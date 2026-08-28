Fuerte granizada causó graves daños en General Campos: “Nunca habían visto una pedrada así”

Una fuerte granizada en General Campos provocó importantes daños materiales durante la madrugada de este viernes, con árboles y postes derribados, viviendas afectadas por el ingreso de agua, vehículos dañados y destrozos en diferentes estructuras. Pese a la magnitud del temporal, el intendente Javier Mendelovich confirmó que no hubo personas heridas.

Impresionante caída de granizo en General Campos (fuente Radio Orion)

El fenómeno comenzó aproximadamente a la 1:10 y la caída de granizo se prolongó durante más de 20 minutos. La intensidad sorprendió a los habitantes de la localidad del departamento San Salvador y obligó a desplegar durante la madrugada un operativo conjunto de la Municipalidad, Bomberos Voluntarios y Policía.

“La gente dice que nunca había visto una pedrada así. Gente mayor también lo dice. La verdad que fue un desastre”, describió Mendelovich a Mercurio TV.

Fuerte granizada causó graves daños en General Campos (fuente Mercurio Noticias)

Más de 20 minutos de una intensa caída de granizo

Poco después de iniciada la tormenta, funcionarios y trabajadores municipales comenzaron a recorrer las calles para relevar los daños y asistir a las familias afectadas. La oscuridad y las condiciones meteorológicas dificultaron inicialmente determinar el verdadero alcance del fenómeno.

Más allá de los importantes daños materiales, el intendente remarcó que el temporal no dejó víctimas. “Lo más importante: personas lastimadas, afectadas o heridas no hay absolutamente ninguna. Gracias a Dios no hubo que lamentar ni siquiera un golpe”, destacó.

Durante la mañana continuaron los recorridos para establecer la magnitud de los destrozos y detectar nuevas situaciones que no habían podido advertirse durante las primeras horas posteriores a la tormenta.

Fuerte granizada causó graves daños en General Campos (fuente Mercurio Noticias)

El granizo tapó desagües y el agua ingresó a las casas

Uno de los problemas más importantes no estuvo relacionado directamente con los impactos del granizo, sino con la enorme cantidad de hielo acumulado. Según explicó Mendelovich, la piedra terminó bloqueando los sistemas de desagüe de numerosas propiedades.

“La granizada que cayó obstruyó las vías de desagote de todo, de las casas. Entonces el agua entraba por los techos, no desagotaba y entraba por los bordes”, explicó el presidente municipal.

La situación provocó el ingreso de agua en distintos hogares y generó pérdidas de ropa de cama y otras pertenencias. Frente a ese escenario, el área de Desarrollo municipal comenzó a asistir a los damnificados durante la misma madrugada.

Familias asistidas durante la madrugada

“Se asistió a la gente que no tenía ni ropa ni una sábana seca. A las tres de la mañana ya se había asistido a dos familias”, detalló Mendelovich sobre las primeras intervenciones realizadas.

Además de los inconvenientes en las viviendas, el relevamiento preliminar permitió detectar al menos tres estructuras afectadas. El intendente aclaró que no se trató de techos completos de casas, aunque sí se registraron daños significativos.

Entre los lugares afectados mencionó un galpón que se encontraba en construcción, un taller en el que no había personas al momento del temporal y el palier de una vivienda.

Un árbol cayó sobre una camioneta

La violencia de la tormenta también provocó la caída de numerosos árboles. Uno de ellos terminó sobre una camioneta perteneciente a una persona oriunda de San Salvador y provocó importantes destrozos en el vehículo.

Otro ejemplar de grandes dimensiones cayó en inmediaciones del polideportivo y destruyó parte de los tejidos y parantes de las instalaciones. La situación también generó inconvenientes para circular por algunos sectores de General Campos.

A esos daños se sumaron chapas afectadas, postes y columnas del tendido eléctrico inclinados y diferentes estructuras comprometidas por la fuerza del temporal.

Fuerte granizada causó graves daños en General Campos (fuente Mercurio Noticias)

Preocupación por postes y cables caídos

Uno de los puntos que demandó mayor atención durante la mañana fue el estado de la infraestructura eléctrica. La caída de árboles y postes dejó cables sobre la vía pública en diferentes sectores.

Por ese motivo, Mendelovich pidió expresamente a los vecinos evitar desplazamientos innecesarios hasta que pudieran revisarse las instalaciones. “El que no necesita salir, que no salga de la casa, porque hay cables caídos por todos lados”, advirtió.

Personal de la empresa distribuidora de energía trabajaba para verificar las líneas afectadas y determinar si existían riesgos eléctricos. Entre las estructuras que generaban preocupación se encontraba una ubicada frente a la escuela primaria.

Daños materiales en Escuela Agrotécnica de Colonia La Perla (fuente Portada Centro Noticias)

Una de las instituciones más afectadas fue la Escuela Agrotécnica N° 155 “José Hernández”, ubicada en la zona rural de Colonia La Perla, en el departamento San Salvador, donde las instalaciones productivas sufrieron importantes daños materiales.

De acuerdo a los relevamientos iniciales realizados por las autoridades escolares, el impacto más severo se registró en los invernaderos y en la estructura destinada a brindar sombra al sector de vacunos, sufriendo voladuras y roturas de consideración a raíz de la intensidad del viento.

Daños materiales en Escuela Agrotécnica de Colonia La Perla (fuente Portada Centro Noticias)

En tanto, los techos del área de porcinos resistieron firmemente el embate del temporal y quedaron intactos, al igual que el edificio principal de aulas, garantizando la integridad estructural de la zona pedagógica para el normal desarrollo de las actividades cuando las condiciones se normalicen.

Un operativo conjunto después del temporal

El intendente valoró especialmente la coordinación entre las distintas instituciones que intervinieron desde los primeros minutos posteriores a la granizada.

“Policía corroboraba, Bomberos iba a actuar y nosotros íbamos atrás a asistir. Creo que como se debe, coordinadamente”, expresó Mendelovich.

El operativo permitió liberar sectores obstruidos, evaluar situaciones de riesgo y comenzar a asistir a quienes habían sufrido el ingreso de agua o daños materiales en sus propiedades.

Daños en zona rural de General Campos (fuente Infor-Villaguay)

Continúa el relevamiento de los daños

Con la llegada de la luz del día comenzó una evaluación más exhaustiva de las consecuencias de la tormenta. Las autoridades señalaron que el relevamiento realizado durante la madrugada era preliminar debido a las dificultades para recorrer todos los sectores afectados.

Los equipos municipales continuaban trabajando para identificar necesidades y brindar respuestas a las familias damnificadas, mientras se avanzaba con el retiro de árboles y la revisión de la infraestructura dañada.

“Dentro de lo grave que fue, porque realmente fue grave, tenemos que agradecer que no lamentamos nada. Hay mucho para asistir, hay muchísima necesidad en este momento”, concluyó Mendelovich.