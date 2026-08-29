Finalizaron los trabajos en la red de agua en avenida Almafuerte: qué se hizo y cuándo se normalizará el servicio

Los trabajos de mantenimiento y renovación en la red de agua potable de avenida Almafuerte finalizaron y el suministro comenzará a normalizarse progresivamente durante la tarde de este sábado en diferentes sectores de Paraná.

La intervención consistió en el reemplazo de una válvula perteneciente al sistema de distribución, en el tramo comprendido entre las calles Gobernador Ramón Febre y Gobernador José Antelo.

La obra tuvo como objetivo mejorar el funcionamiento de la infraestructura y las condiciones de prestación del servicio de agua potable en los hogares abastecidos por ese sector de la red pública.

En qué zonas se normalizará el suministro

La recuperación del caudal y la presión se producirá de manera gradual en el área comprendida por las avenidas Pedro Zanni, Almafuerte, Salvador Caputto y Hernandarias.

La normalización también alcanzará al sector urbano delimitado por las calles Blas Parera, Francia y Gobernador Crespo, y la avenida Almafuerte.

Mientras se desarrollaron los trabajos, los vecinos de esas zonas pudieron registrar baja presión en el servicio. El abastecimiento recuperará sus condiciones habituales a medida que se estabilice el funcionamiento de la red.

Habilitaron el tránsito en avenida Almafuerte

Luego de concluir las tareas, también fue liberada la circulación vehicular en el tramo intervenido de avenida Almafuerte, en sentido oeste-este y de salida de la ciudad.

El tránsito había sufrido interrupciones parciales y totales de manera transitoria, de acuerdo con las diferentes etapas y necesidades técnicas de los trabajos realizados.

La intervención se enmarcó en las tareas destinadas a renovar la infraestructura del servicio de agua potable sobre avenida Almafuerte, donde anteriormente se ejecutaron reemplazos de cañerías, empalmes y nuevas conexiones domiciliarias.