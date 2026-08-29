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La tercera para Las Leonas: los goles, los penales y el festejo tras conquistar el Mundial

Las Leonas remontaron la final ante Países Bajos, ganaron 3-1 en los penales australianos y levantaron la tercera Copa del Mundo de su historia. Los goles, la definición y la celebración de las campeonas. “Somos Argentina y lo demostramos adentro de la cancha", afirmó Jankunas.

29 de Agosto de 2026
Se consagraron campeonas del mundo.
Se consagraron campeonas del mundo.

Las Leonas remontaron la final ante Países Bajos, ganaron 3-1 en los penales australianos y levantaron la tercera Copa del Mundo de su historia. Los goles, la definición y la celebración de las campeonas. “Somos Argentina y lo demostramos adentro de la cancha", afirmó Jankunas.

Los goles, los penales y el festejo de Las Leonas marcaron una jornada histórica para el hockey argentino. El seleccionado nacional venció 3-1 a Países Bajos en la definición, luego del empate 1-1 en el tiempo reglamentario, y levantó la tercera Copa del Mundo de su historia.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara comenzó abajo en el marcador, alcanzó la igualdad cuando quedaban seis minutos y se impuso con autoridad en los penales australianos. Cristina Cosentino volvió a ser determinante en el arco y Sofía Cairó convirtió la ejecución que aseguró el título.

Las imágenes mostraron la emoción de las jugadoras después del penal definitivo, la carrera hacia Cosentino, los abrazos en el campo de juego y el momento en el que el plantel levantó la copa en el estadio Wagener de Amstelveen.

El gol que obligó a definir el título por penales

 

La final se desarrolló con mucha paridad y un leve predominio de Argentina durante diferentes tramos. Sin embargo, Países Bajos abrió el marcador sobre el cierre del segundo cuarto mediante un córner corto ejecutado por Yibbi Jansen.

Las neerlandesas llegaron al descanso con ventaja, pero Las Leonas mantuvieron la presión y generaron siete córneres cortos. Cuando restaban seis minutos, María José Granatto capturó un rebote y marcó el 1-1 que llevó la definición a los penales australianos.

El gol provocó el primer gran desahogo argentino. Las jugadoras celebraron mientras el equipo local intentaba reordenarse para sostener el empate durante los minutos finales del encuentro.

 

Cosentino fue decisiva en los penales

 

En la definición, Cristina Cosentino ratificó su actuación y volvió a responder ante los intentos de Países Bajos. La arquera sostuvo al seleccionado argentino durante el partido y posteriormente se convirtió en una de las protagonistas del 3-1.

Argentina mostró precisión y serenidad durante sus ejecuciones. La serie quedó en manos de Sofía Cairó, quien encaró a la arquera neerlandesa y convirtió el penal que aseguró la tercera estrella para Las Leonas.

Después del gol, las jugadoras corrieron desde la mitad de la cancha para abrazarse con Cosentino. La celebración continuó frente al banco de suplentes y luego se trasladó al podio, donde el plantel recibió las medallas y levantó la Copa del Mundo.

 

“Es difícil ponerle palabras a este momento”

 

Una de las jugadoras más emocionadas fue Julieta Jankunas, quien había convertido el gol del triunfo ante Australia en la semifinal. La delantera habló entre lágrimas después de la consagración frente a Países Bajos.

“No lo puedo creer realmente, es un sueño estar acá. Es muy difícil ponerle palabras a este momento, es el escenario ideal”, manifestó la atacante de 27 años en declaraciones a ESPN.

Jankunas reconoció que la emoción le impedía realizar un análisis detallado de la final, aunque destacó la manera en la que el seleccionado afrontó el encuentro desde el comienzo.

 

La reacción de Las Leonas tras quedar en desventaja

 

“La verdad que no puedo hacer un análisis imparcial en este momento. Arrancamos muy metidas en el partido, pero un córner corto a este nivel es casi un gol, más con este rival, por eso fuimos al descanso abajo”, explicó.

La delantera remarcó que el equipo no perdió la confianza pese al gol neerlandés y mantuvo la búsqueda hasta alcanzar el empate durante el último cuarto.

“Pero el equipo jamás se fue para abajo, pudimos empatarlo y en los penales dijimos ‘es nuestro’. Fuimos siempre superiores. Mantener la calma y la cabeza también fue fundamental”, sostuvo Jankunas.

 

El festejo con la Copa del Mundo

 

El momento más esperado llegó durante la premiación. Las jugadoras recibieron sus medallas, subieron al podio y levantaron la copa frente al público que acompañó la definición en territorio neerlandés.

La celebración continuó dentro del campo de juego, donde el plantel posó para las fotografías con la bandera argentina y la Copa del Mundo. Los abrazos, las lágrimas y los cánticos reflejaron el desahogo después de una final que se resolvió en los penales.

“Somos Argentina y lo demostramos adentro de la cancha. Se lo dedico a todos los argentinos, somos campeonas del mundo, no lo puedo creer”, expresó Jankunas antes de sumarse nuevamente al festejo.

La tercera estrella de Las Leonas

 

El título obtenido en 2026 se sumó a las consagraciones alcanzadas en Perth 2002 y Rosario 2010. Las tres finales ganadas por Argentina tuvieron como rival a Países Bajos.

Con este campeonato, Las Leonas quedaron solas en el segundo lugar del historial mundialista con tres títulos. Países Bajos continuó en la cima con nueve coronas, mientras que Alemania y Australia acumularon dos cada uno.

El triunfo también terminó con una serie de tres campeonatos consecutivos de las neerlandesas, que habían ganado todos sus partidos durante el torneo y disputaron la final como locales.

Los reconocimientos individuales del Mundial

 

La argentina Zoe Díaz fue elegida como la mejor jugadora Sub 23 de la competencia. Su distinción se sumó a la medalla dorada conseguida por el seleccionado nacional.

La australiana Jocelyn Bartram recibió el premio a la mejor arquera, mientras que la neerlandesa Yibbi Jansen, autora del gol en la final, terminó como máxima goleadora con ocho tantos.

 

La belga Charlotte Englebert fue reconocida como la mejor jugadora del Mundial. Sin embargo, la imagen central de la jornada quedó en manos de Las Leonas, que levantaron la copa luego de una remontada y una definición inolvidable.

Temas:

as Leonas Mundial de Hockey Hockey Países Bajos Cristina Cosentino Sofía Cairó
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