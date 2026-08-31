Condenaron a prisión perpetua a “Ñoño” Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

“Ñoño” Benítez fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Luisina Leoncino, la joven asesinada en julio de 2023 en Concordia. La sentencia fue dada a conocer este lunes 31 de agosto por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Maximiliano Larocca Ress, luego de que un jurado popular declarara culpable al acusado.

El magistrado declaró a Rafael Horacio Benítez, alias “Ñoño”, autor y penalmente responsable del delito de homicidio agravado por mediar violencia de género -femicidio- en perjuicio de Leoncino. En consecuencia, le impuso la pena de prisión perpetua, la máxima contemplada por el Código Penal para el delito por el que fue encontrado culpable.

La resolución, según publicó Concordia Policiales, representa la instancia posterior al juicio por jurados en el que ciudadanos convocados para intervenir en el proceso analizaron las pruebas presentadas durante las audiencias y emitieron un veredicto de culpabilidad contra Benítez. La investigación y acusación estuvieron a cargo de la fiscal Julia Rivoira.

Luisina Leoncino, víctima de femicidio / Rafael Horacio “Ñoño” Benítez.-

El juez hizo lugar a un planteo de la defensa

Además de establecer la prisión perpetua, Larocca Ress declaró la inconstitucionalidad del artículo 14, inciso 1°, del Código Penal y del artículo 56 bis de la Ley 24.660, disposiciones relacionadas con restricciones para acceder a determinados beneficios durante la ejecución de la pena.

El planteo había sido formulado por la defensa de Benítez, ejercida por el abogado Alejandro Giorgio, y finalmente fue admitido por el magistrado al momento de dictar la sentencia.

Más allá de esa decisión, la pena establecida para Benítez fue de prisión perpetua. El fallo llegó más de tres años después del crimen que conmocionó a Concordia y que dio lugar a una extensa investigación para reconstruir qué había sucedido con Luisina después de que su familia denunciara su desaparición.

Perpetua para “Ñoño” Benítez por el femicidio de Luisina (fuente Concordia Policiales)

La desaparición y la investigación del femicidio

Luisina Leoncino desapareció el 9 de julio de 2023, cuando sus familiares perdieron contacto con ella y se inició su búsqueda. A partir de ese momento, investigadores policiales y judiciales comenzaron a reconstruir los últimos movimientos de la joven y a reunir elementos para establecer qué había ocurrido.

Con el avance de la pesquisa, las sospechas se concentraron en Benítez, quien mantenía un vínculo con la víctima. Uno de los elementos utilizados en la investigación fue el análisis de cámaras de seguridad, además del seguimiento de los movimientos de un Fiat Palio perteneciente a un familiar del posteriormente acusado.

Esos elementos permitieron reconstruir parte de los desplazamientos investigados y condujeron a un rastrillaje realizado el 30 de julio de 2023 en la zona del asentamiento Pampa Soler, donde fueron encontrados los primeros restos del cuerpo de Luisina.

La investigación continuó después de ese hallazgo. Según consta en los antecedentes del caso, Benítez aportó posteriormente información que permitió orientar la búsqueda hacia otros lugares donde se encontraban partes del cuerpo de la víctima.

Finalmente, el 2 de agosto de 2023 fueron localizados los últimos restos en el sector de Castelli y la Defensa Sur. Los hallazgos y las restantes evidencias reunidas durante la investigación formaron parte del expediente que posteriormente llegó a juicio.

El proceso culminó con la intervención de un jurado popular, que declaró culpable a Rafael Horacio Benítez por el femicidio. Este lunes, en la audiencia de cesura correspondiente, el juez Maximiliano Larocca Ress estableció la pena de prisión perpetua.

De esta manera, la Justicia cerró una instancia central del proceso iniciado tras la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Luisina Leoncino, uno de los casos que generó mayor conmoción en Concordia durante los últimos años.