Falleció Jorge Pedersoli, leyenda entre preparadores del automovilismo argentino

Jorge Pedersoli, histórico preparador de Turismo Carretera, falleció este jueves por la tarde. Tenía 84 años y atravesaba un delicado momento de salud.
El automovilismo argentino despide a uno de los mayores ídolos del deporte motor: Jorge Pedersoli. Aún sin ser el piloto, se le reconocen los logros conseguidos a la par de cualquiera de los que condujo un auto con sus desarrollos. A los 84 años se apagó la vida del legendario preparador de las carreras y su recuerdo será eterno.
Pedersoli fue pieza clave en el desarrollo de motores de autos que hoy son mitos del automovilismo nacional, como por ejemplo, el Trueno Naranja, con el que se consagró campeón Carlos Pairetti en 1968 y el 7 de Oro, el legendario Chevrolet con el que Mouras logró el récord de 6 victorias consecutivas en 1976. En sus inicios gorjó una sociedad histórica con Omar Wilke, con quien dejó su marca en la historia.
Logró 14 títulos en el TC: 10 con Chevrolet, 3 con Dodge y 1 con Ford. El primero fue en 1968 con Carlos Pairetti y el Trueno Naranja; el último con Christian Ledesma en 2007. Junto a Omar Wilke fue campeón con Carlos Pairetti, Jorge Cupeiro, Francisco Espinosa y Roberto Mouras. Solo, con Juan María Traverso, Guillermo Ortelli y Christian Ledesma.
En el 2006, el preparador que más títulos logró en la “máxima”, ideó un motor multiválvulas junto a Nicolás Colloca con el objetivo de elevar la potencia de los impulsores de ese entonces y se lo presentó a la ACTC. Con el visto bueno desarrolló el proyecto de potenciación mediante una tapa de aluminio de 24 válvulas con doble árbol de levas a la cabeza.
En 2009, Pedersoli banqueó el primer impulsor Ford equipado con este nuevo elemento y se obtuvieron 404 caballos. Se trató de la base de los impulsores que el TC usa desde 2015. Algunas diferencias con la entidad hizo que el proyecto pase a manos de Oreste Berta quien terminó los prototipos.
El año pasado había sido agasajado con un diploma en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por su trayectoria en el ámbito deportivo, reconocimiento que recibió junto con el “Polaco” José Miguel Herceg. (Solo TC)