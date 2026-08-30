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Paraná Pronóstico del tiempo

El fin de semana culmina con probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche en Paraná

En tanto, anticiparon que el comportamiento del tiempo no presentará cambios marcados entre el lunes y el miércoles en la capital entrerriana, ya que las temperaturas máximas se ubicarán en 21°C.

30 de Agosto de 2026
Domingo nublado en Paraná
Domingo nublado en Paraná Foto: Elonce

En tanto, anticiparon que el comportamiento del tiempo no presentará cambios marcados entre el lunes y el miércoles en la capital entrerriana, ya que las temperaturas máximas se ubicarán en 21°C.

El cielo se encuentra mayormente nublado este domingo en Paraná y para la jornada se prevé que las temperaturas oscilen entre los 10 y 22°C con hasta 40% de probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche y vientos del este rotando al sudeste.

 

Ese escenario se mantendrá durante el arranque de la semana. En este sentido, anticiparon que el comportamiento del tiempo no presentará cambios marcados entre el lunes y el miércoles en la capital entrerriana, ya que las temperaturas máximas se ubicarán en 21°C.

Para el lunes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una mínima de 12°C y una máxima de 21°C. El martes se presentaría una mañana más fresca, con una mínima de 10°C, que para la tarde alcanzará los 21°C. Finalmente, el miércoles habrá una mínima de 11 y una máxima de 21°C.

 

Aunque el cielo estará nublado, detalle que será la característica durante los primeros días de la semana, desde el organismo meteorológico indicaron que no se esperarían lluvias para el resto de la semana. No obstante, no descartaron modificaciones en el clima con el paso de los días.

 

Un comienzo de septiembre más frío de lo habitual

 

Distintos modelos de pronóstico estiman un punto de inflexión hacia mediados de la próxima semana en Argentina, en particular a partir del jueves 3 de septiembre, con el ingreso de una masa de aire frío de características polares al sur de la Patagonia.

 

Según publicó Meteored, las temperaturas irían descendiendo bruscamente de sur a norte en Argentina entre el viernes 4 y el domingo 6, periodo en el cual se concentrarían a nivel general las condiciones más invernales.

Temas:

Servicio Meteorológico Nacional domingo en Paraná
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