Inició la siembra de maíz y girasol en Entre Ríos tras las lluvias

Comenzó la siembra de maíz de primera y girasol en Entre Ríos.

La siembra de maíz de primera y girasol en Entre Ríos comenzó durante los últimos días, luego de que la ausencia de nuevas precipitaciones permitiera avanzar con las labores agrícolas correspondientes al ciclo 2026/27. Así lo indicó el último informe elaborado por el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER).

En el caso del maíz, los productores debieron aguardar el retiro de las precipitaciones y condiciones adecuadas en los lotes para iniciar la implantación. Con la mejora del escenario, las sembradoras comenzaron a ingresar a los campos destinados al cereal.

Según las últimas proyecciones de BolsaCER, el área total destinada al cultivo de maíz en Entre Ríos experimentaría un crecimiento cercano al 3% respecto de la campaña anterior. De esta manera, el cereal ampliaría nuevamente su superficie durante el ciclo agrícola 2026/27.

El maíz de primera concentraría el 95% del área

Dentro de la superficie proyectada para el cereal, el maíz de primera tendría una participación ampliamente mayoritaria. La entidad estimó que esta modalidad abarcaría aproximadamente el 95% del total implantado en territorio entrerriano.

En tanto, el 5% restante correspondería al maíz tardío o de segunda. La evolución de las condiciones meteorológicas durante los próximos meses será determinante para el desarrollo de los cultivos y el avance de las distintas etapas de la campaña.

Por otra parte, la ausencia de precipitaciones también posibilitó el comienzo de la siembra de girasol. Para esta oleaginosa, las perspectivas de superficie son diferentes: BolsaCER estima una reducción de aproximadamente el 15% respecto del ciclo precedente.

El girasol tendría una menor superficie

Pese a la caída proyectada, desde la Bolsa de Cereales señalaron que la reducción del área destinada al girasol "no sería tan significativa", particularmente al considerar las perspectivas climáticas previstas para los próximos meses.

En ese sentido, el informe destacó la proximidad del evento climático "El Niño", un escenario que "no resulta el más favorable para el desarrollo de la oleaginosa".

Así, Entre Ríos inició una nueva campaña gruesa con perspectivas diferentes para ambos cultivos: mientras el maíz apunta a incrementar su superficie, el girasol tendría una menor presencia en los campos entrerrianos durante el ciclo 2026/27.