Este domingo se realiza la primera Maratón del Servicio Penitenciario

En el marco de su 196° Aniversario, el Servicio Penitenciario de Entre Ríos realizará su 1ª Maratón. Tendrá tres modalidades con circuito en la Costanera de Paraná.
En el marco del 196º aniversario de creación institucional, el Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER) realizará este domingo 30 desde las 9 una maratón abierta a toda la sociedad.
El director principal de Industria del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, José Osuna, explicó los alcances del evento que fue declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la provincia. La carrera forma parte de una serie de propuestas destinadas a celebrar el aniversario y fortalecer el vínculo con la comunidad.
La competencia tendrá como epicentro la Plaza de las Colectividades y recorrerá un sector de la costanera de Paraná. Habrá una modalidad participativa de caminata y dos pruebas competitivas de cinco y diez kilómetros. La organización prevé un cupo de 250 participantes para la entrega de la remera. Hasta el momento se registraban más de 345 preinscripciones. Osuna precisó que quienes deseen participar aún pueden completar la inscripción; todas las categorías recibirán una medalla.
El trazado de la carrera fue diagramado íntegramente sobre la avenida Costanera de Paraná y tendrá tres modalidades. La distancia participativa de 3K conectará la Plaza de las Colectividades con la zona de la locomotora para regresar al punto de partida. En tanto, los 5K extenderán el tramo hasta la rotonda del Paseo de los Pájaros, mientras que la prueba principal de 10K consistirá en dar dos vueltas completas a dicho circuito.
Para garantizar la cobertura técnica e integral de los deportistas, la organización sumó el acompañamiento de profesionales y entidades universitarias de alto prestigio. “Nos hemos asesorado con especialistas de primer nivel para el cronometraje, la fotografía y la logística general. Además, contaremos con el apoyo de la Facultad de Kinesiología de la Universidad de Rosario, cuyos profesionales y alumnos brindarán asistencia de masajes pre y poscompetitivos para todos los corredores que lo requieran”, puntualizó Osuna.
En el aspecto deportivo, se premiará con podios generales a los ganadores de cada categoría y se incluirá una premiación especial para los atletas pertenecientes a la fuerza penitenciaria, valorando el esfuerzo de los agentes en actividad y retirados.
Sobre la declaración de Interés Legislativo, Osuna valoró el acompañamiento de la Cámara de Diputados y consideró que representa un reconocimiento al trabajo de la institución. Del mismo modo, expresó su expectativa por la convocatoria y remarcó que la jornada busca constituirse en “un espacio de encuentro entre el personal penitenciario, sus familias y la comunidad, en el marco de una fecha significativa para la historia del SPER”.