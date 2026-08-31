Un detenido con dosis de cocaína, heroína y metanfetamina en una plaza de Paraná

Un hombre fue detenido con cocaína, heroína, marihuana, anfetaminas y metanfetamina/MDMA durante un procedimiento realizado este domingo por la tarde en inmediaciones de Plaza Martín Fierro, en Paraná. La intervención se produjo cuando efectivos que desarrollaban recorridas preventivas observaron al sujeto y decidieron identificarlo.

De acuerdo con la información policial, durante el procedimiento los funcionarios realizaron un palpado preventivo y advirtieron que el hombre llevaba consigo varios envoltorios que contenían diferentes sustancias. Ante esa situación, fue demorado y se solicitó la intervención de personal especializado de Drogas Peligrosas.

Los agentes realizaron posteriormente las pruebas y pesajes correspondientes sobre las sustancias encontradas. Como resultado del procedimiento, se informó el secuestro de cocaína, heroína, marihuana, anfetaminas y metanfetamina/MDMA, además de dos teléfonos celulares y un pendrive. La información proporcionada no precisó las cantidades de cada una de las sustancias incautadas.

Detenido con drogas en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Una vez concluidas las actuaciones en el lugar, se comunicó lo sucedido a la Fiscalía interviniente, desde donde se dispuso la detención del hombre. Posteriormente fue trasladado y quedó alojado en Alcaidía, mientras que las sustancias y los dispositivos encontrados fueron formalmente secuestrados y quedaron vinculados a la investigación.

El procedimiento formó parte de los operativos de seguridad y prevención desarrollados durante la jornada del domingo. La actuación continuará ahora en el ámbito judicial, donde deberá determinarse la situación procesal del detenido y las circunstancias relacionadas con la tenencia de las sustancias secuestradas.

En otro operativo realizado durante la misma tarde, efectivos que efectuaban recorridas preventivas observaron a dos hombres que trasladaban dos chapones publicitarios en inmediaciones de las calles Peyret y Damicis. La situación llamó la atención de los funcionarios debido a que previamente se habían recibido reiterados llamados relacionados con la sustracción de elementos similares.

Detenidos por robo en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Según se indicó oficialmente, los chapones encontrados guardarían relación con elementos divisorios que habían sido sustraídos de un predio ubicado en esa zona. Ante esa circunstancia, los dos hombres fueron demorados y se dio intervención a la Fiscalía correspondiente.

Por disposición judicial, ambos quedaron alojados en la Alcaidía de Tribunales, mientras que los elementos fueron recuperados y puestos a disposición de las autoridades. Las actuaciones buscarán determinar ahora si efectivamente los chapones secuestrados corresponden a los denunciados previamente como sustraídos.

De esta manera, los operativos preventivos realizados durante la tarde del domingo derivaron en tres personas detenidas o demoradas en dos procedimientos diferentes: uno relacionado con el hallazgo de distintas sustancias y otro vinculado con la presunta sustracción de elementos de un predio.