Intentaron “colgarse” de la luz, derribaron un poste y dejaron sin energía a un refugio de animales y viviendas

Intentaron “colgarse” de la luz, derribaron un poste y dejaron sin energía a un refugio de animales y a viviendas ubicadas en los alrededores. El insólito episodio ocurrió durante las últimas horas de este viernes y motivó la intervención de trabajadores de la Cooperativa Eléctrica.

Según informó Concordia Policiales, personas habrían intentado realizar una conexión clandestina al suministro eléctrico. Para concretar la maniobra, una de ellas habría subido al poste del tendido con la intención de efectuar la conexión.

Sin embargo, mientras se desarrollaba la maniobra, la estructura cedió y terminó cayendo. Como consecuencia, se produjo la interrupción del suministro eléctrico tanto en el refugio de la protectora de animales ubicado en el sector como en otros domicilios lindantes.

Trabajaron para restablecer el servicio

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, personal de la Cooperativa Eléctrica acudió hasta el lugar para intervenir sobre la infraestructura afectada.

Los operarios realizaron tareas destinadas a reparar los daños ocasionados por la caída del poste y avanzar con el restablecimiento del servicio eléctrico en el sector.