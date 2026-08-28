 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Córdoba

Video: huía del granizo, perdió el control del auto y protagonizó un fuerte choque

Un automovilista chocó en una esquina mientras una intensa granizada afectaba a Bell Ville, Córdoba. El siniestro quedó registrado en video y el conductor resultó ileso.

28 de Agosto de 2026
Huía del granizo y protagonizó un fuerte choque
Huía del granizo y protagonizó un fuerte choque

Un automovilista chocó en una esquina mientras una intensa granizada afectaba a Bell Ville, Córdoba. El siniestro quedó registrado en video y el conductor resultó ileso.

Un automovilista que circulaba en medio de una intensa caída de granizo protagonizó un fuerte choque este jueves por la mañana en Bell Ville, provincia de Córdoba. El siniestro ocurrió en la esquina de las calles Córdoba y Martín Malharro y quedó registrado en un video que posteriormente se viralizó.

 

Las imágenes mostraron al vehículo circulando mientras la precipitación de piedra reducía considerablemente la visibilidad. En esas circunstancias, el automóvil terminó impactando en la intersección, mientras continuaba la fuerte granizada.

 

Pese a la violencia del impacto, el conductor resultó ileso, según la información difundida junto con las imágenes por Radio Latina de Bell Ville.

El granizo complicó la circulación

El episodio ocurrió durante la fuerte tormenta que afectó a Bell Ville durante la mañana del jueves 27 de agosto. El fenómeno se presentó de manera repentina y estuvo acompañado por una importante caída de granizo.

 

Las condiciones meteorológicas generaron complicaciones para quienes circulaban por las calles de la ciudad debido a la disminución de la visibilidad provocada por las precipitaciones.

 

Bell Ville, ubicada a unos 207 kilómetros de Córdoba capital, fue una de las localidades alcanzadas por la inestabilidad que avanzó sobre el sudeste de la provincia durante la jornada.

El temporal alcanzó a otras localidades

La caída de granizo no se limitó a Bell Ville. Durante el temporal también se reportaron precipitaciones de piedra en Marcos Juárez y sectores de Río Cuarto.

 

La jornada estuvo marcada por lluvias, actividad eléctrica y fuertes ráfagas en diferentes puntos de la provincia de Córdoba.

En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional había emitido un aviso a corto plazo por tormentas fuertes para sectores del sudeste cordobés.

Temas:

Granizo Choque Bell Ville Córdoba temporal tormentas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso