Mora de préstamos personales en niveles récord: qué tasas cobra cada banco

La mora de préstamos personales se mantuvo cerca del 16%, pese a una leve mejora en junio. En paralelo, el costo financiero total de las líneas ofrecidas por los bancos mostró una fuerte dispersión: fue desde 58,9% hasta más de 320% anual.
La mora de préstamos personales se mantuvo en niveles récord y continuó siendo uno de los principales focos de preocupación dentro del sistema financiero argentino. Aunque los últimos datos mostraron una leve mejora durante junio, alrededor del 16% de estos créditos permaneció en situación irregular, en un escenario atravesado por dificultades de los hogares para afrontar sus compromisos.
Según los últimos datos difundidos por el Banco Central (BCRA), analizados por SBS Research, la irregularidad del crédito total retrocedió 0,1 puntos porcentuales respecto de mayo y se ubicó en 7,6%. La disminución interrumpió una secuencia de 19 meses consecutivos de crecimiento.
Sin embargo, el panorama continuó siendo más complejo entre las familias. La mora del financiamiento destinado a los hogares había alcanzado 16,4% en mayo, mientras que en junio los préstamos personales registraron una baja cercana a 0,5 puntos porcentuales después de haber llegado a máximos históricos.
Los préstamos personales, entre los más comprometidos
El informe de SBS Research indicó que la irregularidad correspondiente a familias y empresas se ubicó en 12,8% y 3,5%, respectivamente. Aunque ambos indicadores descendieron, continuaron próximos a los máximos registrados durante mayo.
Dentro del financiamiento de los hogares, los préstamos personales presentaron una de las situaciones más delicadas, con una mora cercana al 16%. Las tarjetas de crédito también mostraron dificultades: su irregularidad llegó al 12,6%, pese a haber disminuido 0,5 puntos porcentuales durante junio.
La evolución se produjo después de varios meses de expansión del crédito destinado a las familias. En ese período, numerosos hogares recurrieron a préstamos personales y tarjetas para financiar consumos, refinanciar obligaciones o afrontar gastos corrientes. Las dificultades de los ingresos para consolidar una recuperación real agregaron presión sobre la capacidad de pago.
Tasas con diferencias superiores a 260 puntos
En paralelo al incremento de la mora, las condiciones para acceder a nuevos préstamos mostraron enormes diferencias entre bancos. Según las propuestas relevadas, el Costo Financiero Total expresado como Tasa Efectiva Anual (CFT TEA) comenzó en 58,9% y llegó hasta 320,1%.
Para comparar créditos, el CFT TEA constituye una referencia más completa que la Tasa Nominal Anual (TNA), porque contempla intereses, impuestos, comisiones, seguros y otros gastos relacionados con el préstamo. Por ese motivo, una TNA relativamente baja no necesariamente implica que el crédito resulte económico.
La alternativa de menor costo dentro del relevamiento correspondió al Préstamo Éminent de Banco Galicia, con un CFT TEA desde 58,9% y una TNA desde 39%. En el extremo opuesto apareció BBVA para clientes con oferta exclusiva, con un CFT TEA desde 320,1% y una TNA inicial de 129%.
Cuánto cobra cada banco
Entre las líneas siguientes se ubicaron Banco Macro para Jubilados y Selecta, con CFT TEA desde 91,1%; Banco Nación para jubilados con descuento obligatorio o débito en cuenta, desde 93,3%; y Galicia Préstamo Personal Plus, desde 95,8%.
Macro Plan Sueldo comenzó en 104,7%; Banco Nación para empleados públicos con haberes acreditados, en 111,8%; Banco Ciudad para jubilados y pensionados de ANSES, en 114,2%; Bancor para titulares de tarjeta Cordobesa, en 114,3%; y Macro Mercado Abierto y PyN, en 116,7%. La línea de Macro destinada a beneficiarios de AUH también partió de 116,7%.
Por encima aparecieron Banco Ciudad Plan Sueldo, con 126,7%; Nación para empleados públicos sin haberes acreditados, con 131,9%; Banco del Chubut con descuento de haberes, con 133,3%; y Santander, cuyo préstamo personal registró un CFT TEA inicial de 150,9%.
Los créditos que superan el 170% anual
Entre las opciones de mayor costo, Banco Nación Destino Libre con paquete Cuenta Nación comenzó en un CFT TEA de 171,8%, mientras que Banco Ciudad Cliente Fiel llegó a 174,3% y Galicia Préstamo Personal Move, a 174,9%.
Por su parte, Nación Destino Libre sin paquete Cuenta Nación presentó un costo desde 186,8%. Macro Renta Presunta arrancó en 203,1%, aunque según el plazo podía alcanzar 316%. Banco Patagonia Préstamo Personal Online mostró un CFT TEA inicial de 209,8%.
Banco Hipotecario, para créditos con destino libre, presentó un costo desde 255,2%, que podía subir hasta 267% en determinados plazos. Finalmente, la oferta exclusiva relevada de BBVA partió del 320,1% y podía superar el 323%, dependiendo del período de devolución.
La cuenta sueldo puede hacer una diferencia
Las diferencias entre tasas estuvieron relacionadas, entre otros factores, con la segmentación de clientes realizada por cada entidad. Quienes acreditan salarios, cobran jubilaciones o pertenecen a determinados paquetes bancarios acceden, en algunos casos, a condiciones considerablemente inferiores.
Banco Nación, por ejemplo, mostró un CFT TEA desde 111,8% para empleados públicos que perciben sus haberes en la entidad, frente al 131,9% aplicado a quienes no los acreditan. Para préstamos de destino libre, contar con paquete Cuenta Nación redujo el indicador desde 186,8% hasta 171,8%.
Una situación similar apareció en Banco Ciudad: la línea para jubilados comenzó en 114,2%, el Plan Sueldo en 126,7% y la propuesta Cliente Fiel alcanzó 174,3%. En Galicia, en tanto, la diferencia entre las líneas Éminent y Move superó los 100 puntos porcentuales de CFT TEA.
El plazo también encarece el préstamo
El período elegido para devolver el dinero constituyó otra variable central. Extender el préstamo permite reducir el importe mensual de la cuota, pero no necesariamente representa una ventaja porque puede incrementar considerablemente el costo final.
En Banco Macro, por ejemplo, algunas propuestas modificaron significativamente sus tasas de acuerdo con la cantidad de cuotas. Una de las líneas pasó de alrededor del 117% para períodos de hasta 12 meses a 171% cuando el financiamiento se extendió entre 61 y 72 meses.
Por ese motivo, antes de contratar un préstamo resulta necesario observar no solamente la cuota inicial, sino también cuánto dinero deberá devolverse en total. Una obligación que inicialmente parece manejable puede convertirse en una carga mayor si los ingresos pierden poder adquisitivo o aparecen gastos imprevistos.
Qué mirar antes de pedir un crédito
El primer indicador a comparar entre las diferentes propuestas es el CFT TEA. La TNA funciona como referencia sobre los intereses, pero no refleja por sí sola todos los costos que deberá afrontar quien recibe el préstamo.
También resulta relevante analizar qué porcentaje del ingreso mensual quedará comprometido con las cuotas y evaluar la capacidad para mantener ese pago durante todo el período acordado. El aumento reciente de la mora mostró las dificultades que pueden aparecer cuando esa relación se deteriora.
Con préstamos cuyo costo financiero total osciló entre menos del 60% y más del 320% anual, las diferencias entre entidades, perfiles de clientes y plazos resultaron determinantes. En un contexto en el que la mora de los préstamos personales permaneció cerca de máximos históricos, comparar el costo total antes de asumir una nueva deuda adquirió todavía mayor relevancia.