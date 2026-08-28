La vaca que dio casi 160 litros en cuatro ordeños y se consagró campeona argentina

La vaca que dio casi 160 litros en cuatro ordeños fue Maite, de la cabaña La Luisa. Alcanzó 157,055 kilos de leche y quedó entre los mejores registros históricos del tradicional concurso realizado en la ExpoRural de Rafaela.
La vaca que dio casi 160 litros en cuatro ordeños se consagró como una de las grandes protagonistas de la 105ª edición del Concurso de Vacas Lecheras, realizado esta semana durante la ExpoRural de Rafaela y la Región. Maite Kungfu Missy, de la cabaña La Luisa, produjo exactamente 157,055 kilos de leche bajo controles técnicos.
El ejemplar, propiedad de la familia Miretti, alcanzó 178,824 puntos y se ubicó cuarto entre los mejores puntajes históricos de la tradicional competencia y segundo en cantidad de kilos de leche producidos.
Maite dominó la prueba desde el primer ordeño. Identificada con el box 602, registró producciones parciales de 39,120; 39,515; 39,455 y 38,965 kilos. Además, durante la competencia obtuvo un promedio de 2,701 kilos de grasa y 2,246 kilos de proteína.
“Es una vaca tremendamente lechera”
Guillermo Miretti, titular de La Luisa, destacó especialmente las condiciones genéticas del animal. “Es una vaca tremendamente lechera en su tercer parto, todos los días nos daba sesenta y cinco litros como si nada. Proviene de una familia muy sólida, su tía fue gran campeona y vaca del año en esta exposición”, explicó.
El productor atribuyó el resultado a una combinación de factores construida durante generaciones. “Estamos orgullosos porque se ve que de la genética, la alimentación y el cuidado salen estas cosas”, afirmó tras conocerse el desempeño alcanzado por Maite.
Miretti también resaltó la continuidad familiar del establecimiento con la incorporación de sus primeros dos nietos y valoró el trabajo del equipo encargado de preparar los animales. “Es un gran desafío venir cada año a las exposiciones, pero sobre todo a Rafaela, donde la competencia cada vez toma otra forma”, señaló.
Una competencia con más de un siglo
El Concurso de Vacas Lecheras constituye una de las pruebas tradicionales de la producción láctea argentina y se realizó este año en el marco del 120º aniversario de la Sociedad Rural de Rafaela. Se trata, según destacaron los organizadores y participantes, del único certamen de estas características que continúa desarrollándose en el país.
La competencia contempla cuatro ordeños controlados, realizados cada doce horas y con un secado previo. Todo el procedimiento se desarrolla bajo supervisión técnica del INTI Lácteos, con el objetivo de garantizar la transparencia de los registros obtenidos.
La modalidad de ordeño en fila también apunta a preservar el bienestar de los animales y asegurar igualdad de condiciones entre los ejemplares. La histórica prueba mantuvo su continuidad durante más de un siglo y solamente dejó de realizarse en 2020 debido a la pandemia.
Una tradición que buscan mantener
Miretti destacó especialmente el carácter del certamen y recordó que su vínculo con esta competencia comenzó durante la época de su padre. “Me apasiona desde la época de mi padre, porque es tremendamente real. Tendrían que participar todas las cabañas, al menos con una vaca”, sostuvo.
“El único concurso que queda en el país y por eso es tan notorio. Felicito a los muchachos que hacen los controles, porque gracias a ellos se sigue haciendo y tendría que ser mucho más difundido”, agregó el productor.
Para el responsable de La Luisa, el rendimiento económico de un animal de estas características resulta importante, aunque consideró que el valor de la actividad va más allá. “Ochenta litros por día son plata, pero lo más importante es cómo se trabaja, cómo se sostiene la genética y cómo se mantiene viva la historia de las exposiciones. No tendríamos que perderlo, tendría que ser cada vez más importante”.
Los otros ejemplares destacados
En esta edición participaron tres cabañas con cuatro animales: tres ejemplares de raza Holando y una Montbeliarde. La diversidad permitió comparar producción, características genéticas y calidad de sólidos en la leche.
La Travesía SA también tuvo una participación destacada y consiguió ubicaciones relevantes. Shalom Dina, identificada con el box 603 y perteneciente a la categoría de tres partos, alcanzó 508,482 puntos. Shalom Denise Te, del box 601 y con poco más de 30 días desde su parto, sumó 504,763 puntos y registró un 4,24% de grasa en el último ordeño.
La cabaña La Clide, por su parte, participó con Clide Spring 469 Galago, de raza Montbeliarde. El ejemplar aportó como características diferenciales su nivel de sólidos y rusticidad, y terminó la competencia con 452,609 puntos.
Genética, producción y trabajo
El concurso volvió a colocar a la producción lechera como uno de los ejes centrales de la tradicional exposición de Rafaela. Cada medición permitió evaluar no solamente la cantidad obtenida, sino también aspectos vinculados con la calidad y composición de la leche.
La premiación tuvo lugar durante la cena del 9º Concurso de Vacas a Campo, realizada en la noche del jueves. Allí fueron reconocidos los establecimientos y animales que participaron de esta nueva edición.
Con más de 157 kilos producidos en apenas cuatro ordeños, Maite Kungfu Missy quedó incorporada entre los registros destacados de una competencia centenaria. Para la familia Miretti, el resultado representó además la continuidad de un trabajo basado en selección genética, alimentación y cuidado de los animales durante generaciones.