Video: así fue la detención del cantante Callejero Fino tras hallar un arma en su camioneta

Callejero Fino fue detenido este domingo en Tigre y las imágenes de las cámaras de seguridad registraron el momento en que efectivos policiales interceptaron la camioneta que conducía, hicieron descender a sus ocupantes y realizaron el procedimiento que terminó con el cantante y su acompañante arrestados.

Simón Natanael Alvarenga, nombre real del músico de 31 años, circulaba al volante de una Volkswagen Amarok que no tenía colocadas las patentes. Esa situación llamó la atención de los efectivos, que resolvieron detener la marcha del vehículo para identificar a las personas que viajaban en su interior.

El procedimiento se desarrolló en la zona de Italia y Ruta 27. Junto al cantante viajaba como acompañante un hombre de 27 años, identificado por sus iniciales S.J.R. Durante la inspección de la camioneta, los policías encontraron una pistola Glock calibre .40 que tenía la numeración suprimida.

El arma incautada al cantante. Foto: Los Andes.

Video: el momento en que interceptaron a Callejero Fino

Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron la secuencia del operativo. En el registro se observó el momento en que la camioneta fue interceptada, el descenso de los ocupantes y posteriormente al cantante frente a los agentes que participaban del procedimiento.

Según trascendió, cuando los efectivos lo interceptaron, Callejero Fino manifestó que se dirigía al cumpleaños de J Rei, pareja de María Becerra. Sin embargo, después del hallazgo realizado dentro del vehículo, tanto el músico como su acompañante terminaron detenidos, indicó Todo Noticias.

Foto: TN.

La pistola fue secuestrada por los investigadores junto con la Volkswagen Amarok. La principal irregularidad detectada en el arma fue que tenía su numeración suprimida, circunstancia que derivó en la intervención de la Justicia.

🚨 ASÍ FUE LA DETENCIÓN DE CALLEJERO FINO - Le incautaron una Glock 40 con numeración suprimida. - Mañana lo indagan por portación ilegal de arma de guerra. pic.twitter.com/ruQEHDctvM — Vía Szeta (@mauroszeta) August 30, 2026

Callejero Fino quedó detenido junto a su acompañante

La causa quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, desde donde se ordenó mantener detenidos a los dos hombres involucrados en el procedimiento.

Tanto Alvarenga como su acompañante fueron imputados por tenencia ilegal de arma de guerra. La investigación deberá establecer ahora las circunstancias relacionadas con la presencia de la pistola dentro de la camioneta y avanzar con las correspondientes medidas judiciales.

Foto: TN.

La detención también alteró la agenda profesional del cantante. Callejero Fino estaba previsto como invitado para el show de Arcángel en el Arena de Buenos Aires, pero inicialmente permanecía detenido y no podría participar del espectáculo.

Los antecedentes judiciales del cantante

No es la primera oportunidad en que el referente del RKT atraviesa una causa judicial. Cuando tenía 20 años fue condenado a seis años de prisión por un robo.

Según relató posteriormente el propio artista, pasó cinco meses alojado en un penal y después continuó cumpliendo la condena bajo arresto domiciliario, con una tobillera electrónica. Con el paso del tiempo comenzó a referirse públicamente a aquella etapa y a las decisiones que lo llevaron a involucrarse en situaciones delictivas.

Foto: TN.

“Si pudiera hablar con el Simón de antes, lo agarraría del cuello y me lo llevaría a casa con mamá y su hermana”, había manifestado durante su participación en Bake Off Famosos, al reflexionar sobre ese período de su vida.

La causa que había terminado en 2023

En agosto de 2023, Callejero Fino había comunicado junto con su abogado que aquella causa judicial había concluido y que se encontraba completamente en libertad.

Desde entonces, Alvarenga continuó desarrollando su carrera musical y se consolidó como uno de los nombres reconocidos dentro del RKT y la música urbana argentina.

Foto: TN.

Ahora, Callejero Fino volvió a quedar involucrado en una investigación judicial después del procedimiento realizado este domingo en Tigre. La difusión del video permitió conocer cómo fueron los primeros momentos del operativo que terminó con el músico detenido y con el secuestro de la camioneta y el arma.