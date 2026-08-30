Patronato recibe a Almagro con dos bajas sensibles y la chance de alejarse del descenso

Patronato recibe a Almagro este domingo desde las 15:30 por la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional. Marcelo Fuentes tendrá las bajas de Maximiliano Rueda y Alejo Miró y analiza variantes para un partido clave.
Patronato recibe a Almagro este domingo desde las 15:30 con la posibilidad de dar otro paso importante para alejarse de la zona de descenso de la Primera Nacional. El encuentro, correspondiente a la fecha 27 de la Zona B, encontrará al Rojinegro con dos bajas sensibles y modificaciones obligadas en el equipo que conduce Marcelo Fuentes.
El conjunto entrerriano llega fortalecido después de sacarse parte de la presión que arrastraba en las últimas jornadas. Además, la derrota de Chacarita en Salta abrió un escenario favorable para Patrón, que tendrá la oportunidad de aumentar la distancia respecto de la zona roja y, al mismo tiempo, involucrar a otros equipos en la pelea por mantener la categoría.
Para afrontar el compromiso, Fuentes confirmó una nómina de 20 futbolistas. Las principales ausencias serán Maximiliano Rueda, suspendido por acumulación de amarillas, y Alejo Miró, quien se recupera de un cuadro de fiebre y deshidratación que sufrió durante el partido ante Atlanta.
Fuentes perdió dos piezas para enfrentar a Almagro
Rueda llegó a la quinta tarjeta amarilla en el encuentro frente al Bohemio y deberá cumplir una fecha de suspensión. Su ausencia representa una baja importante para la estructura ofensiva del equipo, debido a su participación tanto a través de remates como de centros desde la banda derecha.
Miró, por su parte, sufrió un cuadro febril y de deshidratación durante el encuentro del miércoles y necesitó varios días de recuperación. El cuerpo técnico resolvió no incluirlo entre los convocados para el partido de este domingo.
Su reemplazante habitual, Valentín Villarreal, tampoco estará disponible debido a una molestia en el aductor izquierdo. De esta manera, Fuentes deberá rearmar un sector del equipo en el segundo encuentro desde que comenzó su quinto ciclo como entrenador de Patronato.
Los 20 convocados de Patronato
La nómina de futbolistas elegidos por el entrenador quedó integrada de la siguiente manera:
Arqueros: Alan Sosa y Franco Rivasseau.
Defensores: Gabriel Díaz, Fernando Evangelista, Nahuel Genez, Facundo Heredia, Franco Meritello, Fernando Moreyra y Santiago Piccioni.
Mediocampistas: Juan Barinaga, Benjamín Bravo, Brandon Cortés, Valentín Pereyra, Augusto Picco, Juan Salas y Gonzalo Salega.
Delanteros: Tomás Attis, Diego Díaz, Renzo Reynaga y Franco Soldano.
Meritello regresa después de la suspensión
Además de Rueda y Miró, tampoco aparece en la convocatoria Hernán Rivero, en este caso por una determinación técnica. En contrapartida, Fuentes recuperó futbolistas y realizó tres modificaciones respecto de la lista anterior.
Fernando Evangelista, Franco Meritello y Renzo Reynaga ingresaron en la convocatoria. Meritello vuelve a estar disponible después de cumplir la fecha de suspensión que le había impedido participar del último compromiso.
Con este panorama, el entrenador deberá encontrar una nueva configuración para el sector derecho, donde aparecen distintas posibilidades tanto de nombres como de sistema.
El dilema con Juan Salas
Una de las principales incógnitas pasa por la posición que ocupará Juan Salas. El futbolista podría retroceder y desempeñarse como lateral derecho o continuar en el mediocampo, su ubicación habitual.
Si Salas se posiciona en la última línea, se abriría una posibilidad para que Benjamín Bravo ingrese desde el comienzo. Tampoco se descarta una modificación del esquema táctico para suplir las ausencias.
Otra alternativa sería el ingreso de Facundo Heredia como volante y que Valentín Pereyra se desplace hacia el sector derecho. Brandon Cortés, en tanto, aparece con grandes posibilidades de volver a ocupar un lugar importante en la generación de juego.
El probable equipo de Patronato
Con las variantes que analiza el cuerpo técnico, una posible formación del Rojinegro tendría a Alan Sosa; Juan Salas, Gabriel Díaz, Santiago Piccioni y Nahuel Genez; Valentín Pereyra, Augusto Picco, Brandon Cortés y Benjamín Bravo o Facundo Heredia; Franco Soldano y Diego Díaz.
De confirmarse, Fuentes mantendría buena parte de la estructura utilizada en su estreno, aunque deberá encontrar respuestas para las dos ausencias que se produjeron después del partido ante Atlanta.
El entrenador sabe que el encuentro puede representar un punto de inflexión en la recta final de la etapa regular. Patronato pasó de estar seriamente comprometido por la permanencia a tener la posibilidad de conseguir una ventaja que le permita afrontar las últimas jornadas con menor presión.
Una oportunidad para dejar atrás la zona roja
El resultado de Chacarita le permitió al Santo llegar al partido con una oportunidad que parecía lejana algunas fechas atrás. Un triunfo podría ampliar la diferencia con los equipos más comprometidos y modificar el panorama de cara al tramo decisivo.
Fuentes ya había planteado la intención de afrontar con otra expectativa “los días finales que nos quedan”, después de regresar a la institución para iniciar su quinto ciclo como entrenador.
El desafío será sostener la recuperación y aprovechar la localía ante un adversario que también necesita sumar. Por esa razón, más allá de la posibilidad de tomar distancia del descenso, el encuentro tendrá características de un duelo directo.
Almagro también juega por la permanencia
Almagro atravesó una temporada irregular. El Tricolor llegó a encontrarse en zona de descenso, posteriormente se acercó a los puestos de Reducido y nuevamente quedó involucrado en la lucha por mantener la categoría.
El conjunto dirigido por Carlos Mayor llegará a Paraná con la necesidad de cortar una racha de cuatro jornadas sin victorias. Una derrota podría volver a acercarlo peligrosamente a Chacarita y complicar su panorama para el sprint final de la Primera Nacional.
Mayor todavía no definió la formación titular. El equipo que se perfila tendría a Emiliano González; Flores o Asis, Matías Cortave, Brian Negro y Nicolás Tolosa; Juan Fernández Pinto, Julián Marchioni, Tobías Macies y Enzo Martínez; Claudio Salto y Joel Orlando.
Un partido clave en el Grella
Patronato y Almagro se enfrentarán este domingo desde las 15:30, en un partido correspondiente a la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional.
Para el Rojinegro será otra prueba en el comienzo del nuevo ciclo de Marcelo Fuentes y, principalmente, una oportunidad para transformar la recuperación de las últimas jornadas en una mayor tranquilidad en la tabla.
Con dos bajas importantes, varias alternativas para modificar el equipo y un rival que también pelea por mantenerse en la categoría, Patronato buscará hacerse fuerte como local y dar un paso que podría resultar determinante para encarar con otro panorama la parte final del campeonato.