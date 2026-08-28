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Sociedad Tecnología, innovación y emprendimiento

Campus Party vuelve a Entre Ríos: cuándo será y cómo acceder a las entradas gratuitas

Campus Party vuelve a Entre Ríos tras reunir a más de 10.000 jóvenes en su primera edición provincial. El festival se realizará el 15 y 16 de septiembre, con entrada gratuita e inscripción previa, y tendrá actividades sobre inteligencia artificial, robótica y programación.

28 de Agosto de 2026
Campus Party vuelve a Entre Ríos: fechas y entradas gratuitas.
Campus Party vuelve a Entre Ríos: fechas y entradas gratuitas. Foto: (GPER).

Campus Party vuelve a Entre Ríos tras reunir a más de 10.000 jóvenes en su primera edición provincial. El festival se realizará el 15 y 16 de septiembre, con entrada gratuita e inscripción previa, y tendrá actividades sobre inteligencia artificial, robótica y programación.

Tras reunir a más de 10.000 jóvenes entrerrianos en su primera edición provincial, Campus Party, el festival de tecnología, innovación y emprendimiento más grande de Latinoamérica, vuelve a la Argentina y desembarca por segundo año consecutivo en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná.

Será los días 15 y 16 de septiembre, en una iniciativa organizada por el Gobierno de Entre Ríos junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y el Instituto Becario.

 

El evento es reconocido a nivel global como un punto de encuentro clave para el ecosistema tecnológico. Campus Party reúne a estudiantes, emprendedores, empresas, universidades -entre ellas la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Uader- y líderes del sector.

 

El programa ofrecerá espacios de networking, capacitaciones y workshops orientados a las nuevas tecnologías y las industrias creativas.

Las temáticas centrales abordarán campos de vanguardia como Inteligencia Artificial, robótica, programación, computación cuántica, ciberseguridad y bioimpresión, entre otros.

 

Entre los principales referentes confirmados destacan figuras nacionales e internacionales como Lorena Evans, especialista en tecnología e innovación espacial y candidata a astronauta de la NASA; Ezequiel Martínez, ingeniero y divulgador científico; y Roxs Suárez, Tech Lead en Naranja X. Esta edición cuenta además con el acompañamiento de empresas e instituciones que impulsan el desarrollo tecnológico y la innovación, como Personal y Banco de Entre Ríos, que acompañan la realización del evento.

 

Sobre Campus Party

 

Con más de 80 ediciones realizadas en 15 países -entre ellos Italia, Alemania, España, Brasil, México y Argentina-, Campus Party se consagra como uno de los eventos de innovación y ciencia más convocantes del mundo. A lo largo de su trayectoria ha reunido a más de tres millones de participantes y consolidado una comunidad de 700.000 "campuseros", sumando el respaldo estratégico de cientos de empresas, universidades y organizaciones aliadas.

 

Acreditaciones y participación

 

El acceso es gratuito pero requiere inscripción previa. Las entradas ya se encuentran disponibles e incluyen un código QR para el ingreso. Asimismo, las startups interesadas en formar parte de la grilla pueden inscribirse mediante un formulario.

 

AGENDA

 

INSCRIPCIONES

Temas:

Centro Provincial de Convenciones Entre Ríos Programación jóvenes entrerrianos
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