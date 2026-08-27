La comunidad de parroquia San Miguel reparte viandas en Plaza Alberdi para personas en situación de calle

La comunidad de parroquia San Miguel brindó comida a personas en situación de calle

La comunidad de la parroquia San Miguel llevó adelante este jueves una nueva entrega de viandas en Plaza Alberdi de Paraná, destinada a personas en situación de calle y familias que atraviesan dificultades económicas. La iniciativa estuvo encabezada por el padre Miguel Ángel Velazco, quien comenzó su labor pastoral en la parroquia tras casi 12 años en la iglesia del Carmen.

El sacerdote contó que este fue su primer jueves cocinando desde San Miguel y confirmó la continuidad del servicio. “Estoy feliz de estar ahí. Desde hoy en adelante, todos los jueves vengo acá a la plaza a acompañar a la gente en situación de calle. Hace casi 23 años que hago esto”, expresó.

Un servicio que continúa desde la parroquia San Miguel

Velazco explicó que el comedor de San Miguel funciona desde hace cuatro décadas para asistir a personas en situación de vulnerabilidad de lunes a viernes, y que ahora se sumó personalmente a esa tarea.

La comida preparada para la jornada fue un guiso de arroz con pollo y verduras, elaborado junto a voluntarios del Movimiento Emaús. “Siempre cocinamos con mucha verdura, así que está muy nutritivo. Los chicos del movimiento me acompañan y van rotando en este servicio”, señaló.

Más de dos décadas acompañando a quienes más lo necesitan

El sacerdote recordó que lleva 32 años de ministerio y 23 dedicados a cocinar y repartir alimentos para personas en situación de calle, una tarea que comenzó en la parroquia San Roque y continuó luego en la del Carmen.

“Empecé en San Roque, después me trasladaron al Carmen y seguí trabajando con mi cocina. Ahora en San Miguel ya está todo armado y me incorporo a una comunidad que hace 40 años sostiene este servicio”, relató.

Dónde acercar donaciones

La parroquia San Miguel también convocó a la comunidad a colaborar con alimentos para sostener el comedor y las viandas semanales. “Las donaciones se pueden acercar a la parroquia San Miguel. Estamos de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, con el comedor abierto y acompañando a la gente”, indicó Velazco.

El sacerdote también compartió su profunda admiración por San Francisco de Asís y recordó una experiencia que marcó su vida religiosa.

“En tres oportunidades pude celebrar la Santa Misa sobre el altar donde están los huesos de San Francisco. Fue un momento muy especial, una delicadeza de parte de Dios para un cura”, manifestó.