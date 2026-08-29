La tercera para Las Leonas: los goles, los penales y el festejo tras conquistar el Mundial

Los goles, los penales y el festejo de Las Leonas marcaron una jornada histórica para el hockey argentino. El seleccionado nacional venció 3-1 a Países Bajos en la definición, luego del empate 1-1 en el tiempo reglamentario, y levantó la tercera Copa del Mundo de su historia.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara comenzó abajo en el marcador, alcanzó la igualdad cuando quedaban seis minutos y se impuso con autoridad en los penales australianos. Cristina Cosentino volvió a ser determinante en el arco y Sofía Cairó convirtió la ejecución que aseguró el título.

¡LAS LEONAS SON CAMPEONAS DEL MUNDO! Sofía Cairó marcó el penal con el que Argentina derrotó a Países Bajos en la final y se queda con su tercera estrella. 📺 Todos los partidos de #HWC2026 en el Plan Premium de @disneyplusla pic.twitter.com/bJFNgoFgVm — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 29, 2026

Las imágenes mostraron la emoción de las jugadoras después del penal definitivo, la carrera hacia Cosentino, los abrazos en el campo de juego y el momento en el que el plantel levantó la copa en el estadio Wagener de Amstelveen.

¡A LUCHAR, LEONAS! Córner corto y gol de Yibbi Jansen para marcar el 1-0 de Países Bajos ante Argentina a falta de 47 segundos para el final del 2Q. 📺 Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/ddpXnGxjjY — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026

El gol que obligó a definir el título por penales

La final se desarrolló con mucha paridad y un leve predominio de Argentina durante diferentes tramos. Sin embargo, Países Bajos abrió el marcador sobre el cierre del segundo cuarto mediante un córner corto ejecutado por Yibbi Jansen.

¡GOL DE LAS LEONAS A MINUTOS DEL FINAL DEL 4Q! SÉPTIMO CÓRNER CORTO Y MAJO GRANATTO MARCÓ EL 1-1 DE ARGENTINA ANTE PAÍSES BAJOS. 📺 Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/CmDrLCfSIS — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026

Las neerlandesas llegaron al descanso con ventaja, pero Las Leonas mantuvieron la presión y generaron siete córneres cortos. Cuando restaban seis minutos, María José Granatto capturó un rebote y marcó el 1-1 que llevó la definición a los penales australianos.

El gol provocó el primer gran desahogo argentino. Las jugadoras celebraron mientras el equipo local intentaba reordenarse para sostener el empate durante los minutos finales del encuentro.

Cosentino fue decisiva en los penales

En la definición, Cristina Cosentino ratificó su actuación y volvió a responder ante los intentos de Países Bajos. La arquera sostuvo al seleccionado argentino durante el partido y posteriormente se convirtió en una de las protagonistas del 3-1.

¡PIEN SANDERS FALLÓ EL PRIMER PENAL PARA PAÍSES BAJOS ANTE ARGENTINA! 📺 Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/HFc31tyqnf — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026

Argentina mostró precisión y serenidad durante sus ejecuciones. La serie quedó en manos de Sofía Cairó, quien encaró a la arquera neerlandesa y convirtió el penal que aseguró la tercera estrella para Las Leonas.

🇦🇷🏆 ¡¡SON HISTORIA PURA!! ¡SOFI CAIRO MARCÓ SU PENAL Y LAS LEONAS SON CAMPEONAS DEL MUNDO POR TERCERA VEZ EN SU HISTORIA! ¡LA TERCERA ESTRELLA LLEGÓ PARA EL HOCKEY FEMENINO! 🇦🇷🏆 📺 Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/oLJq4eSppn — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026

Después del gol, las jugadoras corrieron desde la mitad de la cancha para abrazarse con Cosentino. La celebración continuó frente al banco de suplentes y luego se trasladó al podio, donde el plantel recibió las medallas y levantó la Copa del Mundo.

“Es difícil ponerle palabras a este momento”

Una de las jugadoras más emocionadas fue Julieta Jankunas, quien había convertido el gol del triunfo ante Australia en la semifinal. La delantera habló entre lágrimas después de la consagración frente a Países Bajos.

“No lo puedo creer realmente, es un sueño estar acá. Es muy difícil ponerle palabras a este momento, es el escenario ideal”, manifestó la atacante de 27 años en declaraciones a ESPN.

¡NO PUDO HABLAR! Juli Jankunas, completamente emocionada con la consagración de Las Leonas como campeonas del mundo luego de vencer a Países Bajos en los penales australianos. 📺 Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/ZQ1kfafuro — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026

Jankunas reconoció que la emoción le impedía realizar un análisis detallado de la final, aunque destacó la manera en la que el seleccionado afrontó el encuentro desde el comienzo.

La reacción de Las Leonas tras quedar en desventaja

“La verdad que no puedo hacer un análisis imparcial en este momento. Arrancamos muy metidas en el partido, pero un córner corto a este nivel es casi un gol, más con este rival, por eso fuimos al descanso abajo”, explicó.

La delantera remarcó que el equipo no perdió la confianza pese al gol neerlandés y mantuvo la búsqueda hasta alcanzar el empate durante el último cuarto.

“Pero el equipo jamás se fue para abajo, pudimos empatarlo y en los penales dijimos ‘es nuestro’. Fuimos siempre superiores. Mantener la calma y la cabeza también fue fundamental”, sostuvo Jankunas.

El festejo con la Copa del Mundo

El momento más esperado llegó durante la premiación. Las jugadoras recibieron sus medallas, subieron al podio y levantaron la copa frente al público que acompañó la definición en territorio neerlandés.

Las dos caras de la final del Mundial de hockey: 🥹🇦🇷 Lágrimas de emoción de Las Leonas tras consagrarse campeonas del mundo 🥹 🇳🇱 Lágrimas de tristeza de las jugadoras de Países Bajos al escaparse un nuevo título 📺 Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/YrRe9IhCYi — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026

La celebración continuó dentro del campo de juego, donde el plantel posó para las fotografías con la bandera argentina y la Copa del Mundo. Los abrazos, las lágrimas y los cánticos reflejaron el desahogo después de una final que se resolvió en los penales.

"DALE CAMPEON...". ¡LAS LEONAS Y EL RUGIDO SAGRADO: SON TRICAMPEONAS DEL MUNDO! 📺 Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/JeaK9bDEJ2 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026

“Somos Argentina y lo demostramos adentro de la cancha. Se lo dedico a todos los argentinos, somos campeonas del mundo, no lo puedo creer”, expresó Jankunas antes de sumarse nuevamente al festejo.

¡¡LLORE LUCHA, LLORE!! ¡LA EMOCIÓN DE LUCIANA AYMAR CON LA HISTÓRICA CONSAGRACIÓN DE LAS LEONAS COMO CAMPEONAS DEL MUNDO! 📺 Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/EK9mRU6l1z — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026

La tercera estrella de Las Leonas

El título obtenido en 2026 se sumó a las consagraciones alcanzadas en Perth 2002 y Rosario 2010. Las tres finales ganadas por Argentina tuvieron como rival a Países Bajos.

⭐⭐⭐ ¡¡LLEGÓ LA TERCERA ESTRELLA!! COMO EN EL 2002 Y 2010, LAS LEONAS ALZARON LA COPA Y SE CORONARON CAMPEONAS DEL MUNDO POR TERCERA VEZ. ¡SALUD! ⭐⭐⭐ 📺 Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/x5uzcwelhL — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026

Con este campeonato, Las Leonas quedaron solas en el segundo lugar del historial mundialista con tres títulos. Países Bajos continuó en la cima con nueve coronas, mientras que Alemania y Australia acumularon dos cada uno.

"SIEMPRE TENGO A MI LADO A MI DIOS". La emoción de Lucha Aymar con la consagración de Las Leonas como campeonas del mundo por tercera vez en la historia. Y claro, ¡no podía faltar #DiegoEterno y presente alentando a Argentina! pic.twitter.com/v2zePrV9rv — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026

El triunfo también terminó con una serie de tres campeonatos consecutivos de las neerlandesas, que habían ganado todos sus partidos durante el torneo y disputaron la final como locales.

Los reconocimientos individuales del Mundial

La argentina Zoe Díaz fue elegida como la mejor jugadora Sub 23 de la competencia. Su distinción se sumó a la medalla dorada conseguida por el seleccionado nacional.

La australiana Jocelyn Bartram recibió el premio a la mejor arquera, mientras que la neerlandesa Yibbi Jansen, autora del gol en la final, terminó como máxima goleadora con ocho tantos.

La belga Charlotte Englebert fue reconocida como la mejor jugadora del Mundial. Sin embargo, la imagen central de la jornada quedó en manos de Las Leonas, que levantaron la copa luego de una remontada y una definición inolvidable.