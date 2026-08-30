Lali Espósito celebró su despedida de soltera en Brasil: fiesta, amigas y un divertido guiño a Pedro Rosemblat

Lali Espósito celebró su despedida de soltera en Brasil junto a Mery del Cerro, Cande Vetrano, Justina Bustos, Morena Fernández Quinteros y Sol Jaite. Las fotos revelaron una noche de conejitas, baile y una máscara con el rostro de Pedro Rosemblat.
Lali Espósito celebró su despedida de soltera en Brasil junto a algunas de sus amigas más cercanas y las imágenes del viaje finalmente confirmaron lo que había comenzado como un rumor. Después de que la cantante fuera vista durante los últimos días en Río de Janeiro, Mery del Cerro publicó un extenso carrete que reveló los detalles del festejo previo al casamiento con Pedro Rosemblat.
La pareja había anunciado meses atrás su decisión de casarse, aunque desde entonces optó por preservar los detalles relacionados con la ceremonia. Por ese motivo, la aparición de Lali en Brasil acompañada por varias integrantes de su círculo íntimo despertó rápidamente las sospechas sobre una posible despedida de soltera. Las imágenes difundidas posteriormente por Del Cerro terminaron despejando las dudas: hubo viaje entre amigas, cena, playa, recorridos por Río y una noche especialmente preparada para la futura novia.
“Río siempre será un buen plan”, escribió Mery del Cerro al compartir las fotografías de la escapada. Lali reaccionó desde los comentarios con una breve pero afectuosa respuesta: “Las amo mal”. Morena Fernández Quinteros también dejó un mensaje para la modelo: “Qué hermosa soldada del Cerro. Te adoro y quiero tus risas siempre”.
Las amigas que acompañaron a Lali en Río de Janeiro
Además de Mery del Cerro, amiga de Lali desde los años de Casi Ángeles, participaron del viaje Cande Vetrano, Sol Jaite, Morena Fernández Quinteros y Justina Bustos. Las imágenes mostraron al grupo durante diferentes momentos de la estadía, desde las recorridas por las calles de Río hasta los preparativos para la celebración nocturna que se convirtió en el momento central de la despedida.
Para esa noche hubo un código de vestimenta definido. Lali, como protagonista del festejo, apareció completamente diferenciada de sus amigas: llevó un vestido blanco de encaje con transparencias, botas vaqueras negras hasta las rodillas y una máscara blanca de conejo con largas orejas. El resto del grupo eligió conjuntos negros y utilizó máscaras similares, también en negro, logrando una estética coordinada para las fotografías.
La celebración nocturna tuvo al menos dos escenarios. Primero hubo una cena en un restaurante cuya decoración incluía flores artificiales en el techo. Allí, las amigas posaron alrededor de la mesa con sus máscaras de conejitas. Más tarde llegó el momento del baile y el grupo se trasladó a un boliche, donde las fotografías las mostraron entre luces de colores, humo y una pista repleta de personas.
En medio de la fiesta apareció uno de los detalles que más repercusión generó en las redes sociales. Lali cambió por un momento la máscara de conejo por otra que llevaba el rostro impreso de Pedro Rosemblat, su futuro marido. La cantante posó con el particular accesorio mientras disfrutaba de la noche y convirtió así la imagen en un divertido guiño hacia su pareja en plena despedida de soltera.
Playa, paseos y gastronomía durante la escapada
El viaje no estuvo dedicado exclusivamente a la celebración nocturna. Las amigas aprovecharon la estadía para recorrer distintos sectores de Leblon e Ipanema, caminar por la zona costera y disfrutar de las playas de Río de Janeiro. Una de las fotografías grupales las mostró durante una salida diurna, mientras otras registraron diferentes momentos de descanso frente al mar.
Cande Vetrano, por ejemplo, apareció en la playa con traje de baño animal print, sombrero de paja y anteojos de sol, mientras comía una hamburguesa con papas fritas directamente desde una bandeja sobre la arena. Las imágenes también mostraron diferentes desayunos y almuerzos compartidos durante el viaje, con frutas, panes, jugos y platos típicos de la gastronomía brasileña, entre ellos una moqueca de frutos de mar.
Otra de las postales mostró a las seis amigas formando un círculo alrededor de la cámara. Lali ocupó un lugar destacado con un choker de strass y un corpiño de lunares blancos y negros, mientras posaba hacia el lente. En otra secuencia apareció junto a Mery del Cerro y Morena Fernández Quinteros en el lobby del hotel antes de una de las salidas nocturnas. Para esa ocasión, la cantante eligió una minifalda de lentejuelas blancas, top del mismo tono y nuevamente las botas vaqueras negras.
La estadía también tuvo espacio para escenas mucho más relajadas. Después de una de las noches de fiesta, las amigas pidieron comida a la habitación y una fotografía registró hamburguesas, sándwiches y papas fritas sobre una bandeja colocada en la cama. Lali apareció en el centro de la escena con un vestido blanco, en una postal que retrató el cierre informal de la madrugada.
El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
La publicación de Mery del Cerro permitió confirmar uno de los primeros festejos relacionados directamente con el futuro casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, aunque la pareja continúa manteniendo bajo reserva los detalles de la boda. Hasta el momento, ambos eligieron preservar aspectos como la fecha, el lugar y las características de la ceremonia.
Las imágenes de Brasil mostraron, sin embargo, que los preparativos avanzan y que la cantante ya tuvo su celebración junto a su círculo más cercano. La despedida combinó playa, gastronomía, recorridas por Río de Janeiro y una noche con una estética especialmente diseñada alrededor de la futura novia.
Entre máscaras de conejitas, vestidos coordinados, una pista de baile y el inesperado rostro de Rosemblat en plena fiesta, Lali Espósito celebró su despedida de soltera en Brasil y dejó una de las primeras postales vinculadas a su próximo casamiento. Aunque fue Mery del Cerro quien abrió el álbum del viaje al público, la reacción de la protagonista resumió el espíritu de la escapada en apenas tres palabras: “Las amo mal”.