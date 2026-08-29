Débito de cuotas de préstamos: qué cambia con el nuevo sistema de cobro de los bancos

Un nuevo sistema de cobro de préstamos comenzará a funcionar este lunes 31 de agosto en los bancos y proveedores no financieros de crédito habilitados por el Banco Central. La herramienta se denomina Cobro con Transferencia (CCT).

El mecanismo permitirá que la entidad prestamista debite las cuotas desde la cuenta en la que depositó el dinero del crédito. Para hacerlo necesitará contar previamente con el consentimiento explícito del cliente.

La implementación no autoriza a las entidades a ingresar en cualquier cuenta ni modifica automáticamente los préstamos vigentes. El CCT estará disponible para los nuevos contratos que incorporen esta modalidad.

Cómo funcionará el nuevo sistema de cobro

Al momento de contratar el préstamo, el cliente podrá autorizar por única vez el débito de las cuotas. El consentimiento deberá identificar la cuenta específica desde la cual se realizarán los pagos.

La entidad tendrá que notificar al usuario por un medio electrónico durante el día hábil anterior al débito. Si no hay fondos suficientes, podrá efectuar un intento inicial y dos reintentos, a las 48 y 96 horas.

El cliente podrá cancelar inmediatamente la autorización, tanto ante el prestamista como frente al proveedor de la cuenta. La baja evitará nuevos débitos, aunque no eliminará la deuda pendiente.

Qué préstamos podrán utilizarlo

El sistema de cobro estará limitado a créditos con cuotas fijas e iguales durante toda la duración del contrato. También se admitirán determinadas variaciones relacionadas con seguros e intereses por mora.

La relación entre la cuota y los ingresos del solicitante no podrá superar el 30% al momento de otorgarse el préstamo. El objetivo establecido por el BCRA es reducir el riesgo de sobreendeudamiento.

Solamente podrán utilizar la herramienta los bancos y proveedores no financieros de crédito registrados. La responsabilidad ante posibles fraudes recaerá sobre la entidad prestamista.

Por qué los bancos prevén poco uso

Fuentes del sector consultadas por Ámbito anticiparon que el mecanismo tendrá un alcance limitado. Uno de los motivos es que solo podrá debitarse la cuenta donde fue acreditado originalmente el préstamo.

Las entidades consideran que muchas no querrán depositar créditos en cuentas administradas por otros bancos o billeteras. Además, las cuentas virtuales suelen quedar sin saldo cuando los usuarios transfieren el dinero hacia fondos de inversión.

Por ese motivo, estiman que el CCT podría ser utilizado principalmente por financieras que ya acreditan préstamos en cuentas bancarias externas. La herramienta deberá estar operativa desde el lunes, pero su incorporación a los créditos dependerá de cada prestamista.