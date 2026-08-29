Patinadoras del Club San Martín recaudan fondos para viajar al Nacional

REDACCIÓN ELONCE
Las patinadoras del Club San Martín se prepararon para competir en Miramar y sus familias organizaron distintas actividades para cubrir los gastos. En diálogo con Elonce, contaron cómo colaborar para que ninguna deportista quedara afuera.
Las patinadoras del Club San Martín de Paraná recaudan fondos para viajar al Nacional de Patín Artístico, que se desarrollará en Miramar, provincia de Buenos Aires. Las deportistas afrontaron una exigente preparación y necesitaron reunir entre 800.000 y un millón de pesos cada una para cubrir los costos de la competencia.
El grupo entrenó alrededor de cinco horas diarias y combinó la actividad deportiva con las obligaciones escolares. Para acompañar ese esfuerzo, las familias comenzaron una campaña solidaria que incluyó la recepción de transferencias y la organización de ventas en distintos puntos de Paraná.
Pablo, uno de los padres, explicó a Elonce que algunas patinadoras participarán por primera vez de una competencia nacional, mientras que otras ya contaban con experiencia. “Ellas hacen un gran esfuerzo porque tienen la escuela y aparte son muchas horas de disciplina en el club. Están alrededor de cinco horas entrenando por día, a veces más”, destacó.
Los gastos para participar del Nacional
El dinero reunido será destinado al traslado, el alojamiento, las inscripciones, la indumentaria, la alimentación y los viáticos de los profesores que acompañarán a la delegación. Las familias estimaron que cada deportista necesitará aproximadamente un millón de pesos.
La cifra también dependerá de la cantidad de disciplinas en las que participe cada patinadora.
“Ellas hacen tres disciplinas: escuela, libre y danza. Son competencias diferentes”, detalló Pablo. Cada inscripción tendría un costo superior a los 120.000 pesos, a lo que se agregarán los demás gastos relacionados con el viaje.
Una campaña organizada por las familias
Ante la dificultad de reunir el dinero en menos de dos meses, los padres decidieron trabajar de manera conjunta. El objetivo fue distribuir los esfuerzos y acompañar a aquellas familias que enfrentaban mayores complicaciones económicas.
“Apelamos a la buena predisposición de la gente y a juntarnos para poder ayudarnos entre todos, porque no todos tenemos la misma situación económica. La idea es que aquel al que le cuesta un poquito menos pueda ayudar al que más le cuesta, y por eso lo hicimos en grupo”, explicó una madre.
Además de recibir aportes, las familias prepararán tortas fritas, alfajores, empanadas y otros productos. Los lugares y horarios de las ventas serán difundidos mediante las redes sociales vinculadas con las patinadoras y el club.
Cómo colaborar con las patinadoras
Las personas interesadas en acompañar la campaña podrán realizar transferencias al alias JUNTOS.AL.NACIONAL, informado por las deportistas durante la entrevista. También podrán colaborar mediante la compra de los productos que las familias ofrecerán en diferentes sectores de Paraná.
Los padres remarcaron que la iniciativa comenzó recientemente y que ampliarán la difusión durante las próximas semanas. Para ello, etiquetarán a instituciones, conocidos y vecinos con el propósito de que la campaña alcance a más personas.
“Vamos a empezar a etiquetar a todos los que conocemos para que nos ayuden a difundir”, señaló Pablo. La información también será compartida a través de las redes sociales del patín artístico del Club San Martín.
La ilusión de competir juntas
Delfina, de 11 años, contó que practicaba patín artístico desde hacía tres años y que competía en la disciplina libre. La niña destacó que uno de los aspectos más importantes de la actividad era compartir cada experiencia con sus compañeras.
“Lo que más nos gusta es ir a los torneos y disfrutar entre todas nosotras mientras competimos y pasamos el rato juntas”, expresó la patinadora. En el Club San Martín entrenaban cerca de 50 deportistas de diferentes edades y categorías.
Las niñas también valoraron el tiempo que pasaban dentro de la institución. Milena, de 12 años, afirmó que disfrutaba estar con sus amigas, mientras que Pía, de siete, destacó que lo que más le gustaba era permanecer en el club.
“Patinar y ser feliz”
Valentina, de siete años, resumió su vínculo con la disciplina con una frase que despertó emoción entre quienes participaron de la entrevista. Al ser consultada sobre lo que más disfrutaba, respondió: “Patinar y ser feliz”.
Otra de las deportistas contó que tenía 12 años y patinaba desde hacía ocho. A pesar de su corta edad, acumulaba una extensa trayectoria y se preparaba junto con sus compañeras para afrontar una de las competencias más importantes de su carrera.
Las familias señalaron que las jóvenes entrenaban sin importar el día y que mostraban un fuerte compromiso con el objetivo. “Son un grupo hermoso, le ponen muchas ganas. Sea el día que sea, ellas están patinando y se preparan para tratar de llegar al Nacional en la provincia de Buenos Aires”, resaltó uno de los padres.
El objetivo de que ninguna niña quede afuera
La campaña buscó garantizar que todas las patinadoras clasificadas pudieran viajar a Miramar. Las familias remarcaron que la situación económica no debía impedir que alguna de las deportistas participara de la competencia.
“Tienen muchas ganas, sobre todo de estar ahí. La idea es que todas puedan asistir, que ninguna niña quede afuera porque no se pueda llegar. Entre todos haremos fuerza para poder cumplirles el sueño”, expresó una de las madres.
Los padres, madres, abuelos, tíos y demás familiares se sumaron a la iniciativa y comenzaron a organizar las actividades. La campaña representó una respuesta colectiva frente a los costos que implica competir en el ámbito nacional.
Con entrenamientos diarios y el acompañamiento de sus familias, las patinadoras continuaron preparándose para el torneo. Mientras avanzaron con el desafío deportivo, apelaron a la solidaridad de la comunidad para reunir los fondos necesarios y representar al Club San Martín en Miramar.