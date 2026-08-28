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Intentaron “colgarse” de la luz, derribaron un poste y dejaron sin energía a un refugio de animales y viviendas

Personas habrían intentado realizar una conexión clandestina al tendido eléctrico, pero el poste cedió y cayó. El incidente provocó un corte de energía que afectó a un refugio de animales y viviendas cercanas en Concordia.

28 de Agosto de 2026
Intervino la Cooperativa Eléctrica.
Intervino la Cooperativa Eléctrica. Foto: Concordia Policiales.

Personas habrían intentado realizar una conexión clandestina al tendido eléctrico, pero el poste cedió y cayó. El incidente provocó un corte de energía que afectó a un refugio de animales y viviendas cercanas en Concordia.

Intentaron “colgarse” de la luz, derribaron un poste y dejaron sin energía a un refugio de animales y a viviendas ubicadas en los alrededores. El insólito episodio ocurrió durante las últimas horas de este viernes y motivó la intervención de trabajadores de la Cooperativa Eléctrica.

Según informó Concordia Policiales, personas habrían intentado realizar una conexión clandestina al suministro eléctrico. Para concretar la maniobra, una de ellas habría subido al poste del tendido con la intención de efectuar la conexión.

Sin embargo, mientras se desarrollaba la maniobra, la estructura cedió y terminó cayendo. Como consecuencia, se produjo la interrupción del suministro eléctrico tanto en el refugio de la protectora de animales ubicado en el sector como en otros domicilios lindantes.

Trabajaron para restablecer el servicio

 

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, personal de la Cooperativa Eléctrica acudió hasta el lugar para intervenir sobre la infraestructura afectada.

Los operarios realizaron tareas destinadas a reparar los daños ocasionados por la caída del poste y avanzar con el restablecimiento del servicio eléctrico en el sector.

Temas:

conexion clandestina electricidad Poste corte de luz refugio de animales Cooperativa Eléctrica
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