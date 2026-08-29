Champions League: confirmaron los cruces, días y horarios de las ocho fechas

La Champions League publicó el cronograma completo de la fase liga 2026/2027. Real Madrid-Inter y Liverpool-Atlético de Madrid serán los principales partidos de la primera jornada. La última fecha tendrá 18 encuentros simultáneos.
La Champions League confirmó los días y horarios de las ocho fechas correspondientes a la fase liga de la temporada 2026/2027, que comenzará el martes 8 de septiembre y finalizará el miércoles 27 de enero.
La primera jornada se extenderá durante tres días y tendrá como principales atractivos los partidos entre Real Madrid e Inter, además del encuentro que protagonizarán Liverpool y Atlético de Madrid.
La competencia mantendrá el formato de una tabla única integrada por 36 clubes. Cada equipo disputará ocho partidos ante rivales diferentes: cuatro como local y cuatro como visitante.
Los principales partidos de la Champions League
Los ocho primeros de la clasificación avanzarán directamente a los octavos de final. Los equipos que finalicen entre el noveno y el vigesimocuarto puesto deberán disputar una instancia de playoffs, mientras que el resto quedará eliminado.
La segunda jornada ofrecerá el partido entre Manchester City y Paris Saint-Germain, vigente bicampeón del certamen. En la tercera fecha sobresaldrán Paris Saint-Germain-Barcelona y Bayern Munich-Arsenal.
El calendario también tendrá cruces como Atlético de Madrid-Bayern Munich, Arsenal-Borussia Dortmund, Barcelona-Manchester City, Arsenal-Real Madrid, Inter-Liverpool y Manchester United-Bayern Munich.
Una última jornada con partidos simultáneos
La octava y última fecha se desarrollará el miércoles 27 de enero de 2027. Los 18 partidos comenzarán a las 17, hora de Argentina, para evitar ventajas deportivas entre los clubes que llegarán con posibilidades de clasificarse.
La fase eliminatoria comenzará en febrero con los playoffs y continuará en marzo con los octavos de final. La final está programada para el sábado 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid.
Días y horarios
Martes 8 de septiembre de 2026
AEK Atenas - LASK: (13:45)
Brujas - Aston Villa: 13:45
Borussia Dortmund - Villarreal: 16:00
Porto - Manchester City: 16:00
Lille - Betis: 16:00
Real Madrid - Inter: 16:00
Miércoles 9 de septiembre de 2026
Barcelona - Feyenoord: 13:45
Stuttgart - Viking: 13:45
Liverpool - Atlético de Madrid: 16:00
Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava: 16:00
Sporting de Portugal - Galatasaray: 16:00
Napoli - Arsenal: 16:00
Jueves 10 de septiembre de 2026
Fenerbahçe - Roma: 13:45
PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk: 13:45
Como - Leipzig: 16:00
Bayern Munich - Bodø/Glimt: 16:00
Manchester United - Sabah: 16:00
Slavia Praga - Lens: 16:00
Fecha 2
Martes 13 de octubre de 2026
Lens - Sporting de Portugal: 13:45
Sabah - Slavia Praga: 13:45
Arsenal - Lille: 16:00
Atlético de Madrid - Manchester United: 16:00
Inter - Brujas: 16:00
Galatasaray - Barcelona: 16:00
Leipzig - PSV Eindhoven: 16:00
Viking - Bayern Munich: 16:00
Villarreal - Napoli: 16:00
Miércoles 14 de octubre de 2026
Feyenoord - Como: 13:45
LASK - Liverpool: 13:45
Roma - Real Madrid: 16:00
Aston Villa - Fenerbahçe: 16:00
Shakhtar Donetsk - AEK Atenas: 16:00
Bodø/Glimt - Borussia Dortmund: 16:00
Manchester City - Paris Saint-Germain: 16:00
Betis - Porto: 16:00
Slovan Bratislava - Stuttgart: 16:00
Fecha 3
Martes 20 de octubre del 2026
Fenerbahçe - Slavia Praga: 13:45
Sabah - Borussia Dortmund: 13:45
Roma - Slovan Bratislava: 16:00
Porto - PSV Eindhoven: 16:00
Liverpool - Villarreal: 16:00
Manchester City - AEK Atenas: 16:00
Paris Saint-Germain - Barcelona: 16:00
Napoli - Bodø/Glimt: 16:00
Stuttgart - Atlético de Madrid: 16:00
Miércoles 21 de octubre de 2026
Como - Manchester United: 13:45
Lille - Galatasaray: 13:45
Aston Villa - Viking: 16:00
Brujas - Lens: 16:00
Bayern Munich - Arsenal: 16:00
Inter - Shakhtar Donetsk: 16:00
Real Madrid - Leipzig: 16:00
Betis - Feyenoord: 16:00
Sporting de Portugal - LASK: 16:00
Fecha 4
Martes 3 de noviembre de 2026
Shakhtar Donetsk - Sporting de Portugal: 14:45
Galatasaray - Stuttgart: 14:45
Atlético de Madrid - Bayern Munich: 17:00
Barcelona - Aston Villa: 17:00
Feyenoord - Inter: 17:00
Bodø/Glimt - Lille: 17:00
LASK - Slovan Bratislava: 17:00
Manchester United - Roma: 17:00
Villarreal - Paris Saint-Germain: 17:00
Miércoles 4 de noviembre de 2026
AEK Atenas - Real Madrid: 14:45
Fenerbahçe - Liverpool: 14:45
Borussia Dortmund - Betis: 17:00
Porto - Napoli: 17:00
PSV Eindhoven - Brujas: 17:00
Leipzig - Manchester City: 17:00
Lens - Como: 17:00
Slavia Praga - Arsenal: 17:00
Viking - Sabah: 17:00
Fecha 5
Martes 24 de noviembre de 2026
Bodø/Glimt - LASK: 14:45
Galatasaray - Aston Villa: 14:45
Arsenal - Borussia Dortmund: 17:00
Como - AEK Atenas: 17:00
Feyenoord - Porto: 17:00
Manchester City - Napoli: 17:00
Leipzig - Lens: 17:00
Real Madrid - PSV Eindhoven: 17:00
Slovan Bratislava - Betis: 17:00
Miércoles 25 de noviembre de 2026
Sabah - Barcelona: 14:45
Slavia Praga - Villarreal: 14:45
Atlético de Madrid - Viking: 17:00
Brujas - Liverpool: 17:00
Inter - Stuttgart: 17:00
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe: 17:00
Lille - Bayern Munich: 17:00
Paris Saint-Germain - Roma: 17:00
Sporting de Portugal - Manchester United: 17:00
Fecha 6
Martes 8 de diciembre de 2026
Viking - Feyenoord: 14:45
Villarreal - Sabah: 14:45
AEK Atenas - Galatasaray: 17:00
Roma - Sporting de Portugal: 17:00
Aston Villa - Paris Saint-Germain: 17:00
Barcelona - Manchester City: 17:00
Bayern Munich - Slavia Praga: 17:00
Manchester United - Leipzig: 17:00
Napoli - Brujas: 17:00
Miércoles 9 de diciembre de 2026
Betis - Como: 14:45
Slovan Bratislava - Shakhtar Donetsk: 14:45
Arsenal - Real Madrid: 17:00
Borussia Dortmund - Inter: 17:00
LASK - Fenerbahçe: 17:00
Liverpool - Porto: 17:00
PSV Eindhoven - Atlético de Madrid: 17:00
Lens - Bodø/Glimt: 17:00
Stuttgart - Lille: 17:00
Fecha 7
Martes 19 de enero de 2027
Bodø/Glimt - Atlético de Madrid: 14:45
Galatasaray - Feyenoord: 14:45
AEK Atenas - Roma: 17:00
Aston Villa - Borussia Dortmund: 17:00
Inter - Liverpool: 17:00
Porto - Slavia Praga: 17:00
Lille - Slovan Bratislava: 17:00
Real Madrid - LASK: 17:00
Stuttgart - Brujas: 17:00
Miércoles 20 de enero de 2027
Fenerbahçe - Villarreal: 14:45
Sabah - Napoli: 14:45
Como - Paris Saint-Germain: 17:00
Manchester United - Bayern Munich: 17:00
Leipzig - Shakhtar Donetsk: 17:00
Lens - Manchester City: 17:00
Betis - Arsenal: 17:00
Sporting de Portugal - Barcelona: 17:00
Viking - PSV Eindhoven: 17:00
Fecha 8
Los 18 partidos de la última jornada se disputarán de manera simultánea.
Miércoles 27 de enero de 2027
Arsenal - Sabah: 17:00
Roma - Lille: 17:00
Atlético de Madrid - Fenerbahçe: 17:00
Borussia Dortmund - AEK Atenas: 17:00
Brujas - Bodø/Glimt: 17:00
Bayern Munich - Betis: 17:00
Barcelona - Como: 17:00
Shakhtar Donetsk - Real Madrid: 17:00
Feyenoord - Leipzig: 17:00
LASK - Porto: 17:00
Liverpool - Lens: 17:00
Manchester City - Sporting de Portugal: 17:00
Paris Saint-Germain - Galatasaray: 17:00
PSV Eindhoven - Stuttgart: 17:00
Slavia Praga - Aston Villa: 17:00
Napoli - Viking: 17:00
Villarreal - Manchester United: 17:00
Slovan Bratislava - Inter: 17:00
La UEFA publicó el fixture oficial completo, con los horarios adaptados a la Argentina.