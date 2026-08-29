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Deportes

Champions League: confirmaron los cruces, días y horarios de las ocho fechas

La Champions League publicó el cronograma completo de la fase liga 2026/2027. Real Madrid-Inter y Liverpool-Atlético de Madrid serán los principales partidos de la primera jornada. La última fecha tendrá 18 encuentros simultáneos.

29 de Agosto de 2026
Todos los cruces.
Todos los cruces.

La Champions League publicó el cronograma completo de la fase liga 2026/2027. Real Madrid-Inter y Liverpool-Atlético de Madrid serán los principales partidos de la primera jornada. La última fecha tendrá 18 encuentros simultáneos.

La Champions League confirmó los días y horarios de las ocho fechas correspondientes a la fase liga de la temporada 2026/2027, que comenzará el martes 8 de septiembre y finalizará el miércoles 27 de enero.

La primera jornada se extenderá durante tres días y tendrá como principales atractivos los partidos entre Real Madrid e Inter, además del encuentro que protagonizarán Liverpool y Atlético de Madrid.

La competencia mantendrá el formato de una tabla única integrada por 36 clubes. Cada equipo disputará ocho partidos ante rivales diferentes: cuatro como local y cuatro como visitante.

 

Los principales partidos de la Champions League

 

Los ocho primeros de la clasificación avanzarán directamente a los octavos de final. Los equipos que finalicen entre el noveno y el vigesimocuarto puesto deberán disputar una instancia de playoffs, mientras que el resto quedará eliminado.

La segunda jornada ofrecerá el partido entre Manchester City y Paris Saint-Germain, vigente bicampeón del certamen. En la tercera fecha sobresaldrán Paris Saint-Germain-Barcelona y Bayern Munich-Arsenal.

 

El calendario también tendrá cruces como Atlético de Madrid-Bayern Munich, Arsenal-Borussia Dortmund, Barcelona-Manchester City, Arsenal-Real Madrid, Inter-Liverpool y Manchester United-Bayern Munich.

 

Una última jornada con partidos simultáneos

 

La octava y última fecha se desarrollará el miércoles 27 de enero de 2027. Los 18 partidos comenzarán a las 17, hora de Argentina, para evitar ventajas deportivas entre los clubes que llegarán con posibilidades de clasificarse.

La fase eliminatoria comenzará en febrero con los playoffs y continuará en marzo con los octavos de final. La final está programada para el sábado 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid.

 

 

Días y horarios

 

Martes 8 de septiembre de 2026

AEK Atenas - LASK: (13:45)

Brujas - Aston Villa: 13:45

Borussia Dortmund - Villarreal: 16:00

Porto - Manchester City: 16:00

Lille - Betis: 16:00

Real Madrid - Inter: 16:00

Miércoles 9 de septiembre de 2026

Barcelona - Feyenoord: 13:45

Stuttgart - Viking: 13:45

Liverpool - Atlético de Madrid: 16:00

Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava: 16:00

Sporting de Portugal - Galatasaray: 16:00

Napoli - Arsenal: 16:00

Jueves 10 de septiembre de 2026

Fenerbahçe - Roma: 13:45

PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk: 13:45

Como - Leipzig: 16:00

Bayern Munich - Bodø/Glimt: 16:00

Manchester United - Sabah: 16:00

Slavia Praga - Lens: 16:00

 

Fecha 2

 

Martes 13 de octubre de 2026

Lens - Sporting de Portugal: 13:45

Sabah - Slavia Praga: 13:45

Arsenal - Lille: 16:00

Atlético de Madrid - Manchester United: 16:00

Inter - Brujas: 16:00

Galatasaray - Barcelona: 16:00

Leipzig - PSV Eindhoven: 16:00

Viking - Bayern Munich: 16:00

Villarreal - Napoli: 16:00

Miércoles 14 de octubre de 2026

Feyenoord - Como: 13:45

LASK - Liverpool: 13:45

Roma - Real Madrid: 16:00

Aston Villa - Fenerbahçe: 16:00

Shakhtar Donetsk - AEK Atenas: 16:00

Bodø/Glimt - Borussia Dortmund: 16:00

Manchester City - Paris Saint-Germain: 16:00

Betis - Porto: 16:00

Slovan Bratislava - Stuttgart: 16:00

Fecha 3

Martes 20 de octubre del 2026

Fenerbahçe - Slavia Praga: 13:45

Sabah - Borussia Dortmund: 13:45

Roma - Slovan Bratislava: 16:00

Porto - PSV Eindhoven: 16:00

Liverpool - Villarreal: 16:00

Manchester City - AEK Atenas: 16:00

Paris Saint-Germain - Barcelona: 16:00

Napoli - Bodø/Glimt: 16:00

Stuttgart - Atlético de Madrid: 16:00

Miércoles 21 de octubre de 2026

Como - Manchester United: 13:45

Lille - Galatasaray: 13:45

Aston Villa - Viking: 16:00

Brujas - Lens: 16:00

Bayern Munich - Arsenal: 16:00

Inter - Shakhtar Donetsk: 16:00

Real Madrid - Leipzig: 16:00

Betis - Feyenoord: 16:00

Sporting de Portugal - LASK: 16:00

Fecha 4

Martes 3 de noviembre de 2026

Shakhtar Donetsk - Sporting de Portugal: 14:45

Galatasaray - Stuttgart: 14:45

Atlético de Madrid - Bayern Munich: 17:00

Barcelona - Aston Villa: 17:00

Feyenoord - Inter: 17:00

Bodø/Glimt - Lille: 17:00

LASK - Slovan Bratislava: 17:00

Manchester United - Roma: 17:00

Villarreal - Paris Saint-Germain: 17:00

Miércoles 4 de noviembre de 2026

AEK Atenas - Real Madrid: 14:45

Fenerbahçe - Liverpool: 14:45

Borussia Dortmund - Betis: 17:00

Porto - Napoli: 17:00

PSV Eindhoven - Brujas: 17:00

Leipzig - Manchester City: 17:00

Lens - Como: 17:00

Slavia Praga - Arsenal: 17:00

Viking - Sabah: 17:00

 

Fecha 5

Martes 24 de noviembre de 2026

Bodø/Glimt - LASK: 14:45

Galatasaray - Aston Villa: 14:45

Arsenal - Borussia Dortmund: 17:00

Como - AEK Atenas: 17:00

Feyenoord - Porto: 17:00

Manchester City - Napoli: 17:00

Leipzig - Lens: 17:00

Real Madrid - PSV Eindhoven: 17:00

Slovan Bratislava - Betis: 17:00

Miércoles 25 de noviembre de 2026

Sabah - Barcelona: 14:45

Slavia Praga - Villarreal: 14:45

Atlético de Madrid - Viking: 17:00

Brujas - Liverpool: 17:00

Inter - Stuttgart: 17:00

Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe: 17:00

Lille - Bayern Munich: 17:00

Paris Saint-Germain - Roma: 17:00

Sporting de Portugal - Manchester United: 17:00

 

Fecha 6

Martes 8 de diciembre de 2026

Viking - Feyenoord: 14:45

Villarreal - Sabah: 14:45

AEK Atenas - Galatasaray: 17:00

Roma - Sporting de Portugal: 17:00

Aston Villa - Paris Saint-Germain: 17:00

Barcelona - Manchester City: 17:00

Bayern Munich - Slavia Praga: 17:00

Manchester United - Leipzig: 17:00

Napoli - Brujas: 17:00

 

Miércoles 9 de diciembre de 2026

Betis - Como: 14:45

Slovan Bratislava - Shakhtar Donetsk: 14:45

Arsenal - Real Madrid: 17:00

Borussia Dortmund - Inter: 17:00

LASK - Fenerbahçe: 17:00

Liverpool - Porto: 17:00

PSV Eindhoven - Atlético de Madrid: 17:00

Lens - Bodø/Glimt: 17:00

Stuttgart - Lille: 17:00

 

Fecha 7

Martes 19 de enero de 2027

Bodø/Glimt - Atlético de Madrid: 14:45

Galatasaray - Feyenoord: 14:45

AEK Atenas - Roma: 17:00

Aston Villa - Borussia Dortmund: 17:00

Inter - Liverpool: 17:00

Porto - Slavia Praga: 17:00

Lille - Slovan Bratislava: 17:00

Real Madrid - LASK: 17:00

Stuttgart - Brujas: 17:00

 

Miércoles 20 de enero de 2027

Fenerbahçe - Villarreal: 14:45

Sabah - Napoli: 14:45

Como - Paris Saint-Germain: 17:00

Manchester United - Bayern Munich: 17:00

Leipzig - Shakhtar Donetsk: 17:00

Lens - Manchester City: 17:00

Betis - Arsenal: 17:00

Sporting de Portugal - Barcelona: 17:00

Viking - PSV Eindhoven: 17:00

Fecha 8

Los 18 partidos de la última jornada se disputarán de manera simultánea.

 

Miércoles 27 de enero de 2027

Arsenal - Sabah: 17:00

Roma - Lille: 17:00

Atlético de Madrid - Fenerbahçe: 17:00

Borussia Dortmund - AEK Atenas: 17:00

Brujas - Bodø/Glimt: 17:00

Bayern Munich - Betis: 17:00

Barcelona - Como: 17:00

Shakhtar Donetsk - Real Madrid: 17:00

Feyenoord - Leipzig: 17:00

LASK - Porto: 17:00

Liverpool - Lens: 17:00

Manchester City - Sporting de Portugal: 17:00

Paris Saint-Germain - Galatasaray: 17:00

PSV Eindhoven - Stuttgart: 17:00

Slavia Praga - Aston Villa: 17:00

Napoli - Viking: 17:00

Villarreal - Manchester United: 17:00

Slovan Bratislava - Inter: 17:00

La UEFA publicó el fixture oficial completo, con los horarios adaptados a la Argentina.

Temas:

Champions League fixture Real Madrid Inter Liverpool Atlético de Madrid
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