Video: huía del granizo, perdió el control del auto y protagonizó un fuerte choque

Un automovilista que circulaba en medio de una intensa caída de granizo protagonizó un fuerte choque este jueves por la mañana en Bell Ville, provincia de Córdoba. El siniestro ocurrió en la esquina de las calles Córdoba y Martín Malharro y quedó registrado en un video que posteriormente se viralizó.

Las imágenes mostraron al vehículo circulando mientras la precipitación de piedra reducía considerablemente la visibilidad. En esas circunstancias, el automóvil terminó impactando en la intersección, mientras continuaba la fuerte granizada.

Pese a la violencia del impacto, el conductor resultó ileso, según la información difundida junto con las imágenes por Radio Latina de Bell Ville.

El granizo complicó la circulación

El episodio ocurrió durante la fuerte tormenta que afectó a Bell Ville durante la mañana del jueves 27 de agosto. El fenómeno se presentó de manera repentina y estuvo acompañado por una importante caída de granizo.

Las condiciones meteorológicas generaron complicaciones para quienes circulaban por las calles de la ciudad debido a la disminución de la visibilidad provocada por las precipitaciones.

Bell Ville, ubicada a unos 207 kilómetros de Córdoba capital, fue una de las localidades alcanzadas por la inestabilidad que avanzó sobre el sudeste de la provincia durante la jornada.

El temporal alcanzó a otras localidades

La caída de granizo no se limitó a Bell Ville. Durante el temporal también se reportaron precipitaciones de piedra en Marcos Juárez y sectores de Río Cuarto.

La jornada estuvo marcada por lluvias, actividad eléctrica y fuertes ráfagas en diferentes puntos de la provincia de Córdoba.

En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional había emitido un aviso a corto plazo por tormentas fuertes para sectores del sudeste cordobés.