feminicidas.

La organización presentó las cifras bajo la consigna “Estamos en Emergencia - Ni Una Menos” y sostuvo que la situación requiere medidas de prevención, asistencia y seguimiento de las personas atravesadas por situaciones de violencia.

El reclamo al Estado

En su documento, Mumalá cuestionó las políticas del Gobierno nacional y atribuyó parte del escenario a la reducción de estructuras destinadas a abordar la violencia de género.

“El Estado argentino incumple sus obligaciones en la protección de la vida de las mujeres y el colectivo LGBTIQ+. El gobierno de Javier Milei eliminó las políticas públicas destinadas a prevenir, asistir y erradicar las violencias por razones de género”, sostuvo la organización.

Finalmente, reclamó “la restitución de los presupuestos, las estructuras funcionales y las iniciativas que garantizan el derecho a vivir libres y sin miedo”. También pidió que los gobiernos provinciales y municipales fortalezcan sus políticas ante lo que la entidad definió como un “vacío nacional”.