Una mujer de 93 años murió tras ser atacada por un perro en Misiones

Marta Moral fue atacada en Santa Ana, Misiones, y falleció horas después en un hospital de Posadas. Ya habían manifestado preocupación por el comportamiento del animal, que es de una vecina. El horror que vio el hombre que la encontró.
Una mujer de 93 años murió después de sufrir graves heridas al ser atacada por un perro en la localidad de Santa Ana, Misiones. La víctima, identificada como Marta Moral, fue trasladada de urgencia a un hospital de Posadas, pero falleció horas después pese a la asistencia médica.
El episodio ocurrió el viernes por la mañana en una propiedad ubicada sobre calle Krieger, entre Stevenson y la colectora de la Ruta Nacional 12. De acuerdo con las primeras averiguaciones, la mujer habría ingresado al patio trasero de una vivienda vecina por circunstancias que todavía son materia de investigación.
En ese sector se encontraba el perro que la atacó y le provocó múltiples lesiones. La propietaria de la vivienda no estaba presente en el momento en que se produjo el ataque.
Moral recibió asistencia y posteriormente fue derivada al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de Posadas debido a la gravedad de las heridas. Permaneció internada hasta que, alrededor de las 15.30, sufrió un paro cardiorrespiratorio.
El personal médico realizó maniobras de reanimación, aunque no consiguió revertir el cuadro y finalmente confirmó su muerte.
El relato del vecino que encontró a la mujer
Un hombre que llegó al lugar poco después del ataque contó que circulaba en moto por la zona cuando otros vecinos lo detuvieron para pedirle ayuda. Al acercarse, encontró a Moral gravemente herida.
“Estaba toda ensangrentada, lastimada por todos lados”, relató el vecino, quien aclaró que no presenció el momento en el que se produjo el ataque.
El hombre describió que la mujer presentaba heridas en distintas partes del cuerpo, entre ellas las extremidades, la cabeza y la cara. Ante la gravedad de la situación, salió rápidamente en busca de asistencia médica.
“La mujer estaba muy mal, ya estaba casi agonizando. Yo fui rápido a buscar la ambulancia y, cuando volví, ella ya estaba subiendo a un auto blanco”, explicó.
Según la información oficial, posteriormente fue trasladada al hospital de Santa Ana y, debido a la gravedad de las lesiones, derivada al centro de mayor complejidad de Posadas.
Qué se sabe sobre el perro
El vecino aseguró que el animal era un dogo argentino y sostuvo que entre los habitantes de la zona ya existía preocupación por su comportamiento. “Es un perro que ya viene con varios problemas. Los vecinos cuentan que es muy malo y la verdad que es triste la noticia del fallecimiento de esta señora”, señaló.
Sin embargo, la información policial difundida inicialmente describió al animal como un perro mestizo. Las autoridades todavía trabajan para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque.
El testigo también sostuvo, a partir de lo que pudo reconstruir con otros habitantes del lugar, que Moral sería propietaria del terreno y que existía una relación de alquiler con la dueña del animal. Según su relato, la mujer solía pasar por ese sector para buscar plantas.
En el caso intervino personal de la Comisaría de Santa Ana, dependiente de la Unidad Regional XIII de la Policía de Misiones. La investigación continúa para establecer cómo ingresó la mujer al patio de la propiedad y reconstruir la secuencia que terminó con el ataque fatal.