Adolescente de 15 años de una comunidad guaraní se recibió de árbitra y sueña con dirigir en el Monumental

Una adolescente guaraní se recibió de árbitra a los 15 años y sueña con dirigir un partido en el Monumental. La joven vive en una comunidad originaria de Misiones, comenzó su trayectoria como futbolista y luego decidió capacitarse para conocer el deporte desde otra perspectiva.

La adolescente reside en la aldea Paí Antonio Martínez, ubicada sobre la ruta nacional 14 y conformada por unas 140 familias. Allí viven aproximadamente mil personas y la joven comparte su casa con su mamá, su papá y sus ocho hermanos.

“Desde los 11 años que el fútbol es mi pasión”, contó la adolescente. Su vínculo con la actividad comenzó como jugadora, aunque con el paso del tiempo surgió su interés por las reglas y las decisiones que toman los árbitros durante los encuentros.

Sus primeros pasos como futbolista

Hace cuatro años, la joven fue seleccionada para integrar uno de los equipos femeninos del Municipio de Fracrán que participaba de las Ligas Interculturales. La competencia reunía a representativos de distintas comunidades originarias de Misiones.

El conjunto también intervenía en torneos locales con el nombre Paula Mendoza, elegido en homenaje a la esposa del primer cacique de la comunidad. La adolescente comenzó como delantera y posteriormente alternó su participación como mediocampista.

Mientras sumaba experiencia dentro de la cancha, empezó a observar con mayor atención el trabajo de las autoridades de los partidos. “Mis ganas de ser árbitra nacieron por el gran amor que siento por el fútbol y porque quería conocer el deporte desde otro punto de vista”, explicó a TN.

El ejemplo y el acompañamiento de su padre

Su papá jugó al fútbol en el ámbito local hasta los 34 años y, después de dejar la actividad, comenzó a desempeñarse como árbitro. Además de los conocimientos adquiridos en las canchas, realizó un curso en San Vicente, una localidad cercana a Fracrán.

La adolescente siguió un recorrido similar y asistió a clases dos veces por mes hasta completar la capacitación y obtener su diploma. “En ese curso estudiamos todas las reglas que se ponen en juego dentro de la cancha”, señaló.

El padre de la joven trabajaba en su chacra y en el Municipio de Fracrán, mientras que durante los fines de semana dirigía partidos en El Soberbio, San Pedro, Fracrán, San Vicente y Dos de Mayo. También era el único integrante de su comunidad que formaba parte de la Comisión de Árbitros de San Vicente.

Un debut marcado por los nervios

La primera experiencia oficial de la adolescente en el arbitraje fue como asistente en un partido masculino de fútbol infantil disputado en San Pedro. Sin embargo, aquel debut estuvo marcado por los nervios y terminó de manera inesperada después de una jugada polémica.

“Me puse nerviosa y nos terminaron corriendo a todos de la cancha”, relató al recordar aquel encuentro. Con el paso del tiempo, logró hablar con mayor tranquilidad sobre una situación que inicialmente la llevó a alejarse de la actividad.

La joven explicó qué había ocurrido durante el partido: “Yo estaba de jueza de línea y mi compañero, de árbitro principal. No cobré un offside. Después de eso paré un tiempo, pero no dejé de ir a la cancha para ver los partidos en los que dirigía mi papá”.

La decisión de continuar con el arbitraje

Aunque dejó momentáneamente de dirigir, la adolescente continuó acompañando a su padre en los diferentes encuentros. Desde afuera de la cancha observó los procedimientos arbitrales y siguió incorporando conocimientos.

Cuando realizó el curso, solamente había tres mujeres entre quienes asistían a las clases. Ella era, además, la única representante de su comunidad originaria y actualmente continuaba siendo la única mujer de la aldea dedicada al arbitraje.

Para aumentar sus posibilidades de integrar una terna arbitral, decidió dejar el equipo en el que jugaba y no participar de la liga como futbolista. De esa manera, buscó quedar disponible para recibir designaciones en los partidos de la zona.

Una nueva oportunidad como asistente

La historia de la adolescente fue difundida por el colectivo de fotógrafas “Cuerpas reales, hinchas reales”. En las últimas semanas, la joven volvió a desempeñarse como asistente mientras acompañaba a su padre en sus recorridos por diferentes localidades.

“Si no hay nadie, me voy con vos”, le dijo antes de subirse a la moto para viajar unos 120 kilómetros hasta El Soberbio. Ambos llevaron la indumentaria, el silbato, los banderines y las banderas de tiro de esquina necesarias para el encuentro.

Al llegar, comprobaron que uno de los asistentes designados no había podido concurrir. El padre les explicó a los organizadores que su hija era árbitra y recibió la autorización para que ocupara el lugar vacante.

El regreso a una cancha

La adolescente volvió a ingresar como asistente y logró dejar atrás parte de la inseguridad que le había provocado su primera experiencia. “Tuve un poco de nervios, pero ya sabía lo que tenía que hacer y fue una experiencia muy linda”, reconoció.

En paralelo con el arbitraje, la joven cursaba tercer año del secundario en una escuela ubicada dentro de su comunidad. “Me va muy bien. Hace poco retiramos los boletines y no me llevo ninguna materia hasta ahora”, destacó.

Su intención era continuar los estudios y perfeccionar sus conocimientos sobre fútbol. “Voy a seguir metiéndole las pilas para seguir estudiando”, afirmó al referirse a los próximos pasos de su formación.

El respaldo familiar y la búsqueda de oportunidades

La adolescente aspiraba a recibir una beca o una invitación que le permitiera capacitarse en una escuela profesional de árbitros. La posibilidad resultaba importante ante las dificultades económicas y las escasas alternativas disponibles en su comunidad.

“En mi comunidad no hay muchas oportunidades para seguir creciendo y yo quiero llegar a lo más alto”, sostuvo. Su familia la acompañaba emocional y económicamente, además de colaborar con los traslados necesarios para que pudiera ganar experiencia.

Su padre remarcó la importancia de respaldar el proyecto de la adolescente. “Nosotros la apoyamos emocional y económicamente, pero cuesta mucho. Queremos que la sociedad vea que los jóvenes de los pueblos originarios también tienen ganas de superarse y de tener un futuro”, expresó.

El sueño de dirigir en el Monumental

El hombre aseguró que continuaría acompañando a su hija a las canchas y colaborando con su preparación. “Yo la animo, me comprometo y la llevo a las canchas de manera continua para que pueda dedicarse de lleno a esto y superarse”, señaló.

La adolescente tomó como referente al italiano Pierluigi Collina, una de las figuras más reconocidas de la historia del arbitraje internacional. Su objetivo era avanzar desde las ligas locales hasta las principales competencias profesionales.

Al hablar de su mayor aspiración, la joven no dudó: “Me gustaría en unos años ir a dirigir en canchas de mundiales, como por ejemplo el Monumental. Quiero llegar a esos lugares”.