Licencia de conducir en Santa Fe: exigirán primeros auxilios y respuesta ante emergencias para obtenerla

La licencia de conducir tendrá un nuevo requisito en Santa Fe luego de que la Legislatura provincial sancionara una modificación de la Ley 13.133. A partir del cambio, el curso obligatorio de formación vial deberá incorporar módulos específicos sobre primeros auxilios y respuesta inicial ante emergencias.

La iniciativa modificó el inciso d) del artículo 23 de la normativa provincial, que establece los requisitos necesarios para acceder al carnet. De esta manera, quienes inicien el trámite deberán recibir formación teórica y práctica destinada a brindar herramientas básicas para intervenir durante los primeros momentos de una emergencia.

La propuesta había sido impulsada por la diputada Ximena García y avanzó en la Legislatura con el objetivo de ampliar los conocimientos exigidos a los futuros conductores. Tras la sanción, la modificación deberá ser comunicada al Poder Ejecutivo.

Cómo será la nueva capacitación obligatoria

El texto aprobado no estableció cuánto durarán los nuevos módulos ni determinó una modalidad única para su dictado. La definición de esos aspectos quedará a cargo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

El organismo deberá establecer los ámbitos, modalidades, duración y contenidos de la capacitación, en concordancia con los criterios determinados por la autoridad nacional. Por ese motivo, todavía resta conocer cómo se implementará concretamente el nuevo requisito.

La formación vial obligatoria ya contemplaba conocimientos sobre conducción y sus riesgos, normativa de tránsito, seguridad vial y actuación frente a siniestros. También incluía contenidos teórico-prácticos relacionados con los elementos de seguridad de los vehículos.

Qué cambia para quienes tramiten la licencia

A esos conocimientos se sumarán ahora, de manera expresa, los primeros auxilios y la respuesta inicial ante situaciones de emergencia. El objetivo de la modificación es que los conductores cuenten con herramientas para reaccionar ante un incidente hasta la llegada de los servicios especializados.

Además del curso de formación, el procedimiento para obtener una licencia contempla evaluaciones y un examen práctico destinado a comprobar la idoneidad del aspirante para conducir en situaciones reales de tránsito.

La modificación no implica, por el momento, cambios informados sobre esas evaluaciones, sino la incorporación de nuevos contenidos al curso teórico-práctico que deben completar quienes buscan obtener el carnet.

Resta la reglamentación

La Agencia Provincial de Seguridad Vial será la encargada de precisar cómo se dictarán los módulos y qué conocimientos deberán acreditar los aspirantes. La reglamentación permitirá conocer también la extensión que tendrá esta instancia dentro de la capacitación.

De esta manera, una vez implementada la modificación, conocer las normas de tránsito y demostrar capacidad para conducir ya no serán los únicos componentes de la formación obligatoria.

Los aspirantes a obtener la licencia también deberán adquirir conocimientos básicos de primeros auxilios y actuación inicial ante emergencias, que pasarán a integrar formalmente el proceso de formación vial en la provincia.